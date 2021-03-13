الملك الأردني في مستشفى السلط بعد الفاجعة ويقيل وزير الصحة
الملك الأردني في مستشفى السلط بعد الفاجعة ويقيل وزير الصحة
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الملك الأردني غاضب بعد فاجعة مستشفى السلط الجديد .. أقالَ وزير الصحة ومدير المشفى

كتب وطن
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أمر الملك الأردني عبدالله الثاني مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور عبدالرزاق الخشمان بالاستقالة على اثر حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى بالعناية الحثيثة والتي أدت لوفاة 6 مرضى.

ووصل الملك عبدالله الثاني وولي عهده الى المستشفى بعد الفاجعة، وانتشرت مشاهد تظهر الملك غاضباً خلال حديثه مع احد المسؤولين بالمستشفى.

وزير الصحة يستقيل

من جهته، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات خلال مؤتمر صحفي استقالته من منصبه، مؤكداً انه يتحمل المسؤولية الأخلاقية عما حدث .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردني صخر دودين، إن استقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، جاءت بأمر ملكي.

فيما دعا رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، المجلس إلى عقد جلسة طارئة صباح يوم غد الأحد للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي.

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الطب الشرعي يكشف نتائج تشريح جثامين المتوفين

كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي د.عدنان عباس نتائج تشريح جثامين المتوفين في حادثة مستشفى السلط الحكومي.

وقال د.عباس ان لجنتين شرعيتين تم تشكيلهما بأمر من المدعي العام للكشف عن الحالات الستة (4ذكور وسيدتين) من مصابي كورونا الذين توفوا في الحادثة .

وكشف د.عباس ان سبب ناتج عن “قصور في القلب ونقص الاكسجين ناتج عن الناتج عن مضاعفات فيروس كورونا”.

الأمن يطوق مستشفى السلط الحكومي

وطوقت الأجهزة الأمنية الأردنية السبت، مستشفى السلط الحكومي الجديد، وذلك بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في اسطونات الأكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية الحثيثة في المستشفى.

كما وانتشرت صور تظهر تواجد الأمن الأردني في ساحات المستشفى.

بين الاردنيين

وفور تداول الأنباء عن انقطاع الأكسجين عن المرضى في مستشفى السلط، تصدر وسم باسم المستشفى موقع تويتر في الأردن.

وعبر مغردون اردنيون عن غضبهم مما حصل للمرضى.

وكتب خير الدين الجابري: “مش وفيات، قتلى.. هاي جريمة قتل جماعية يا عالم! في أكسجين بخلص فجأة هيك؟! وين الملايين إلي اندفعت ع تطوير المنظومة الصحية بهالمشفى خصيصاً قبل كم شهر؟!”.

وقال الاعلامي تامر الصمادي: “إذا كان لدى الدولة ذرّة احترام لمواطنيها ونحن على أعتاب المئوية، فعلى رئيس الوزراء أن يقدم استقالته فورا، وعلى الأجهزة المختصة أن تحيل وزير الصحة إلى القضاء اليوم قبل الغد.. رحم الله شهداء كورونا في #مستشفى_السلط، الذين قطع عنهم الاكسجين!”.

وكتب ايمن العتوم: “إقالة الوزراء لا تُعيد الموتى: لا تقطعنْ ذَنَبَ الأفعى وتُرسِلها .. إن كُنتَ شهمًا فأتبِعْ رأسَها الذَّنَبا”.

من جانبه علق مغرد اخر: “إقالة وزير الصحة فقط هي مجرد قبلة على جبين الميت لكن الثأر لهم هو بإقالة الحكومة”.

وقال مغرد آخر: “إقالة وزير أو مدير مستشفى هذا مش حل جذري لمشاكلنا! هذا تخدير وإبر بنج زي دايما!. الحل إنه إنت تختار مين يدير ملفات بلدك من تعليم وصحة وزراعة ونقل وطاقة وغيره. وإنك تقدر تحاسبهم إذا أخطأوا أو قصروا! هذا كله ما بيجي إلا بحكومات برلمانية وحريات وديمقراطية حقيقية”.

كورونا في الأردن

وسجلت وزارة الصحة في الأردن، امس الجمعة، 55 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و7705 إصابات جديدة.

ويصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها في المملكة إلى 464856، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 5224، بعد وفاة 55 مصابا.

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