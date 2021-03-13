مجتهد يكشف عن وصول بيرقدار إلى الطائف وتخوف محمد بن سلمان من انقلاب أمراء آل سعود

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، أسرار خطيرة عن السعودية تتعلق بطائرة بيرقدار التركية وطبيعة مهمتها في اليمن. وتقرير الاستخبارات الأمريكية السري وخطة ولي العهد محمد بن سلمان للرد على التقرير. إلى جانب السبب الحقيقي لاعتقال الأمير فهد بن تركي وابنه عبد العزيز.

بيرقدار التركية

وقال مجتهد، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “بيرقدار التركية وصلت قاعدة الطائف الجوية. وبدأ تدريب طواقم سعودية على تشغيلها. وتم اختيار أهداف تجريبية في مأرب ونجحت نجاحاً باهراً”.

كما أضاف “مجتهد”: “الاستخدام الواسع ربما خلال أيام أو أسابيع ومن المتوقع أن تحدث تحولا كبيرا في سير الحرب في اليمن. ويعتبره المراقبون القرار السليم الوحيد الذي اتخذه محمد بن سلمان”.

البيرقدار

– وصلت قاعدة الطائف الجوية

– بدأ تدريب طواقم سعودية على تشغيلها

– تم اختيار أهداف تجريبية في مأرب ونجحت نجاحا باهرا

– الاستخدام الواسع ربما خلال أيام أو أسابيع

– من المتوقع أن تحدث تحولا كبيرا في سير الحرب في اليمن

– يعتبره المراقبون القرار السليم الوحيد الذي اتخذه مبس — مجتهد (@mujtahidd) March 13, 2021

تصريحات سابقة

وفي وقت سابق، أكد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” على تلك المعلومات، وعلق قائلاً: “أخيراً ابن سلمان يضطر. صاغرا للاستعانة بتركيا في اليمن وتركيا تقبل بشروط تغيظ الإمارات”.

كما أضاف مجتهد وفق تغريدة رصدتها “وطن”: “ابن سلمان مرتبك بين الاضطرار وبين إرضاء ابن زايد”.

أخيرا ابن سلمان يضطر صاغرا للاستعانة بتركيا في اليمن

وتركيا تقبل بشروط تغيظ الإمارات

وابن سلمان مرتبك بين الاضطرار وبين إرضاء ابن زايد https://t.co/rG830HM3vs — مجتهد (@mujtahidd) March 7, 2021

تقرير CIA

وحول التقرير الأمريكي، قال مجتهد: “أدى تقرير CIA لتقليص محمد بن سلمان حركته في الداخل خوفاً من استهدافه. بعد اعتقاده أن أمريكا تخطط مع أمراء لانقلاب عليه”.

كما تابع التقرير: “يتحاشى السفر للخارج خوفا من مفاجآت وسوف يحاول السفر لدول مضمونة مثل الإمارات. والبحرين ومصر حتى يعطي انطباعا بأنه مقبول عالمياً”.

تأثير تقرير CIA على حركة ابن سلمان

– قلص ابن سلمان حركته في الداخل خوفا من استهدافه بعد اعتقاده أن أمريكا تخطط مع أمراء لانقلاب عليه

– يتحاشى السفر للخارج خوفا من مفاجآت وسوف يحاول السفر لدول مضمونة مثل الإمارات والبحرين ومصر حتى يعطي انطباعا بأنه مقبول عالميا — مجتهد (@mujtahidd) March 13, 2021

الرد على تقرير CIA

وأشار مجتهد، إلى أن ولي العهد أمر الأجهزة الإعلامية ووسائل التواصل بتضخيم أخبار الاتصال بزعماء. العالم هذه الفترة والمبالغة بترويجها.

كما بين أن ذلك يدل على أن التقرير لم يؤثر على علاقاته العالمية، متابعاً: “طلب من سعود القحطاني البحث عن حيل. تخرجه من الطوق الأمريكي وحتى الآن لم يجد له أي حيلة”.

الرد على تقرير CIA

أمر ابن سلمان الأجهزة الإعلامية ووسائل التواصل بتضخيم أخبار الاتصال بزعماء العالم هذه الفترة والمبالغة بترويجها بما يدل على أن التقرير لم يؤثر على علاقاته العالمية

طلب من سعود القحطاني البحث عن حيل تخرجه من الطوق الأمريكي وحتى الآن لم يجد له أي حيلة — مجتهد (@mujtahidd) March 13, 2021

الأمير فهد بن تركي

وحول اعتقال الأمير فهد بن تركي ونجله عبد العزيز، قال “مجتهد”، إن المتداول أن فهد خطط لانقلاب غير صحيح. مضيفاً: “زوجة فهد هي عبير بنت الملك عبد الله وكانت نشطة إعلامياً. وعبد العزيز أمير الجوف وهو أبنه الوحيد منها. ومحمد بن سلمان تتبع كل أبناء عبد الله لمصادرة أموالهم الضخمة”.

السبب الحقيقي لاعتقال فهد بن تركي وابنه عبد العزيز

معلومات مهمة قبل ذكر السبب

– المتداول أن فهد خطط لانقلاب غير صحيح

– زوجة فهد هي عبير بنت الملك عبد الله وكانت نشطة إعلاميا

– عبد العزيز أمير الجوف وهو أبنه الوحيد منها

– ابن سلمان تتبع كل أبناء عبد الله لمصادرة أموالهم الضخمة👇🏿 — مجتهد (@mujtahidd) March 13, 2021

وأكمل “مجتهد”: “رفضت عبير تسليم أموالها في الخارج بعد سيطرة مبس على أموالها في الدخل ورفضت. التوقف عن نشاطها الإعلامي فقرر مبس اعتقالها”.

كما تابع: “علم فهد وابنه أن مبس يتربص بها فنسق مع ابنه عبد العزيز لتهريبها من مطار الجوف مستغلا سلطته هناك. فاعتقل مبس فهد وابنه ولن يطلق سراحهما إلا بعد أن تعود”.

رفضت عبير تسليم أموالها في الخارج بعد سيطرة مبس على أموالها في الدخل ورفضت التوقف عن نشاطها الإعلامي فقرر مبس اعتقالها علم فهد وابنه أن مبس يتربص بها فنسق مع ابنه عبد العزيز لتهريبها من مطار الجوف مستغلا سلطته هناك، فاعتقل مبس فهد وابنه ولن يطلق سراحهما إلا بعد أن تعود — مجتهد (@mujtahidd) March 13, 2021

معهد أمريكي يكشف التفاصيل

وفي وقت سابق، قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على الرغم. من أنه الحاكم الفعلي للمملكة إلا أنه غالبا ما يظهر بأنه يخشى المؤامرات التي تحول دون استلامه للعرش رسميا، خلفا لوالده المريض والمسن.

كما قال المعهد في تقرير له على خلفية إحالة قائد القوات المشتركة الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز ، على التقاعد والتحقيق. معه حول تعاملات مالية مشبوهة. حيث شملت حملة الإقالة أيضاً ابنه الأمير عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف. الذي كان يعتبر في السابق أميرًا شابًا صاعدًا في المملكة: “إن مثل هذه الخطوات يرجح أن ترتبط بقضية الخلافة للعرش”.

وقال: “في الواقع فإن مزاعم الفساد ضد الفريق فهد، لن تؤدي إلّا إلى تأجيج الشائعات بأن هناك قضايا أخرى على المحك. إلى جانب عدم الرضا من حملة اليمن. ونادراً ما تتم إقالة كبار الأمراء من المناصب الحكومية”.

ورأى المعهد أنه بالنسبة لواشنطن، قد يشكل التغيير في القيادة العسكرية، فرصةً للنقاش مع الرياض بشأن تغيير. سياستها تجاه اليمن، وحل هذه الأزمة التي طال أمدها بشكل قاطع ونهائي.

خبير استراتيجي يدعو لعدم الاستجابة إلى جهود عمان والأمم المتحدة

وكان الدكتور محمد الهدلاء، الخبير الاستراتيجي السعودي، دعا الملك سلمان وولي عهده إلى عدم الاستجابة إلى وساطة سلطنة عمان. والأمم المتحدة لوقف الحرب في اليمن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بحث الجمعة، مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، جهود السلام الرامية إلى وقف الحرب باليمن.

كما قال الهدلاء في تغريدة رصدتها “وطن”، معلقاً على هذه الجهود..:” يجب أن لا نكرر نفس الخطأ الاستراتيجي السابق في اليمن حينما كنا على وشك تحقيق نصر حاسم فتدخلت بريطانيا فتوقفت الحرب”.

وأضاف الهدلاء :” الان غوتيريش يبحث مع وزير خارجية عُمان جهود وقف الحرب في اليمن”، متسائلاً أين هم حينما كانت الطائرات والصواريخ تستهدف سكان السعودية يجب ان تستمر الحرب حتى تحقيق النصر لا غيره.

يجب أن لا نكرر نفس الخطأ الإستراتيجي السابق في #اليمن حينما كنا على وشك تحقيق نصر حاسم فتدخلت بريطانيا فتوقفت الحرب الان غوتيريش يبحث مع وزير خارجية #عُمان جهود وقف الحرب في اليمن اينهم حينما كانت الطائرات والصواريخ تستهدف سكان #السعودية يجب ان تستمر الحرب حتى تحقيق النصر لا غيره — 🇸🇦 DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) March 12, 2021

وساطة سلطنة عمان والأمم المتحدة

كما قالت وكالة الأنباء العمانية إن البوسعيدي تلقى من غوتيريش اتصالا هاتفيًا تناول المستجدات المتعلقة بالأزمة اليمنية والجهود المبذولة. لوقف الحرب والعمليات العسكرية واللجوء للحلول السلمية بين أطراف النزاع عبر الحوار المباشر بينها وبما يسمح بإدخال المواد الإنسانية والحياتية للشعب اليمني.

وبحسب الوكالة: تم خلال الاتصال التأكيد على الدور الهام لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. مارتن غريفيث ودعم جهوده. وجهود الإدارة الأمريكية في وقف الحرب وإحياء المفاوضات السياسية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار.

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