موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد الإسباني. في مواجهة مهمة أمام منافسه إلتشي على ميدان ملعبه ” الفريدو دي ستيفانو” في الأسبوع ال 27، من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويسعى فريق ريال مدريد بعد استعادة عافيته بمشاركة عدد من أبرز نجومه الفرنسي بنزيما والإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو وفالفيردي في التدريبات الأخيرة.

أيسكريبا (مدرب إلتشي): نعلم أن ريال مدريد يملك حظوظ أكبر في تحقيق الفوز، لكنهم تعرضوا لعدة هزائم ضد قادش و ألافيس، نحن نفكر في تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز. pic.twitter.com/YcUL2e7qjl — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 12, 2021

استعدادا لتلك المواجهة القوية بين كلا المنافسين. من أجل انتزاع المركز الثاني من غريمه التقليدي برشلونة. وتقليص الفارق مع المتصدر الجار أتلتيكو مدريد.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة داخل معقل فريق ريال مدريد أمام منافسه إلتشي. في مواجهة ستشهد القوة والإثارة بين كلا المنافسين والتي ستقام مساء يوم السبت.

حيث ستكون عند الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين. والكويت. وعمان. واليمن. والعراق.

بابلو بياتي (لاعب إلتشي): ريال مدريد سيلعب ضدنا على ملعبه ويريدون عكس الوضع المعقد، لكننا سنذهب بأسلحتنا، نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، كل المباريات ستكون صعبة، لذلك يجب أن نتحد معًا لتخطي هذه المهمة. pic.twitter.com/AMUS8fFUcv — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 11, 2021

كما ستكون عند الساعة الخامسة والربع. بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن. وليبيا. والسودان كما ستكون عند الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة

كما وستبث المواجهة الصعبة والقوية بين كلا الفريقين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث. لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2020-2021م.

كما ستنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وكذلك عبر قناة “beIN Sports HD 4” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر حسب جدول المعلقين في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية. سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس على لقاء فريق ريال مدريد الإسباني أمام منافسه الضيف إلتشي. في مواجهة يسعى كلا الفريقين إلى كسب خطف النقاط المهمة من الآخر.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني زيدان على التشكيلة الأساسية أما فريق إلتشي. في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما سيكون في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز.

وفي خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو الذي سيعتمد عليه كبديل عن غياب عن زيدان. إلى جانب الألماني توني كروس. واللاعب البرازيلي مارسيلو. بالإضافة إلى الفرنسي ميندي.

بينما سيأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. والفرنسي كريم بنزيما. بالإضافة إلى عودة البلجيكي إيدين هازارد.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 62 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

منافسة برشلونة وتقليص الفارق

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 54 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز في مباراة الديربي أتلتيكو مدريد والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

💬 Zidane: "Elche are a good team and we know what the game has in store for us."#RealMadridElche pic.twitter.com/vmQD4wxkOm — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 12, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 37 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق أتليتك بلباو برصيد 33 نقطة.

كما تساوى كلاً من فريق غرناطة وسليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

هدافي الليغا وترتيب ميسي

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 18 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

متساوياً بذلك مع الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 13 أهداف. وبفارق هدف وحيد عن اللاعب ألكساندر إيزاك في التريب السادس من الترتيب برصيد 12 هدفاً. ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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