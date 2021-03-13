ناصر الخليفي يعقب على رحيل مبابي ونيمار بتصريح ناري!

بعد نجاح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إقصاء الضيف الثقيل برشلونة الإسباني. من دور ال 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتأهله إلى الدور الربع النهائي من البطولة. والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” حديقة الأمراء”.

ليحسم رئيس نادي باريس سان جيرمان الأخبار التي تداول عبر وسائل الإعلام المختلفة. بشأن رحيل النجم الفرنسي المهاري كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

جميع أهداف مبابي الـ24 في دوري أبطال أوروبا 🍿🕶️ مشاهدة ممتعة ⚽️pic.twitter.com/nmGdQtkhKC — جول العربي – Goal (@GoalAR) March 10, 2021

ومستقبلهم مع الفريق في تصريح عبر قناة فرنسية ” RMC”. قائلاً: ” نيمار ومبابي من الباريسيين. وسيظلان باريسيان للأبد “.

كما وأن النجمان البرازيلي نيمار وزميله مبابي مرتبطان، بعقد مع الفريق حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2022م. مع الرغبة الشديدة لإدارة الفريق في الرغبة في التمديد معهم في أقرب وقت ممكن.

🗣️خوانفي سانز (التشرينقيتو)

"أعتقد بأن راموس لا يريد الدخول في صراعات". 🗣️ إيدو أغيري (التشرينقيتو)

"تصريحات ليوناردو تشير إما إلى تجديد عقد مبابي أو رحيله هذا الصيف". pic.twitter.com/jUc9znBL2t — Blancos Global (@Blancos_Global) March 11, 2021

من أجل قطع الطريق على المنافسين والنوادي الأوروبية التي تسعى لخطفهم والحصول على خدماتهم داخل الفريق.

الرحيل عن الفريق

وأشارت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية. بأن النجمان يفكران في الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان. حيث أن النجم الفرنسي كيليان مبابي يريد الذهاب إلى فريق ريال مدريد الإسباني. كما وأشارت تلك التقارير برغبة البرازيلي عودة نيمار لفريقه السابق برشلونة الإسباني.

الأسطورة لا يمازح

كما وأشار البرازيلي “بيليه”، في تصريحات لصحيفة “La Gazzetta dello Sport” الإيطالية. بأن اللاعب الفرنسي مبابي يقدم المستوى العالي من المهارات الفردية. في إطار لكي يكون في المستقبل القريب بطل العالم في رياضة كرة القدم

وأردف الأسطورة الكروية بيليه، قائلاً: “أنا لا أمزح، مبابي يمكن أن يكون خليفتي. وأرى الكثير في قدرته على اللعب بسرعة. إنه مهاجم سريع التفكير والتصرف في كرة القدم بذكاء”.

الـ AS | ليفربول سينافس ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم باريس كيليان مبابي إذا رحل محمد صلاح عن البريميرليغ pic.twitter.com/DGKao8zqKY — اخبار كرة القدم (@king_moosa10) March 7, 2021

وأضاف بيليه،” كما أنه عندما يتلقى الكرة يعرف ماذا يفعل وأين يذهب وكيف يلعب لإيجاد الحل الأفضل ؟!. في كرة القدم اليوم، وهذه السمات مهمة”.

إحصائيات مبابي خلال الموسم

ونجح اللاعب الفرنسي كليان مبابي المهاجم في صفوف فريق باريس سان جيرمان، من تسجيل 18 هدفاً خلال 23 مباراة فقط. في الموسم الجاري مع الفريق الباريسي في الدوري المحلي الفرنسي للدرجة الأولى الممتازة.

إلى جانب إضافة 6 تمريرات حاسمة للفريق. كما أنه كان رجل المباراة في مواجهة فريق برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. في غياب البرازيلي نيمار.

حيث أنه سجل في شباك الكتالوني وعلى أرض ملعب ” الكامب نو” هاتريك. في ذهاب دور ال 16 من مسابقة أبطال أوروبا 2020-2021م. وكذلك إضافة هدف في الإياب على ميدانه وتأهل فريقه.

🇪🇸 آس | ريال مدريد يرى أن السبيل الوحيد لإخراج مبابي من باريس هو أن يظل حازمًا في موقفه بعدم التجديد، إذا انفتحوا للتفاوض معهم فسيحاولون خطفه هذا الصيف، رغم أنهم حتى اللحظة يرون أن وصوله بـ 2022 مجانًا بعد إنتهاء عقده سيكون أكثر جدوى، كل التركيز منصبٌ نحو تحمل مبابي للضغط. pic.twitter.com/IASIcJJXT6 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 10, 2021

قبل مواجهة العودة. والتي من المتوقع أن يشارك زميله البرازيلي بعد تعرضه للإصابة في كاحل القدم. والتي غيبته عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع.

وفق ما أفادت به إدارة نادي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. والتي من المقرر أن تعقد في يوم العاشر من شهر مارس / أذار المقبل.

وقد كشفت شبكة “cuatro ” الإسبانية في وقت سابق. بأن اللاعب الفرنسي كليليان مبابي 22 عاماً، سيتخذ أحد أهم القرارات في مسيرته في الأيام المقبلة؛ حيث سيضطر هذا الصيف إلى تجديد أو مغادرة الفريق الفرنسي.

عرض التجديد أو البيع

كما كشفت الوسيلة الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان. لن ينتظروا حتى الصيف المقبل، ويريدون من مبابي الرد على عرض التجديد مع موعد أقصاه نهاية شهر مارس الجاري، بينما يراقب ريال مدريد المفاوضات من بعيد، ولن يدخل المشهد حتى يتم وضع مبابي. في السوق وطرحه للبيع في حال طالب اللاعب الفرنسي الرحيل عن فريقه الباريسي.

وبدأ فريق باريس سان جيرمان بالضغط على مبابي للرد على عرض التجديد؛ حيث أكد ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي. أنه سيتعين اتخاذ قرار في وقت قصير لأنه لا يمكن المماطلة أكثر بشأن هذه القضية.

ناصر الخليفي: ’’نيمار ومبابي باريسيان إلى الأبد’’، فهل يستطيع باريس سان جيرمان الاحتفاظ بالثنائي لسنوات طويلة؟ نعم (ريتويت) 🔁 لا (لايك) ❤️ pic.twitter.com/gWFPyYQkMG — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) March 11, 2021

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية فرنسية، قائلاً:” لقد وصلنا إلى نقطة حيث يتعين علينا اتخاذ موقف واتخاذ قرار. نتحدث، نتحدث منذ فترة طويلة، إن موقفنا واضح، ونحن نعرف ما نريد وسنقرر ذلك قريباً “.

كما وحدد إدارة باريس سان جيرمان موعداً نهائياً لمبابي لتجديد عقده مع النادي؛ حيث سيتوجب على المهاجم الفرنسي حسم مستقبله على الأكثر بعد مباراة الإياب ضد برشلونة. المقرر في العاشر من شهر أذار/ مارس الجاري. على ميدانه، ملعب ” حديقة الأمراء” الفرنسية.

الصراع على البقاء

ويريد الفرنسي ليوناردو التخطيط للموسم المقبل، ويكون هدفه هو بقاء البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي إلى حين مونديال قطر 2022م، لكن النادي لن يستمر مع كيليان مبابي في حال لم يوافق على التجديد.

كما لن ينتظر الفريق الباريسي حتى الصيف، وسيطرح على الفرنسي مبابي إلى السوق قبل يونيو/ حزيران القادم. في حال قرر اللاعب عدم التجديد مع فريق البي أس جي.

وسيظل ريال مدريد بعيداً عن القضية ولن يدخل بعرض حتى يعلن ناصر الخليفي بأن مبابي متاح في السوق، ستكون تلك هي اللحظة التي ستبدأ فيها المفاوضات بين الناديين. خلال المسيرة الكروية في عالم الكرة المستديرة.

اكثر اللاعبين اكمالاً للمراوغات الناجحة في الدوري الفرنسي هذا الموسم 💨: 1. نيمار (5.2 مراوغة لكل مباراة)🌟

2. مبابي (2.9)

3. إيكامبي (1.9)

4. ديباي (1.8)

5. غيلبيرت (1) Whoscored📊 pic.twitter.com/B8vTBfNnsA — نيمار بالعربي | neymararabic (@neymararabe10) March 8, 2021

كشف النجم البرازيلي “نيمار جونيور” 28 عاماً المهاجم في صفوف فريق نادي باريس سان جيرمان في مقابلة صحفية معه عبر قناة ” تي أف 1″ الفرنسية، عن أمله في البقاء مع فريق البي أس جي الفرنسي، إلى ما بعد الموسم الحالي.

وأردف اللاعب البرازيلي نيمار، قائلاً: ” أنا سعيد للغاية في الوقت الحالي، لقد تغيرت الأمور كثيراً، مضيفاً لا أستطيع أن أقول السبب حقاً، ولكنني أشعر بأنني بحالة جيدة، ولقد تأقلمت مع الفريق، وأنا أكثر هدوءاً، وسعيد جداً هنا، وأريد البقاء في فريق باريس سان جيرمان”.

مبابي ونيمار

وبين نجم السامبا البرازيلية نيمار، أنه يريد من الديك الفرنسي كيليان مبابي تجديد عقده مع الفريق أيضاً، خصوصاً بعدما ارتبط اسم المهاجم الفرنسي مبابي بفريق نادي ريال مدريد الإسباني مؤخراً واحتمال نقله محتمل، وهذا يحتاج وقت للتفكير بهذا الأمر.

وقد انتقل النجم البرازيلي نيمار بصفقة تعد الأغلى في العالم من فريقه السابق برشلونة الإسباني، من أجل اللعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، وقد بلغت قيمتها 222 مليون يورو في عام 2017م.

الفتى الذهبي

وأشار اللاعب البرازيلي نيمار عن زميله في الفريق الفرنسي مبابي، قائلاً: ” لدينا علاقة كالأخوة أنا ومبابي 22 عاماً، أنا الأكبر سناً، ونحن أن نلعب معاً كثيراً. مردفاً أحب أن أجعله يعطي أفضل ما لديه، وقد أسميته الفتى الذهبي، لأنه ذهبي حقاً ولديه قلب كبير حتى في خارج الملعب هو رائع”.

وقد أحرز اللاعب الفرنسي كيليان مبابي هذا الموسم مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في كافة المسابقات 16 هدفاً.

AS | في فرنسا يشيرون إلى أن باريس حدد رحيل أحد نجومه, نيمار أو مبابي ▪️سعره سيكون حوالي 170 مليون يورو لكن برشلونة سيحاول إدخال لاعبين مثل غريزمان وديمبلي pic.twitter.com/LlA8fLjx66 — FCB World (@FCBW_A7) July 5, 2020

بينما سجل زميله البرازيلي نيمار رغم غيابه عن الفريق بسبب الإصابة لفترة طويلة عن الملاعب والمشاركة نحو 13 هدفاً هذا الموسم مع فريق البي أس جي الفرنسي.

مبابي وريال مدريد

وصرح في وقت سابق اللاعب الفرنسي “كيليان مبابي في وقت سابق، قائلاً: “إنني أفكر في تجديد العقد لفترة طويلة مع الإدارة في صفوف الفريق الباريسي خلال الفترة القادمة”.

يأتي ذلك وسط أنظار إدارة ريال مدريد الإسباني من أجل خطف مبابي والاستفادة من خدماته داخل صفوف الفريق الملكي الإسباني.

حسم رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي مستقبل نجمي الفريق نيمار ومبابي، ورد على الشائعات المتعلقة بالنجم البرازيلي وزميله الفرنسي. واستغل الخليفي فرصة المواجهة التي انتهت بتأهل الفريق في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، للتأكيد على أن نيمار ومبابي مستمران مع النادي الفرنسي. pic.twitter.com/Ll0yfNky4U — سبورتس نيوز ..sports news (@sportsnewes10) March 11, 2021

كما قال مبابي في تصريحات صحفية: “سأكون دائماً ممتناً للنادي. لكنني أريد أن أفكر ماذا أريد أن أفعله في السنوات القادمة. وقد يتغير تفكيري ولكن يجب أن أتخذ قراري قريباً بهذا الشأن”.

انتهاء العقد مع باريس سان جيرمان

وأردف مبابي:” إذا وقعت على تعاقد جديد مع إدارة باريس سان جيرمان. سيكون ذلك بمثابة استثمار لي على مدى السنوات الطويلة المقبلة. حيث أنني أشعر بحالة جيدة داخل الفريق وأنا سعيد جداً منذ أول يوم لي هنا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في عام 2022م القادم، فيما انتقل اللاعب إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان قادماً من فريق موناكو الفرنسي في صفقة معقدة مع رغبة مبابي في الرحيل بصفقة بلغت قيمتها 180مليون يورو في عام 2017م.

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