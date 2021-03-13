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تفاصيل جديدة بعد اعتقال الفنان الكويتي طلال سام بسبب فيديو حرض خلاله الاطفال على الانتحار

كتب وطن
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تصدر الفنان الكويتي طلال محمود السمدان، المعروف بـ”طلال سام”، التريند عبر “تويتر” في الكويت، بعد اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار.

جاهزين يا أطفال؟

وذلك بعد تداول يظهر خلاله طلال السام يقف في مكان مرتفع، ويقول: “جاهزين يا أطفال؟”، ثم يلقي هاتفه من أعلى وينزل لالتقاطه.

وفي آخر الفيديو، يتحدث طلال عن يخبرونه برغبتهم بالانتحار. ويقول: “هذه نقطة ضعفي وأشعر أنه يجب أن أساعدهم، وما أستطيع فعله أفعله لهم”.

وأثار المقطع غضب البعض الذين رأوا فيه تحريضاً للأطفال على الانتحار، ما دعا الأجهزة الأمنية في الكويت إلى ضبطه.

الداخلية تتحرك ضد طلال سام

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي نشرته عبر  حسابها الرسمي على “تويتر” إنه تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية) والتحقيق معه، وتم تحويله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأهابت الداخلية بأولياء الأمور، الإبلاغ عن أي ممارسات مشتبه فيها على هاتف الطوارئ، لمساعدة رجال الأمن في ضبط أصحابها، ومراقبة محتوى ما يشاهده أطفالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

ناشطون يدافعون

لكن ناشطون بارزون دافعوا عن طلال سام، وأكدوا أنه مظلوم وإنسان خلوق، فقال الناشط الإعلامي والحقوقي عبد العزيز اليحيى: “لمتهم طلال محمود السمدان المعروف ب #طلال_سام تم حجزه بعد ٢٠ ساعه تحقيق بتهمة تحريض الاطفال على الانتحار المشكلة ان البنت اللي بالفيديو اللي قاعد تنصحه بعدم تحريض الأطفال على الانتحار هي أبرار تميمي وهي من تم حبسها بسبب لاطفالها! اخواني بالداخلية مالقصة؟!”.

وتعاطفت الفاشنيستا بيبي عبد المحسن مع طلال، سام، وكتبت:”#طلال_سام لم يحرض أحدا على أي شي ولو عندي أطفال بكون هو المشهور الوحيد اللي بسمحلهم يتابعونه.. اتقو الله الظلم حرام“.

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ووجهت له بيبي الخضري رسالة، وقالت: ” طيب محترم وخلوق الله يفك عوقك يا طلال وأنت قوي ومميز وبترجع لأهلك وكل محبينك”.

وكتبت متابعة باسم سمر: “أنا و خواتي و أمي كلنا ما نتابع أحد من مشاهير كويت غير طلال و بيبي! مثال عالأخلاق العالية و التربية السنعة، لكن حسبنا الله و نعم الوكيل طلال سام “.

يُشار إلى أن طلال سام مدون ومغني وكاتب أغاني وممثل كويتي، وذاع صيته بعد نشره مقاطع كوميدية عبر حساباته الإلكترونية، كما يحظى بأكثر من مليون متابع عبر حسابه في “انستغرام”، و222 ألف متابع عبر “تويتر”.

أول ضحايا الالعاب الالكترونية

الجدير بالذكر أن الكويت شهدت حادثة صادمة قبل أيام حين أقدم طفل كويتي يبلغ من العمر ثمانية سنوات. في منطقة سعد العبد الله على الانتحار.

وبحسب ما قالت صحيفة “الراي” الكويتية حينها، فإن بلاغاً ورد لعمليات الداخلية عن وصول طفل إلى مستشفى الجهراء وقد فارق الحياة، بعد انتحاره.

وقالت المصادر إن التحقيقات الأولية تفيد بأن الطفل قام بربط نفسه ب”العقال” في ديوانية منزل ذويه.

وأكدت المصادر بتسجيل القضية وإحالتها لجهة الاختصاص من أجل الوقوف على أسباب ودوافع الانتحار للطفل.

وبحسب مصادر إعلامية عبر مواقع التواصل، قالت بأن الدوافع التي حركت الطفل نحو الانتحار كانت متعلقة. بلعبة الكترونية عبر الهاتف.

وتفاعل مع خبر انتحار الطفل الذي لم يبلغ الحلم بعد، معبرين عن استيائهم وحزنهم من هذه. النتيجة التي وصل إليها.

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