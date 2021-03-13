كارثة في مستشفى السلط الحكومي بالأردن بعد انقطاع الأكسجين عن المرضى بالعناية الحثيثة

ذكرت وسائل إعلام أردنية صباح السبت أن فاجعة حدثت في مستشفى السلط الحكومي بعد انقطاع الأكسجين عن المرضى بالعناية الحثيثة ما ادى لوفاة عدد منهم .

وبينما تشير المعلومات الأولية الى ان عدد الوفيات بالعشرات، انتشر مقطع فيديو، لمواطن اردني يتحدث من امام مستشفى السلط واصفاً الوضع بالصعب والسيء.

وناشد المواطن الحكومة الأردنية بالتدخل لإنقاذ المرضى، وطالبوا بمغادرة مدير المستشفى منصبه فوراً.

كما ذكر أن الدفاع المدني حضر الى المستشفى وقدّم اسطوانات اكسجين .

واضاف ان الأكسجين يقدم للمرضى عبر اسطوانات صغيرة .

عبيدات: المشكلة عولجت

ونقلت وسائل اعلام اردنية عن وزير الصحة د. نذير عبيدات قوله إنّ مشكلة نقص الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي تمت معالجتها.

واشارت الى ان وزير الصحة، توجه إلى المستشفى لمتابعة تطورات حادثة نقص الأكسجين والوقوف على أسبابها .

بدورها، اكدت وسائل اعلام محلية ومنها قناة المملكة ان هناك وفيات جراء انقطاع الأكسجين داخل المستشفى.

الأمن يطوق مستشفى السلط الحكومي

وطوقت الأجهزة الأمنية الأردنية السبت، مستشفى السلط الحكومي الجديد، وذلك بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في اسطونات الأكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية الحثيثة في المستشفى.

كما وانتشرت صور تظهر تواجد الأمن الأردني في ساحات المستشفى.

مدير المستشفى يوضح

ونقلت صحيفة الرأي المحلية عن مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان قوله إن نفاد الاكسجين من الاجهزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة وهو امر متوقع لكثرة الضغط على الاجهزة.

واضاف ان هنالك خططا بديلة لهذة الحالة منها تزويد الاقسام بإسطوانات اوكسجين من مركز الاوكسجين في المستشفى.

وبين الخشمان انه تم تأمين كافة مرضى كورونا باسطونات اوكسجين والبالغ عددهم 180 مريضا ومريضة بالاضافة الى تأمين صهاريج لانقاذ المرضى.

كما اكد انه تمت السيطرة على مشكلة الاوكسجين ولم يتم تحويل اي مريض الى وحدة العناية الحثيثة بسبب تردي حالتهم.

رئيس الوزراء الاردني يطلب التحقيق

وطلب رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق بانقطاع الأكسجين في مستشفى السلط عن طريق النيابة العامة وإصدار النتائج بشكل مستقل وواضح.

وشدد الخصاونة على ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية بانقطاع الأكسجين في مستشفى السلط التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

غضب بين الاردنيين

وفور تداول الأنباء عن انقطاع الأكسجين عن المرضى في مستشفى السلط، تصدر وسم باسم المستشفى موقع تويتر في الأردن.

وعبر مغردون اردنيون عن غضبهم مما حصل للمرضى.

وقال النائب والاعلامي الاردني عمر عياصرة في تعليقه على ماحدث: “هنا يجب ان تتدحرج الرؤوس”.

هنا يجب ان تتدحرج الرؤوس#مستشفى_السلط — عمر عياصرة (@omar_ayasra) March 13, 2021

وتسائل مغرد آخر قائلاً: “هل ستتم محاسبة المعنيين؟ ولا ستتم دحرجة رؤوس؟ بكرا بطلع بصرح نذير عبيدات بقولنا “شو دخلكم” ودودين بقعد يتوعد ويهدد والملف بدخل الدرج زيه زي ملف شهداء البحر الميت وغيره ملفات كثيرة”.

هل ستتم محاسبة المعنيين؟ ولا ستتم دحرجة رؤوس؟

بكرا بطلع بصرح نذير عبيدات بقولنا "شو دخلكم" ودودين بقعد يتوعد ويهدد والملف بدخل الدرج زيه زي ملف شهداء البحر الميت وغيره ملفات كثيرة #مستشفى_السلط — Abd Alnssour✈️🇱🇧🇯🇴 (@abdalnssour) March 13, 2021

كما طالب آخر لاستقالة الحكومة الاردنية كاملة بعد الحادثة و اعلان حكومة طواريء و اعلان الاردن بلداً منكوباً.

واضاف في تغريدته: “الامور فالته و خارج السيطرة الاردن الاولى عالميا في نسبة الاصابات مقارنة بعدد السكان و لا زال فريق الدمى بيطلعوا عالتلفزيون كانهم جايبين الذيب من ذيله يستحوا على دمهم و ينطموا و يستقيلوا”.

استقالة الحكومة كاملة … و اعلان حكومة طواريء و اعلان الاردن بلد منكوبة … الامور فالته و خارج السيطرة الاردن الاولى عالميا في نسبة الاصابات مقارنة بعدد السكان و لا زال فريق الدمى بيطلعوا عالتلفزيون كانهم جايبين الذيب من ذيله يستحوا على دمهم و ينطموا و يستقيلوا

#مستشفى_السلط pic.twitter.com/1o699MNqE6 — mahmoud ALmesterihi jo🇯🇴 (@almesterihi_jo) March 13, 2021

من جهته علق الكاتب الصحفي محمد عواد: “حادثة مؤلمة ولا يجوز أن تمر مرور الكرام دون محاسبة لكل مقصر”.

رحم الله وفيات #مستشفى_السلط في الأردن .. حادثة مؤلمة ولا يجوز أن تمر مرور الكرام دون محاسبة لكل مقصر. — محمد عواد (@mohammedawaad) March 13, 2021

وكتبت مغردة: “إقالة وزير الصحة مش حل!! بكفي كل واحد بقصر بواجبه يستقيل ويروح ع بيته كإنه مش عامل اشي، بس يستقيل عشان يسكتو الشعب ويسكرو عالموضوع لازم يتحولو عالقضاء مدير المستشفى قبل وزير الصحة وكل واحد اله دخل باللي قاعد يصير”.

إقالة وزير الصحة مش حل!!

بكفي كل واحد بقصر بواجبه يستقيل ويروح ع بيته كإنه مش عامل اشي، بس يستقيل عشان يسكتو الشعب ويسكرو عالموضوع

لازم يتحولو عالقضاء مدير المستشفى قبل وزير الصحة وكل واحد اله دخل باللي قاعد يصير#مستشفى_السلط#اقالة_وزير_الصحة — رزان العَدوان 🖤⚜️ (@razanaladwan7) March 13, 2021

كورونا في الأردن

وسجلت وزارة الصحة في الأردن، امس الجمعة، 55 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و7705 إصابات جديدة.

ويصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها في المملكة إلى 464856، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 5224، بعد وفاة 55 مصابا.

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