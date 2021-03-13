على غرار جلسة تصوير عارضة الأزياء سلمى الشيمي داخل منطقة سقارة الأثرية، أثارت الراقصة الروسية ديانا ضجة كبيرة بجلسة تصوير مثيرة لها في صحن قلعة قايتباي الأثرية في الإسكندرية.

وانتشرت صور الراقصة الروسية ديانا داخل أسوار القلعة، وعلى المدافع الموجودة في صحن القلعة فيها بأوضاع مثيرة.

وأشعلت الصور موجة من التعليقات السلبية وطالب بعضهم الجهات الأمنية بالقبض عليها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

مدير عام قلعة قايتباي يخرج عن صمته

وخرج مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية، عمرو الشحات لكشف تفاصيل الواقعة.

وقال “الشحات” إن الراقصة الروسية ديانا لم يكن أحد يعرفها، ودخلت القلعة أثناء وجود ضابط الشرطة على البوابة الرئيسة ومفتش آثار تابع لقطاع الوجه البحري، وبدأت في جلسة تصوير .

واضاف “الشحات” أنه فور تحديد هوية الراقصة ديانا تم منعها من استكمال التصوير ومطالبتها بالابتعاد خارج أسوار القلعة.

وأشار مدير عام قلعة قايتباي الى أنه لم يكن مع الراقصة ديا كاميرا وتم التصوير بالهاتف المحمول.

وذكر أن ما لفت انتباهه هو ملابسها وأوضاع التصوير فتم منعها على الفور.

وأكد انه تم تحرير مذكرة رسمية بالواقعة وأخطر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالتفاصيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

سلمى الشيمي من قبل

وكانت الموديل سلمى الشيمي، أثارت الجدل مؤخرا، بعد ارتدائها زيا فرعونيا، خضعت به لجلسة التصوير أمام هرم زوسر.

وظهرت الشيمي بطريقة وصفت بأنها “غير لائقة ومثيرة وملفتة في طريقتها”، ما أغضب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الصور التقطت في مكان له قيمة تاريخية كبرى.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، صور جلسة التصوير الجريئة التي خضعت لها سلمى الشيمي، ونشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”. بكلمات تحتوي على إيحاءات غير لائقة، مع إرفاقها بـ”إيموشن +18″.

وتدخلت الجهات الأمنية، إذ كشف مصدر عن فحص كاميرات المراقبة في المنطقة الأثرية بالجيزة، الوصول إلى المسؤول عن تصوير فتاة “موديل هرم سقارة” داخل المنطقة الأثرية.

وعقب ساعات قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الموديل سلمى الشيمي والمصور حسام محمد. وتم تحويلهما للنيابة العامة، لكن تم إخلاء سبيلها.

الشيمي تتلقى عروضاً بعد أزمتها!

سلمى الشيمي أكدت بعد أزمتها أنها تلقت عروضا كثيرة لكي تشارك في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشيمي في تصريحات لوسائل إعلام. أنها تتمنى تقديم قصة حياة الفنانة الراحلة سعاد حسني في عمل فني في حالة إذا عرض عليها العمل من أي جهة إنتاجية أو مخرج.

وأشارت سلمى الشيمي أنها تحب سعاد حسني منذ صغرها ودرست شخصيتها بشكل كبير وتحب أعمالها مثل خلى بالك من زوزو. أميرة حبي أنا وغيرها من الأعمال التي تسكن قلوب محبيها.

وبعد الجدل المثار حول واقعة سقارة، خرجت سلمى الشيمي وكتب عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”: ” شكرا لكل الناس اللي وقفت جنبي. حابة أشكر كل الناس سواء اللي وقف جنبي أو اللي هاجمني لكن في الآخر أنا بشر ممكن يكّون اللي بعمله غيري يشوفو صح وممكن غيري يكون شايفه غلط”.

وأضافت: “في الآخر أنا بحترم كل الناس وبحترم كل الآراء وبحترم أسرتي جدا، ومش عايزة حد يزعل مني أنا اتصورت زي أي شخص ممكن يتصور، بطلب من الجميع يقفل الموضوع لأني اتأذيت نفسيًا، أنا زي أي بنت عايزة أعيش حياتي من غير ما حد يضايقني أو يقول كلام مش صح عني وفِي الآخر رجاء نقفل الموضوع دا بلاش تبقوا سبب في خراب حياة غيرك، كلنا معرضيين لضيقة أنا في بداية حياتي وعاوزة أكملها بلاش تكونو سبب في نهايتها”.

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