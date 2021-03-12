يوسف الزدجالي يوجه طلباً إلى السلطان هيثم بن طارق
يوسف الزدجالي يوجه طلباً إلى السلطان هيثم بن طارق
الهدهد

ناشط عماني يوجه طلباً عاجلاً إلى السلطان هيثم بن طارق ويثير ضجة واسعة في السلطنة

كتب وطن
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وجه الناشط العماني يوسف الزدجالي، طلباً عاجلاً لسلطات بلاده والحكومة العمانية، بشأن ملف الترقيات في وظائف الدولة.

الحقوق والواجبات

وقال يوسف الزدجالي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أرجو ألا يتم تأجيل حل هذا الملف أكثر مما تم تأجيله، وذلك بسبب. ارتباطه الوثيق بالحقوق والواجبات. والتي هي من أهم المبادئ التي قام عليها النظام الأساسي للدولة”.

وأشار  يوسف الزدجالي إلى أن ذلك لكي لا يتم التسليم إلى الأبد أن القطاع العام ليس به تغير وظيفي أو سلم طبيعي يتطور عبره الموظف وظيفياً ومالياً.

تفاعل واسع مع تغريدة الناشط العماني

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الناشط العماني، حيث انقسموا بين مؤيد لهذه الدعوة. ومعارض لإثارة الموضوع في ظل مساعي السلطنة الحثيثة لإنجاز من الملفات.

وزير الخدمة المدنية

وفي وقت سابق، أثارت تصريحات الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان، بخصوص. قضية الباحثين عن عمل في السلطنة جدلاً واسعاً بين العُمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

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“بلومبيرغ” تكشف تجاوز سلطنة عمان ضائقتها المالية دون طلب المساعدة من جيرانها

كما رد “المرهون” على أعضاء الشورى بالقول إن ملف الترقيات حكومي وليس قرار وزارة.

وأشار إلى أن أزمة النفط حالت دون تنفيذ العديد من المشاريع. وأضاف إنّ انخفاض الموازنة أدى إلى عدم القدرة. على منح الترقيات.

وقال “المرهون” إنّ قضية الباحثين عن عمل عالمية، توظيف جيد في القطاع العسكري والقطاع الخاص والتوظيف. الحكومي يتم حسب الحاجة، بحسب ما جاء على حساب مجلس الشورى بـ “تويتر” .

خطة سلطنة عمان

وفي وقت سابق، حسمت وكالة “بلومبيرغ” الجدل الدائر خلال الشهور الماضية، عن مزاعم بشأن طلب سلطنة عمان مساعدات خليجية.

كما أكدت الوكالة الأمريكية أن السلطنة التي تعاني من ضائقة مالية، نجحت بالتخلص من مأزقها من خلال المستثمرين دون اللجوء إلى طلب المساعدة من جيرانها الأكثر ثراء.

وفي هذا السياق قالت “بلومبيرغ” إنه بعد مرور عام على اقتراب دخول سندات السلطنة في حدود التعثّر. وصولا إلى مناقشة حكومتها إمكانية طلب مساعدات مالية من جيرانها في مجلس التعاون الخليجي.

فقد اتبعت خطة تحوّل مكنتها من الخروج من هذا الموقف بمفردها، وفقا لـ ”جي بي مورغان تشيس“.

“هاني دعيبس” رئيس أسواق الديون المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الأمريكي. قال: ”هذه المرة، لا يتعلق الأمر بدعم دول مجلس التعاون الخليجي“.

كما اضاف دعيبس في مقابلة هاتفية من دبي: إن الأمر يتعلق بإستراتيجية عمان الخاصة وتنفيذها لخطة التعديل المالي المعروفة باسم توازن .

وأشارت السلطنة إلى عزمها تحسين الانضباط المالي من خلال خطط تعمد إلى البدء في فرض ضرائب الدخل على الأثرياء في عام 2022.

وكذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة المتأخرة في أبريل وتقليص الدعم الحكومي للمياه والكهرباء.

هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن تواجه السلطات عجزا في الميزانية بنسبة 5.4٪ فقط من الإجمالي لهذا العام.

عجز الموازنة

أي أقل من ثلث العجز في عام 2020. فيما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، التي نشرت الشهر الماضي. إلى عجز يقترب من الصفر بحلول عام 2024، في رؤية متفائلة تفوق حتى توقعات الحكومة نفسها.

وبحسب “جي بي مورجان”، التي عملت مع الحكومة وقدمت لها المشورة بشأن إجراءاتها المالية، فإن الاختلاف الرئيس في عمان. هو أنها الآن ”ملتزمة بتنفيذ خطتها الإصلاحية“.

كما قال دعيبس: ”الأداء القوي لديونها يعكس خطة التحول لديها“.

وجدير بالإشارة أنه منذ موافقة السلطان طارق على تدابير الضبط المالي في أواخر أكتوبر، ومع ارتفاع أسعار النفط. عادت ديون عمان في المتوسط بنحو 12٪ لتحتل المرتبة الأولى في 80 سوقا ناشئة تتبعها بلومبيرغ.

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