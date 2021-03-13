ضابط إماراتي يكشف عن مؤامرة يقودها التحالف مع الحوثيين لإسقاط المقاومة اليمنية

كشف حساب إماراتي، تفاصيل مؤامرة يخوضها التحالف العربي والذي تقوده السعودية في اليمن لاسقاط المقاومة في مآرب وشبوة. حسب قوله.

مآرب وشبوة

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه ضباطاً في جهاز الامن الاماراتي في تغريدة رصدتها “وطن”.: “التحالف يتآمر مع الحوثي، لإسقاط المقاومة في مآرب وشبوة، سيتم استدراجكم”.

التحالف يتآمر مع الحوثي ، لاسقاط المقاومة

في مآرب وشبوة ، سيتم استدراجكم . — بدون ظل (@without__shadow) March 13, 2021

تطورات سياسية وميدانية

وخلال الفترة الماضية، تتالت أنباء التطورات السياسية والميدانية في مأرب، وحظيت باهتمام دولي.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية القوات اليمنية، إلى وقف الزحف نحو مأرب والعودة إلى المفاوضات. والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، على حد تعبيرها.

المحافظة التي تعتبر القاعدة العسكرية الأولى والأكبر لقوات التحالف السعودي وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. جعلها موقعها الجغرافي واحدة من أهم المواقع العسكرية والاستراتيجية.

جغرافياً

تمتد محافظة مأرب على مساحة 17405 كم مربع، تبعد عن العاصمة صنعاء نحو 170 كم، وتربطها عبر منفذ. الوديعة الواقع في الأطراف الشمالية للمحافظة.

وتحاذي مأرب شرقاً محافظتي شبوة وحضرموت الساحليتين على بحر العرب، ومن الناحية الجنوبية تحاذي. محافظتي البيضاء وشبوة. أما إلى الجنوب الغربي فتحاذي أجزاء من مديرية بني ضبيان شمال شرق محافظة صنعاء.

وتحد مأرب من الجهة الغربية والشمالية الغربية مديريات نِهْم وخولان الطِّيال شرق صنعاء، كما تقع محافظة. الجوف عند الناحية الشمالية للمحافظة.

استراتيجياً وعسكرياً

الموقع الجغرافي المميز هذا، منح محافظة مأرب أهمية استراتيجية عالية، حيث تعتبر القاعدة العسكرية الأولى. والأكبر لقوات التحالف السعودي وحكومة الرئيس هادي. وتضم مقار وزارة الدفاع وقوات التحالف السعودي ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادتي المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة التابعة لحكومة الرئيس هادي.

ووفق هيكل وزارة الدفاع، فإن المسرح العملياتي للمنطقة العسكرية السابعة هي محافظات صنعاء وذمار ومحافظة مأرب. ويقع مركز قيادتها في مدينة ذمار وجميع هذه المحافظات خاضعة لسيطرة حكومة صنعاء.

ونظراً لفشل قوات الرئيس هادي والتحالف السعودي في السيطرة على أي منها، فقد أتُخذ من مدينة مأرب. مقراً بديلاً لقيادة المنطقة العسكرية السابعة.

وتتألف المنطقة من نحو 12 لواء عسكرياً، ولعل هذا ما يفسر الازدحام السكاني في المحافظة إلى جانب مخيمات النازحين فيها.

المنطقة العسكرية الثالثة هي إحدى المناطق العسكرية اليمنية، وتنتشر في محافظتي مأرب وشبوة. ويقع مركز قيادتها في مدينة مأرب. وتتألف المنطقة من 18 لواءً عسكرياً بينها وحدات دفاع جوي وساحلي.

وفي آذار/مارس 2018 أضيف محور بيحان غربي محافظة شبوة لهذه المنطقة بقرار من الرئيس هادي، ويضم المحور اللواء 26 ميكا، اللواء 19 مشاة، اللواء 163 مشاة، اللواء 153 مشاة، اللواء 173 مشاة.

اقتصادياً وسياحياً

وتعد محافظة مأرب شمال شرق اليمن من أهم المحافظات المنتجة للغاز والنفط، فضلاً عن أنها محافظة. سياحية غنية بأهم المواقع الأثرية والتاريخية. بالإضافة إلى كونها من أبرز المحافظات الزراعية.

ومن أهم المعالم السياحية في مأرب، مدينة براقِش التاريخية وتقع في مديرية مجزر التي تسيطر عليها. قوات حكومة صنعاء حالياً.

كما يوجد في مأرب، عرش الملكة بلقيس ملكة حضارة سبأ، ويقع حالياً تحت سيطرة قوات هادي.

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