أمر الملك الأردني عبدالله الثاني مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور عبدالرزاق الخشمان بالاستقالة على اثر حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى بالعناية الحثيثة والتي أدت لوفاة 6 مرضى.

ووصل الملك عبدالله الثاني وولي عهده الى المستشفى بعد الفاجعة، وانتشرت مشاهد تظهر الملك غاضباً خلال حديثه مع احد المسؤولين بالمستشفى.

وزير الصحة يستقيل

من جهته، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات خلال مؤتمر صحفي استقالته من منصبه، مؤكداً انه يتحمل المسؤولية الأخلاقية عما حدث .

شاهد | وزير الصحة، نذير عبيدات يعلن تقديم استقالته ويؤكد وفاة ٦ مرضى جراء نقص الأكسجين #مستشفى_السلط #كورونا_الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/9Z48rT7Twy — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 13, 2021

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردني صخر دودين، إن استقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، جاءت بأمر ملكي.

فيما دعا رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، المجلس إلى عقد جلسة طارئة صباح يوم غد الأحد للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي.

الطب الشرعي يكشف نتائج تشريح جثامين المتوفين

كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي د.عدنان عباس نتائج تشريح جثامين المتوفين في حادثة مستشفى السلط الحكومي.

وقال د.عباس ان لجنتين شرعيتين تم تشكيلهما بأمر من المدعي العام للكشف عن الحالات الستة (4ذكور وسيدتين) من مصابي كورونا الذين توفوا في الحادثة .

وكشف د.عباس ان سبب الوفاة ناتج عن “قصور في القلب ونقص الاكسجين ناتج عن التهاب رئوي الناتج عن مضاعفات فيروس كورونا”.

الأمن يطوق مستشفى السلط الحكومي

وطوقت الأجهزة الأمنية الأردنية السبت، مستشفى السلط الحكومي الجديد، وذلك بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في اسطونات الأكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية الحثيثة في المستشفى.

كما وانتشرت صور تظهر تواجد الأمن الأردني في ساحات المستشفى.

غضب بين الاردنيين