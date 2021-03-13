تصدر الفنان الكويتي طلال محمود السمدان، المعروف بـ”طلال سام”، التريند عبر “تويتر” في الكويت، بعد اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار.

جاهزين يا أطفال؟

وذلك بعد تداول فيديو يظهر خلاله طلال السام يقف في مكان مرتفع، ويقول: “جاهزين يا أطفال؟”، ثم يلقي هاتفه من أعلى وينزل لالتقاطه.

وفي آخر الفيديو، يتحدث طلال عن أشخاص يخبرونه برغبتهم بالانتحار. ويقول: “هذه نقطة ضعفي وأشعر أنه يجب أن أساعدهم، وما أستطيع فعله أفعله لهم”.

#طلال_سام انتشار أخبار بأن النيابة العامة في الكويت تحقق حالياً مع أحد مشاهير السوشيال ميديا بتهمة تصوير مشاهد تحرض الاطفال على الانتحار، حيث قام برمي الجوال من الطابق العلوي؛ ومحبوه يقومون بالدفاع عنه عبر الهاشتاق. pic.twitter.com/ZwRtbWjfDj — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) March 12, 2021

وأثار المقطع غضب البعض الذين رأوا فيه تحريضاً للأطفال على الانتحار، ما دعا الأجهزة الأمنية في الكويت إلى ضبطه.

الداخلية تتحرك ضد طلال سام

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إنه تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية) والتحقيق معه، وتم تحويله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأهابت الداخلية بأولياء الأمور، الإبلاغ عن أي ممارسات مشتبه فيها على هاتف الطوارئ، لمساعدة رجال الأمن في ضبط أصحابها، ومراقبة محتوى ما يشاهده أطفالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

الإعلام الأمني: استدعاء الشخص الذي حرض الأطفال على الانتحار في البث المباشر pic.twitter.com/BzUstUO1iq — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 12, 2021

ناشطون يدافعون

لكن ناشطون بارزون دافعوا عن طلال سام، وأكدوا أنه مظلوم وإنسان خلوق، فقال الناشط الإعلامي والحقوقي عبد العزيز اليحيى: “لمتهم طلال محمود السمدان المعروف ب #طلال_سام تم حجزه بعد ٢٠ ساعه تحقيق بتهمة تحريض الاطفال على الانتحار المشكلة ان البنت اللي بالفيديو اللي قاعد تنصحه بعدم تحريض الأطفال على الانتحار هي أبرار تميمي وهي من تم حبسها بسبب تعنيف لاطفالها! اخواني بالداخلية مالقصة؟!”.

المتهم طلال محمود السمدان المعروف ب #طلال_سام تم حجزه بعد ٢٠ ساعه تحقيق بتهمة تحريض الاطفال على الانتحار المشكلة ان البنت اللي بالفيديو اللي قاعد تنصحه بعدم تحريض الاطفال على الانتحار هي ابرار تميمي وهي من تم حبسها بسبب تعنيف لاطفالها! اخواني بالداخلية شالسالفة؟! pic.twitter.com/e0eDgKMrLo — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) March 12, 2021

وتعاطفت الفاشنيستا بيبي عبد المحسن مع طلال، سام، وكتبت:”#طلال_سام لم يحرض أحدا على أي شي ولو عندي أطفال بكون هو المشهور الوحيد اللي بسمحلهم يتابعونه.. اتقو الله الظلم حرام“.

#طلال_سام لم يحرض احد على اي شي ولو عندي أطفال بكون هو المشهور الوحيد اللي بسمحلهم يتابعونه.. اتقو الله الظلم حرام — الحداقه بيبي العبدالمحسن (@Bibii6363) March 12, 2021

ووجهت له بيبي الخضري رسالة، وقالت: ” طيب محترم وخلوق الله يفك عوقك يا طلال وأنت قوي ومميز وبترجع لأهلك وكل محبينك”.

طيب

محترم وخلوق

الله يفك عوقك يا طلال

وأنت قوي ومميز وبترجع لأهلك وكل محبينك 😍#طلال_سام @TheTalalSam — 🇰🇼🐬بيبي الخضري BB (@bb_alkhudari) March 12, 2021

وكتبت متابعة باسم سمر: “أنا و خواتي و أمي كلنا ما نتابع أحد من مشاهير كويت غير طلال و بيبي! مثال عالأخلاق العالية و التربية السنعة، لكن حسبنا الله و نعم الوكيل طلال سام “.

أنا و خواتي و أمي كلنا ما نتابع أحد من مشاهير كويت غير طلال و بيبي! مثال عالأخلاق العالية و التربية السنعة، لكن حسبنا الله و نعم الوكيل #طلال_سام — سَمَر. (@samaaarrr90) March 13, 2021

يُشار إلى أن طلال سام مدون ومغني وكاتب أغاني وممثل كويتي، وذاع صيته بعد نشره مقاطع كوميدية عبر حساباته الإلكترونية، كما يحظى بأكثر من مليون متابع عبر حسابه في “انستغرام”، و222 ألف متابع عبر “تويتر”.

أول ضحايا الالعاب الالكترونية

الجدير بالذكر أن الكويت شهدت حادثة صادمة قبل أيام حين أقدم طفل كويتي يبلغ من العمر ثمانية سنوات. في منطقة سعد العبد الله على الانتحار.

وبحسب ما قالت صحيفة “الراي” الكويتية حينها، فإن بلاغاً ورد لعمليات الداخلية عن وصول طفل إلى مستشفى الجهراء وقد فارق الحياة، بعد انتحاره.

وقالت المصادر إن التحقيقات الأولية تفيد بأن الطفل قام بربط نفسه ب”العقال” في ديوانية منزل ذويه.

وأكدت المصادر بتسجيل القضية وإحالتها لجهة الاختصاص من أجل الوقوف على أسباب ودوافع الانتحار للطفل.

وبحسب مصادر إعلامية عبر مواقع التواصل، قالت بأن الدوافع التي حركت الطفل نحو الانتحار كانت متعلقة. بلعبة الكترونية عبر الهاتف.

وتفاعل الكويتيون مع خبر انتحار الطفل الذي لم يبلغ الحلم بعد، معبرين عن استيائهم وحزنهم من هذه. النتيجة التي وصل إليها.

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