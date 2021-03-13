موقع أمريكي: محمد بن سلمان وعد ممثلة أمريكية بـ مليار دولار بعد “غداء عمل” لدعم صديقها!

لا زال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يثير حالة من الجدل والتساؤلات حوله، بسبب علاقاته مع شخصيات “إباحية” وبذله ملايين الدولارات هدايا لهم.

كما وازدادت حدة التساؤلات بعد توجهات المملكة، في تنظيم عروض أزياء وحفلات صاخبة، بصورة تخالف الانطباع العام للمملكة بقدسيتها الدينية والعربية.

وبحسب موقع “ويكليكس السعودية“، فقد كانت لابن سلمان عديد من المواقف مع ممثلات إباحيات، فضلا عن سماحه بنشر أفلام إباحية. لمنصات عالمية داخل الفضاء السعودي.

وقال الموقع بأن ابن سلمان أهدى الممثلة الإباحية الأمريكية “أليكسا جاغو” مبلغا طائلا في إحدى الجلسات في المملكة. حسب ما ذكر موقع ” Holywood Reporter ”

وأضاف الموقع بأن ابن سلمان أهدى أيضاً المغني الإباحي “ليل واين” سيارة لومبرغيني، وساعة من نوع فرانك مولر.

كما وأقدم ابن سلمان على اتخاذ خطوة جديدة من نوعها بسماحه لنشر أفلام إباحية لمنصات عالمية، داخل الفضاءات السعودية.

واستقبل ولي العهد السعودي بحسب الموقع، الشاذ جنسيا “جورج نادر” في جلسات وصفها بـ”الخاصة”.

كما لم يدخر ابن سلمان جهدا بإغداق عارضة الأزياء الإباحية “كيت موس” بأموال طائلة، من أجل الترويج لمشاريعه من خلالها.

واستخدم الأمير الصغير الذي سبق أن أنفق أكثر من مليار دولار على لوحة وقصر ويخت ، أيضا عارضة الأزياء الإباحية “مارياكارلا بوسكونو”. من أجل الترويج عن مدائن صالح.

ووفق ما قالت صحيفة التايمز البريطانية، فإن ابن سلمان أهدى ميغان جوقة ساسيكس زوجة الأمير هاري، مجوهرات باهظة الثمن.

وكشفت الصحيفة البريطانية إن ميغان ماركل تلقت المجوهرات كهدية من ابن سلمان، خلال مأدبة عشاء.

نفقات جنسية

وقال الموقع بان أبن سلمان، أنفق ما يزيد عن 1.18 مليار دولار، على مجموعة من الحفلات والمشتريات المرموقة بين العامين 2015 و2017.

وكشف تقرير على موقع ذا أفريكا ريبورت، إن ابن سلمان مصاب بحالة ولع بالإسراف والتبذير.

وقال التقرير إن النصف الأول من عام 2015، كانت شهوراً مليئة بالإثارة بالنسبة لابن سلمان، بعد وفاة الملك السعودي عبدالله.

وأوضح التقرير بأن الملك سلمان والد ولي العهد وملك البلاد، هو من منح لابنه حق الوصول “غير المقيد” إلى المال الملكي.

ولفت كاتب التقرير إلى أن ابن سلمان عمل خلال ذلك الوقت “إستراتيجية” من أجل ضرب سمعة ابن عمه محمد بن نايف، الذي كان تم تعيينه كولي العهد في أبريل 2015.

تفاصيل رحلة المالديف

ووفق هذه الأسباب، فضل ابن سلمان أن تكون جزر المالديف، هي المكان المناسب لتنظيم إجازة خرافية.

وبحسب الموقع، قام ابن سلمان في مرة بحجز منتجع كامل، هو بمثابة جنة عائمة فوق المياه الفيروزية للمحيط الهادئ.

والمنتجع مكوّن أكثر من 50 فيلا تطوف فوق الشعب المرجانية الرائعة، ومدبرات المنازل والمسابح.

وبحسب التقرير فقد صاحب ابن سلمان مجموعة من عشرات الأصدقاء، الذين كان من حظهم أن يرافقوا ابن سلمان من أجل التمتع بوسائل الراحة في المنتجع.

ويضم المجتمع ملهى ليلي مع أقبية مليئة بأفضل أنواع النبيذ الفرنسي، كما مطعم مطل على المياه.

وكان على متن الجزيرة ما يزيد عن 150 عارضة برازيلية وروسية في الجزيرة.

وخضع العارضات جميعهن إلى فحص للأمراض الجنسية، ومن ثم تم نقلهن إلى الفيلات في المنتج بعربات الغولف.

وتم خلال الجولة هذه، تنظيم حفلات موسيقية، شارك فيها مغني الراب “بيتبول” ونجم البوب الكوري ساس ودي جي أفروجاك الهولندي.

أغلى لوحة في العالم

وسبق أن أبدى خبير بالفن اعتقاده بأنّ اللوحة الأغلى في العالم “سلفاتور موندي” (مخلّص العالم) لليوناردو دافنتشي. موجودة على يخت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وذلك بعدما جرى الحديث عن فقدانها منذ شرائها بمبلغ هائل قبل أعوام.

وبيعت اللوحة المنسوبة إلى رائد عصر النهضة ب 450 مليون دولار في مزاد نظّمته دار كريستيز في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. بحيث حطم هذا السعر الأرقام القياسية لسوق الفن.

ومنذ ذلك الوقت، لم تعرض علناً، اللوحة التي يبلغ طولها 65 سنتم وعرضها 45 سنتم، ما طرح تساؤلات عن هوية مشتريها ومكانها وأصالتها.

وكان متخصصون أشاروا إلى إمكانية أن يكون تلاميذ لدافنتشي رسموا اللوحة، وليس معلّمهم نفسه.

وتظهر الأوراق الرسمية أنّ معرض اللوفر في أبوظبي اقتناها لعرضها.

فيما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن المشتري الحقيقي هو الأمير السعودي بدر بن عبد الله لحساب ولي العهد بن سلمان. الذي لم يؤكد ولم ينفِ.

وعزز هاوي جمع التحف الفنية والتاجر، كيني سكيتشر هذه الفرضية على موقع Artnet.com المتخصص بالفنون.

وكتب “يبدو أنّ اللوحة وضعت على متن طائرة محمد بن سلمان واستقرت في يخته، سيرين”. وذكر عدّة مصادر، بينهما اثنان شاركا في الصفقة.

ويعتقد الخبير أنّ اللوحة ستبقى على متن اليخت ريثما تتمكن السعودية من تحويل منطقة العلا إلى موقع سياحي يجذب السياح الدوليين.

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