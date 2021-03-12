من هي الفنانة السورية الشهيرة التي عثر على جثتها بعد يومين من الوفاة متحللة

عثرت الأجهزة الأمنية السورية على الفنانة آمنة شعبان، متوفاة داخل منزلها، بعد يومين من واقعة وفاتها.

وأفادت نقابة الفنانين السوريين في دمشق في بوست عبر صفحتها على “الفيسبوك”، أنه “بعد زيارة قسم شرطة عرنوس، أكدوا لنا اكتشاف وفاة مطربة الإذاعة القديرة آمنة شعبان، بعد يومين من تاريخ الوفاة “.

وأوضح أن قسم شرطة عرنوس، تلقى بلاغا من الجيران بانبعاث رائحة غريبة من منزل آمنة شعبان، وبعد اقتحام. المنزل تم العثور عليها متوفاة في المنزل.

ولم يذكر فرع النقابة تفاصيل بشأن سبب وفاة الفنانة آمنة.

وآمنة شعبان هي ممثلة ومطربة سورية لقبت بالمطربة المخملية.

وتكاد تكون المعلومات عن شعبان معدومة، باستثناء لمحة عنها نشرها موقع متخصص بالسينما، وحوار أجرته معها إذاعة دمشق في 2018.

وحسب الحوار الذي أجرته إذاعة دمشق معها هي ابنة الموسيقي فؤاد محفوظ الذي كان من مؤسسي الإذاعة السورية. مع يحيى الشهابي، حيث تتحدث شعبان عن أن والدها لم يكن يرغب في دخولها عالم الغناء، فدخلت عالم التمثيل وشاركت بعدد من المسرحيات.

وغنت كل ألوان الغناء، وكانت لها أغان من ألحان عبد الفتاح السكر.

وبعد وفاة والدها عادت إلى الغناء وكانت “بلدي أنا” أولى أغانيها، ثم لحّن لها طلال مداح أغنية “اديني عهد الهوى”. وهو اللحن الذي أوصلها إلى مصر، وهناك لحّن لها سيد مكاوي، “أهلا وسهلا بيك يا روح قلبي”. أول أغانيها في القاهرة، ثم لحّن لها محمد الموجي أغنية “هو ده وقته”.

ومن أشهر المسرحيات التي شاركت بها، مسرحية ”الناس اللي تحت“، و“الأيدي الناعمة“.

وبعد وفاة والدها عام 1972، بدأت بالغناء فغنت ”بلدي أنا“، و“تكفيني أنت“ و“لي الفخر أني سورية“، ولحن. لها الفنان طلال مداح أغنية ”إديني عهد الهوى“.

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