شرطة عمان السلطانية ألقت القبض على مشعوذ يحتال على النساء لتحقيق رغباته
شرطة عمان السلطانية ألقت القبض على مشعوذ يحتال على النساء لتحقيق رغباته
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مشعوذ في سلطنة عمان يستدرج النساء بحيلة رخيصة لتحقيق رغباته ونهايته لم يتوقعها!

كتب وطن
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ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على مشعوذ يستدرج النساء ويُ الشعوذة عليهن في العاصمة مسقط لتحقيق رغباته بعد إيهامهنّ بقدرته على الشفاء .

يوهم ضحاياه بمقدرته على الشفاء!

وقالت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اليوم السبت. إن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على شخص بتهمة استدراج النساء وممارسة الشعوذة عليهن.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهم يوهم ضحاياه من النساء بمقدرته على الشفاء حتى يتمكن منهُنَّ لتحقيق رغباته.

وأكدت الشرطة أن القضية قيد الإجراءات ويتم استكمال الاجراءات القانونية في حق المتهم.

مشعوذ يخدع عماني

وسبق أن ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على شخص امتهن الشعوذة والدجل، بعد أن أوهم شخصا بعلاجه مقابل 250 ألف ريال عماني (ما يقارب 96,000 دولار).

وذكر البيان حينها أن شرطة محافظة البريمي أوقفت محتالا، قام بإيهام شخص بعلاجه، حيث دفع له الأخير مبلغ 250 ألف ريال عماني.

وأكدت الشرطة استكمال الإجراءات القانونية بحق المشعوذ آنذاك.

عقوبة الساحر في القانون

وتستند المحكمة في حكمها على المشعوذين إلى المادة (257) من قانون الجزاء والمادة (349) من ذات القانون.

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها ضد متهم في قضية احتيال وهتك العرض وشعوذة ونصب على من النساء الواقعة بولاية السيب، بمحافظة مسقط.

وعاقبت المحكمة المتهم عن التهمة الأولى بالسجن لمدة خمس سنوات. وعن الثانية بالسجن لمدة سنة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني. على أن تدغم العقوبات الصادرة بحقه وتطبق الأشد منها، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

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جرائم تمس الشرف والعرض

وأوضح حينها المقدم أحمد بن علي الرواس مدير إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط أن هذا النوع من الجرائم كثيرة الحدوث والوقوع.

وتابع: “لكن لكونها جرائم تمس الشرف والعرض يلجأ ضحاياها إلى الصمت والكتمان وعدم إبلاغ رجال الشرطة أو الجهات المختصة خوفاً من الفضيحة والعار أو باقي أفراد الأسرة. متناسين بأن عدم الإبلاغ والتكتم على الواقعة يشجع الجناة على استدراج ضحايا آخرين وإفلات الجناة من العقاب”.

وأشار الرواس إلى أن أغلب ضحايا الجناة المنتحلين دور رجال الدين والمدعين بالعلاج بالقرآن والرقية الشرعية هم من النساء. ويلجأن لهؤلاء المحتالين لأسباب مختلفة وعديدة.

وتابع: “من بينها جلب الحظ في مناحي الحياة كالتوفيق في عمل أو الانجاب عند بعض النساء والزواج أو زيادة الرزق والحظ أو معاناة النساء من الأمراض العقلية والنفسية. إلا أن النتيجة تكون نصباً واحتيالا وشعوذة وهتكا للأعراض في النهاية”.

وأكد الرواس أن هذه السلوكيات تتم بعيدا عن أولياء الأمور أو أفراد الأسرة وبعضها يكون ولي الأمر طرفا فيها ومشاركا. ويتم هذه النوع من الجرائم بعلمه وتحت سمعه وبصره مما يترتب عليه مآسٍ اجتماعية تنعكس على أفراد الأسرة وتفككها وتصل أغلبها إلى الشجار والعنف والخلاف. كما تصل بعضها إلى الطلاق والانفصال وتشتيت الأسرة.

عصابة فتيات في مسقط

وبداية مارس/اذار الجاري، ألقت أجهزة الأمن في عمان، القبض على عصابة إفريقية متخصصة بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق صور مزيفة.

وذكرت شرطة عمان السلطانية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن قيادة شرطة محافظة مسقط. اعتقلت رجل وامرأتين إفريقيتين تقومان بإغراء الأشخاص بالصور عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي.

كما أشار البيان إلى أن العصابة تقوم باستدراج إلى مقر سكنهم، وتقوم بالاحتيال عليهم وابتزازهم لاحقاً. مقابل الحصول على النقود.

وشددت الشرطة على أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية ضد العصابة.

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