تركي أل الشيخ يرد على شائعات تعين مدرب الزمالك الجديد

بعد إعلان إدارة فريق الزمالك المصري عن إقالة مدربها البرتغالي “جايمي باتشيكو” 62 عاماً، في بيان رسمي لها نهاية الأسبوع الماضي. وتعين المدرب الفرنسي الجديد ” كارتيرون” 50 عاماً.

للعودة مرة أخرى إلى قيادة تدريب فريق الزمالك البيضاوي من جديد. إلا أن الأنباء قد تحدثت عن تدخل السعودي تركي أل الشيخ في تعينه.

تركي آل الشيخ عبر فيس بوك pic.twitter.com/c2LFFzqxem — EParena Live (@EParenaLive) March 12, 2021

نتائج الفريق مع المدرب البرتغالي

كما وخاض فريق الزمالك المصري تحت قيادة البرتغالي “باتشيكو” 26 مباراة في مختلف المسابقات. حقق من خلالها الفوز 16 مباراة. وتعادل في 6 مباريات. بينما خسر في 4 مباريات.

وخلال مؤتمره الأخير قبيل مباراة سيراميكا المصري. عقب فوز فريقه الزمالك المصري. كشف المدر البرتغالي “باتشيكو” عدم علمه برحيله أو إقالته عن فريق الزمالك المصري.

رد أل الشيخ

كما وغرد رئيس هيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ، في منشور له عبر حسابه الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

قائلاً:” أنفي علاقتي بعودة المدرب الفرنسي “كارتيرون” إلى الزمالك مرة أخرى، وعن تحملي للشرط الجزائي في عقد المدرب الفرنسي مع التعاون السعودي، فضلا عن راتبه طوال مدة التعاقد مع الفريق المصري”.

تغريده تركي أل الشيخ عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي

ابتعادي عن الرياضة

وأردف السعودي أل الشيح، “ما زلت أوضح منذ لحظة إعلاني منذ عام بخصوص ابتعادي عن الرياضة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومازالت هنالك شائعات وأقاويل، وآخرها اليوم، عن علاقتي بالتعاقد مع مدرب نادي الزمالك قولا واحدا”.

ليس لي علاقة بمصر

كما وأضاف، بقوله: ” ليس لي أي علاقة بأي شأن رياضي في أي مكان، ليس في مصر فقط بل غير مصر، إلا استثماري وتملكي لنادي ألميريا الإسباني، ورئاستي الشرفية لنادي الهلال السوداني الذي اعتز بها، وأكن لجمهوره كل الحب والتقدير … فقط هذه علاقتي بكرة القدم”.

هدف #الزمالك الثاني في مرمى #سيراميكا_كليوباترا عن طريق إمام عاشور جاء بعد 18 تمريرة 🏹⚽ pic.twitter.com/d72WqM3fYp — WATCH iT! (@WatchiTMENA) March 12, 2021

لم أزر مصر

واستكمل حديثه، “للتوضيح، لم أزر مصر الشقيقة منذ فترة طويلة جدا، وعلاقتي محصورة بأصدقائي فيها الذين أتواصل معهم هاتفيا أو يزورونني في المملكة، كما وتعودت على استخدام اسمي في كثير من الأخبار غير الحقيقية والمغرضة، وأعلم أن الهدف من وراء ذلك تشويه صورتي، ويقف خلف ذلك جهات أعرفها جيداً”.

لقطات من مران فريقنا اليوم 📷🏹 pic.twitter.com/LkJpybE6aJ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 13, 2021

الرياضة المصرية

كما ونفى آل الشيخ في منشور سابق إنهاء أي ارتباط له بالرياضة المصرية أو الاستثمار بها عقب بيع حصته في نادي بيراميدز المصري لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، وإنهاء صفة الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري. لينتهي من كافة استثماراته في دولة مصر.

فرجاني ساسي

وقد دعم السعودي تركي آل الشيخ نادي الزمالك المصري في وقت سابق، تمثل في تحمله القيمة المالية لصفقة انتقال التونسي فرجاني ساسي من النصر السعودي إلى الزمالك.

كما تولى عقد المدرب السويسري السابق كريستيان جروس مقابل تنازل الزمالك عن المطالبة بالشرط الجزائي في عقد عبد الله السعيد، والذي وقعه رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة. بينما عاد فريق بيراميدز من جديد ليحتل المركز الثالث من الترتيب برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

كما جاء فريق مصر المقاصة في ترتيب في المركز الرابع برصيد 24 نقطة. بفارق نقطة مع فريق إنبي. ليحتل في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وفي المركز السادس يأتي فريق المصري البورسعيدي برصيد برصيد 22 نقطة. متساوياً مع فريق الاتحاد الإسكندري بنفس النقاط. الذي احتل المركز السابع من الترتيب أما في المركز الثامن جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 21 نقطة.

تصريح خطير من ابراهيم فايق!! : 📢 الأهلي له دور خفي في فسخ عقد كارتيرون لان الزمالك كان فريق مرعب و كان يهدد استقرار الاهلي لو فاز الزمالك بأفريقيا. pic.twitter.com/flCHHVeTJm — Anaconda ELZmalkwy Resident Evil 🇦🇹🏹👑🤍 (@HeartAnaconda) March 13, 2021

كما وتساوى فريق الجونة المتراجع في ترتيب الدوري المصري بنفس النقاط، أما في المركز العاشر من جدول الترتيب. ويأتي ترتيب فريق سموحة المصري برصيد 19 في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

هدفي الدوري المصري

كما ويحتل مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف.

متساوياً مع اللاعب المصري أحمد سمير الذي يتساوى بنفس الأهداف برصيد 7 أهداف. بعد نجاحه في تسجيله الهدف الرائع من ركلة حرة ثابتة في شباك الأهلي المصري. وكذلك اللاعب عمر كمال في صفوف المصري البورسعيدي بنفس الأهداف.

كما جاء في المركز الرابع من الترتيب لاعب سيراميكا أحمد ياسر ريان برصيد 6 أهداف. متساوياً مع اللاعب المصري حسام حسن في فريق سموحة المصري. ولاعب مصر المقاصة النيجيري شيمليس بيكلي ورزاق سيسه بنفس الأهداف.

فيما جاء اللاعب في صفوف فريق بيراميدز رمضان صبحي وجون إبوكا وعمر السعيد وعمرو جمال في المركز العاشر من الترتيب برصيد 5 أهداف.

كما ويأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 5 أهداف. بفارق وحيد مع زميله إمام عاشور.

ولاعب الأهلي الذي ينال عقوبة الإيقاف لشهر وحيد نتيجة عدم الالتزام محمود عبد المنعم ومروان حمدي ومحمد شريف. خلال منافسات الموسم الجاري.

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