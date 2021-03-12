ناشط عماني يوجه طلباً عاجلاً إلى السلطان هيثم بن طارق ويثير ضجة واسعة في السلطنة

وجه الناشط العماني يوسف الزدجالي، طلباً عاجلاً لسلطات بلاده والحكومة العمانية، بشأن ملف الترقيات في وظائف الدولة.

الحقوق والواجبات

وقال يوسف الزدجالي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أرجو ألا يتم تأجيل حل هذا الملف أكثر مما تم تأجيله، وذلك بسبب. ارتباطه الوثيق بالحقوق والواجبات. والتي هي من أهم المبادئ التي قام عليها النظام الأساسي للدولة”.

وأشار يوسف الزدجالي إلى أن ذلك لكي لا يتم التسليم إلى الأبد أن القطاع العام ليس به تغير وظيفي أو سلم طبيعي يتطور عبره الموظف وظيفياً ومالياً.

#ملف_الترقيات

أرجو ألا يتم تأجيل حل هذا الملف أكثر مما تم تأجيله، وذلك بسبب ارتباطه الوثيق بالحقوق والواجبات، والتي هي من أهم المبادئ التي قام عليها النظام الأساسي للدولة،ولكي لا يتم التسليم إلى الأبد أن القطاع العام ليس به تغير وظيفي أو سلم طبيعي يتطور عبره الموظف وظيفيا وماليا — يوسف الزدجالي (@springism414) March 12, 2021

تفاعل واسع مع تغريدة الناشط العماني

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الناشط العماني، حيث انقسموا بين مؤيد لهذه الدعوة. ومعارض لإثارة الموضوع في ظل مساعي السلطنة الحثيثة لإنجاز العديد من الملفات.

أنت تعرف بأن الدولة أقرت خطة التوزان بسبب الضائقة المالية التي تمر بها البلد وهناك ملفات أولى كملف #الباحثين_عن_عمل .. أعتقد بأن الملفات الأكثر أهمية هي من يجب أن تعطى الأهمية الآن والملفات الاخرة تأتي تباعا . — يوسف القاسمي | Ƴυѕυf 🇴🇲 (@ALqasmi801) March 12, 2021

الموظف يتمنى الترقيات

الباحث عن عمل يتمنى لقمة العيش ايهما الأهم برأيكم؟! — مهندس عُماني (@ENG_OM_) March 12, 2021

للعلم الترقيات في هذه الفترة لكن تكلف الدولة الكثير فبكل بساطة أغلب الموظفين وصل إلى مربوط الدرجة التي تليه أو قريب منها فحتى لو ترقى لن يزيد في راتبه مبلغ كبير وخصوصا بعد خصم ٥٠٪ من علاوة طبيعة العمل — وليد الغاوي (@alghawi02) March 12, 2021

والترقيات ليست فقط زيادة في الراتب،، لها إرتباط بعدد أيام الإجازة وكذلك الترقية لبعض الوظائف الإشرافية مرتبطة بالدرجة. — علي ali (@alimohadq) March 12, 2021

لابد من ترقية جميع المستحقين، وهم اصحاب الدفعات من ٢٠١١ إلى ٢٠١٦ وبعدين نمشي على النظام الجديد حسب ما يقره قانون الخدمة المدنية الجديد المزمع صدوره نهاية هذا الشهر. كفاية انتظار الموظفين حقوقهم لمدة ١٠ سنوات لصالح الملفات اكثر سخونة. — khalid alkalbani (@alkalbani2022) March 12, 2021

وزير الخدمة المدنية

وفي وقت سابق، أثارت تصريحات الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان، بخصوص. قضية الباحثين عن عمل في السلطنة جدلاً واسعاً بين العُمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

كما رد “المرهون” على أعضاء مجلس الشورى بالقول إن ملف الترقيات قرار حكومي وليس قرار وزارة.

وأشار إلى أن أزمة النفط حالت دون تنفيذ العديد من المشاريع. وأضاف إنّ انخفاض الموازنة أدى إلى عدم القدرة. على منح الترقيات.

وقال “المرهون” إنّ قضية الباحثين عن عمل عالمية، توظيف جيد في القطاع العسكري والقطاع الخاص والتوظيف. الحكومي يتم حسب الحاجة، بحسب ما جاء على حساب مجلس الشورى بـ “تويتر” .

خطة سلطنة عمان

وفي وقت سابق، حسمت وكالة “بلومبيرغ” الجدل الدائر خلال الشهور الماضية، عن مزاعم بشأن طلب سلطنة عمان مساعدات خليجية.

كما أكدت الوكالة الأمريكية أن السلطنة التي تعاني من ضائقة مالية، نجحت بالتخلص من مأزقها من خلال المستثمرين دون اللجوء إلى طلب المساعدة من جيرانها الأكثر ثراء.

وفي هذا السياق قالت “بلومبيرغ” إنه بعد مرور عام على اقتراب دخول سندات السلطنة في حدود التعثّر. وصولا إلى مناقشة حكومتها إمكانية طلب مساعدات مالية من جيرانها في مجلس التعاون الخليجي.

فقد اتبعت خطة تحوّل مكنتها من الخروج من هذا الموقف بمفردها، وفقا لـ ”جي بي مورغان تشيس“.

“هاني دعيبس” رئيس أسواق الديون المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الأمريكي. قال: ”هذه المرة، لا يتعلق الأمر بدعم دول مجلس التعاون الخليجي“.

كما اضاف دعيبس في مقابلة هاتفية من دبي: إن الأمر يتعلق بإستراتيجية عمان الخاصة وتنفيذها لخطة التعديل المالي المعروفة باسم توازن .

وأشارت السلطنة إلى عزمها تحسين الانضباط المالي من خلال خطط تعمد إلى البدء في فرض ضرائب الدخل على الأثرياء في عام 2022.

وكذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة المتأخرة في أبريل وتقليص الدعم الحكومي للمياه والكهرباء.

هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن تواجه السلطات عجزا في الميزانية بنسبة 5.4٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

عجز الموازنة

أي أقل من ثلث العجز في عام 2020. فيما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، التي نشرت الشهر الماضي. إلى عجز يقترب من الصفر بحلول عام 2024، في رؤية متفائلة تفوق حتى توقعات الحكومة نفسها.

وبحسب “جي بي مورجان”، التي عملت مع الحكومة وقدمت لها المشورة بشأن إجراءاتها المالية، فإن الاختلاف الرئيس في عمان. هو أنها الآن ”ملتزمة بتنفيذ خطتها الإصلاحية“.

كما قال دعيبس: ”الأداء القوي لديونها يعكس خطة التحول لديها“.

وجدير بالإشارة أنه منذ موافقة السلطان هيثم بن طارق على تدابير الضبط المالي في أواخر أكتوبر، ومع ارتفاع أسعار النفط. عادت ديون عمان في المتوسط بنحو 12٪ لتحتل المرتبة الأولى في 80 سوقا ناشئة تتبعها بلومبيرغ.

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