“شاهد” أطفال عمان يستغيثون بالسلطان هيثم بن طارق من فوق قمم الجبال في فيديو مؤثر

يعيش طلاب مدارس عدد من المحافظات العمانية صعوبات كبيرة في التعايش مع عملية التعليم عن بعد، التي فرضتها حالة وباء كورونا “كوفيد19″، في ظل انقطاع شبكة الاتصالات وبعدها عن منازلهم.

ويلجأ الأطفال طلاب المدارس إلى تسلق قمم جبال عالية، من أجل حضور دروسهم التي تبث على الإنترنت عبر الهاتف. وذلك بحثاً عن إشارة للشبكة، التي لا يجدوها في بيوتهم.

ووثق أحد العمانيين بمقطع فيديو رصدته “وطن” حالة صعود الأطفال فوق قمم الجبال كي يلتقطوا إشارة الشبكة. لحضور دروسهم وقام بنشره عبر مواقع التواصل.

🌿1️⃣حقيقة هذه المأساة التي يعيشها أبناء حيل الخنابشة بولاية ينقل تتكرر في بلدة الوقبة وما جاورها من قرى مثل بيحاء وبلدان الصدايم وادي الحريم وحيل الركز وحيل العرب وحالي والمعيدن والمسرة ووال والشوعية والشجاء والمشك والشواغي وغيرها الكثير وقد تعب الناس من الشكوى والمطالبة🌿 pic.twitter.com/uw38LAfQYR — 🖊️حمد بن سالم {نصير الحق والعدل} 🇴🇲 (@HSalalawi) March 13, 2021

أطفال في زوايا مترامية على قمم الجبال

وصوّر المقطع جلوس الأطفال في زوايا مترامية على قمم الجبال، من أجل حضور دروسهم عبر الهاتف المحمول. الذي لا تصله الشبكة إلا في هذا المكان.

وقال أحد الأطفال الطلاب الذين يتم تصويرهم وهم فوق قمم الجبال مجيباً على سؤال مصور المقطع.: “نعم يومياً نطلع وأحياناً نوصل وأحياناً ما نوصل”.

وقال مصور المقطع تعقيباً على الأمر: “هذه رسالة لمن يهمه الأمر يا جماعة، يعني في قمة هذا الجبل، أولادنا وأطفالنا. فلذة أكبادنا ذكوراً وإناثاً، في مشهد يومي.”

وتابع:” إصرار على العلم في ظل عدم وجود شبكة، رسالة كيف الطلاب يتحدوا قمم الجبال، في مشهد معبّر”.

وعلق ناشر المقطع عليه بعد نشره عبر حسابه بتويتر قائلاً: “حقيقة هذه المأساة التي يعيشها أبناء حيل الخنابشة. بولاية ينقل تتكرر في بلدة الوقبة وما جاورها من قرى مثل بيحاء وبلدان الصدايم وادي الحريم. وحيل الركز وحيل العرب وحالي والمعيدن والمسرة ووال والشوعية والشجاء والمشك والشواغي. وغيرها الكثير وقد تعب الناس من الشكوى والمطالبة”.

وتابع في تغريدة ثانية حول نفس الموضوع: “ولكن الأمر العجيب أن عُمان تبدد أموالها في توصيلات الألياف. البصرية وهذه خطة تسير سير السلحفاة.”

🌿2️⃣ولكن الأمر العجيب إن عُمان تبدد أموالها في توصيلات الألياف البصرية وهذه خطة تسير سير السلحفاة فإذا مسقط العاصمة لم تغطى حتى الآن فكيف ببقية المحافظات والعالم اليوم يتجه للأقمار الصناعية لبث الاتصالات الهاتفية والانترنت وسنعود من جديد لنبدأ من حيث بدأ الآخرون وهكذا دواليك🌿 — 🖊️حمد بن سالم {نصير الحق والعدل} 🇴🇲 (@HSalalawi) March 13, 2021

وأضاف موضحا:”فإذا مسقط العاصمة لم تغطى حتى الآن فكيف ببقية المحافظات والعالم اليوم يتجه للأقمار الصناعية. لبث الاتصالات الهاتفية والانترنت وسنعود من جديد لنبدأ من حيث بدأ الآخرون وهكذا دواليك”.

وأضاف المدون في سلسلة تغريداته قائلاً: “لقد كان هناك حديثاً لأحد المسؤولين في تنظيم الاتصالات قبل فترة قصيرة يقول بأن هناك. تغطية بالأقمار الصناعية ولكنها خدمة محصورة بالنت فقط وتحتاج إلى لاقط من واحدة من الشركات المرخصة يعني ولادة عسيرة. لنظام الاتصالات في عصر السباق التكنولوجيا الحديثة ترى متى سنعرف نواكب التقدم”.

🌿3️⃣لقد كان هناك حديثاً لأحد المسؤولين في تنظيم الاتصالات قبل فترة قصيرة يقول بأن هناك تغطية بالأقمار الصناعية ولكنها خدمة محصورة بالنت فقط وتحتاج إلى لاقط من واحدة من الشركات المرخصة يعني ولادة عسيرة لنظام الاتصالات في عصر السباق التكنلوجيا الحديثة ترى متى سنعرف نواكب التقدم؟🌿 — 🖊️حمد بن سالم {نصير الحق والعدل} 🇴🇲 (@HSalalawi) March 13, 2021

وكانت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في سلطنة عمان قد توسعت في وقت سابق من شهر مارس/آذار الحالي. في اتخاذ تدابير مواجهة الجائحة.

وقررت اللجنة إغلاق المتاجر مبكراً واستمرار حالة التعليم عن بعد.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فقد قررت اللجنة عقب اجتماع اليوم إغلاق كافة الأنشطة التجارية. في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وسيكون الإغلاق من 4 مارس/آذار الجاري، وحتى 20 من الشهر ذاته، باستثناء محطات الوقود والمؤسسات. الصحية والصيدليات الخاصة، وفق المصدر ذاته.

كما قررت اللجنة استمرار طلبة المدارس الحكومية، في تلقي التعليم عن بعد من 7 مارس/آذار وحتى 11 من الشهر ذاته.

وعللت اللجنة قرارها الجديد بـ “حماية أفراد المجتمع من مزيد من انتشار الفيروس، خصوصا سلالاته الجديدة سريعة العدوى”.

كما دعت اللجنة المواطنين إلى “أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنّب إقامة التجمّعات”.

ويشار إلى أنه في 25 فبراير/شباط الماضي، بدأ تنفيذ قرار اللجنة ذاتها حظر دخول القادمين إليها من 10 دول. لمدة أسبوعين، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي 8 فبراير/ شباط الماضي، قررت اللجنة تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة حتى إشعار آخر.

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