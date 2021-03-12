ما قصة الكويتية سناء الهولة التي أشعلت مواقع التواصل ومصيرها مجهول في مصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، باستغاثة وصرخات المواطنة الكويتية سناء الهولة، والتي تعيش في مصر. وذلك بعد حديثها عن تهديد طلقيها وشقيقها لها بالقتل.

نداء استغاثة

السيدة الكويتية، أطلقت نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدت فيه حمايتها، مؤكدة أنها مهددة بالقتل من أخيها وطليقها بسبب الميراث، وأنها متواجدة في مصر حاليا، وفق ما رصدت “وطن.

مواطنة كويتية اسمها سناء حمود الهولة كتبت رسالة ونشرت مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي تستنجد وتطلب الحماية والمساعدة وتقول بأنها مهددة بالقتل من قبل أخيها وطليقها بسبب الورث وهي الآن في مصر وهاتفها النقال مغلق .. أتمنى الي يقدر يوصل لها يطمنا عليها#سناء_الهوله pic.twitter.com/kX3eiT6r6J — م. روان المعلم (@RawanAlmuallem) March 11, 2021

مي العيدان

أول المعلقين على القضية كانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، وقالت وفق ما رصدت “وطن”: “سناء الهوله مواطنة كويتية موجودة في مصر حاليا ويتم تهديدها بالقتل من اخوها وطليقها”.

وأضافت العيدان: “مين ممكن يتواصل معاها ويساعدها؟ #ريتويت من فضلكم”.

#سناء_الهوله مواطنة كويتية موجودة في مصر حاليا و يتم تهديدها بالقتل من اخوها و طليقها، مين ممكن يتواصل معاها و يساعدها؟ #ريتويت من فضلكم pic.twitter.com/26S0u9dzRr — مي العيدان (@mayal3eidan) March 11, 2021

تفاعل كويتي

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق حمل اسم السيدة، مطالبين بالتحرك الفوري من أجل إنقاذها. ومنع وقوع الكارثة.

#سناء_الهوله الي يقدر يقول لي شلون اوصل لها يبلغني اهلي درو او نبي نساعدها بس عفيه رتويت او عشان نقدر نوصلها ترند بتويتر حسبي الله على ناس جذي هلزمن الله يحفظها يا رب pic.twitter.com/GR7HQvd2pU — َ (@alssubaieee) March 11, 2021

كل شخص احتفل بيوم المرأة العالمي يا ليت اليوم تدافع عنها وتطالب بحمايتها و إنصافها وليس فقط الاحتفال بها وترديد شعارات في الوسائل التواصل الاجتماعي .

#سناء_الهوله pic.twitter.com/wFSD7Wwq61 — فاطمة كروز العجمي . (@fatmahalajmy) March 11, 2021

امرأة تهدد بالقتل من طليقها و اخوها اللي مفترض يكون السند و الحامي!

حسب ما علمت انه تم اللحاق بها الحمدلله من قبل السفارة الكويتية في مصر

هذه المرأة يجب أن تأخذ حقها من الضرب الظاهر على ملامحها وحالة الذعر التي مرت بها.. وتحصل على الحماية.. وعقاب رادع لأخوها وطليقها#سناء_الهوله pic.twitter.com/5o9Cxa9TQ6 — ساره الدريس (@saraaldrees) March 11, 2021

ام لطفلة و طالبة بالمعهد العالي للفنون الموسيقية بمصر معنفة و مهدد من قبل اخوها و طليقها ولا نعرف عنها اي شي ثاني لحد الحين

وين #سناء_الهوله !!!! #انقذوا_سناء_الهوله pic.twitter.com/ldWSGjI2S0 — الناجية الكويتية : أ. دلال المسلّم♀ (@D_almusallam88) March 11, 2021

عار عليكم أن تحتفلوا بيوم المرأة العالمي وتسطروا إنجازات النساء -صاحبات الإمتيازات المنتميات لطبقة إجتماعية معينة بالضرورة-، وفي المكان والزمان نفسه يرتفع هاشتاق يطالب بإنقاذ إمرأة كويتية من العنف والقتل. #سناء_الهوله — هديّة العونان. (@hadiaal3onan) March 11, 2021

@Moi_kuw #سناء_الهوله الإخوة في وزارة الداخلية هل في إمكانية تقصي موضوع سناء الهولة المواطنة الكويتية المتواجدة حاليا في مصر؟ هي أرسلت رسالة عبر تويتر تقول فيها أن تهديدات بالقتل وصلتها من أخيها وأنها بحاجة لحماية — ابتهال الخطيب (@Ebtehal_A) March 11, 2021

استجابة سفير الكويت

وفي السياق، قالت وسائل إعلام كويتية، إن السفير الكويتي في مصر محمد الذويخ استجاب لاستغاثة المواطنة الكويتية سناء الهوله.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية وفتح تحقيق بالنيابة العامة واستدعاء من تعرضوا لها.

سفير #دولة_الكويت في جمهورية مصر #محمد_الذويخ يستجيب لاستغاثة المواطنة الكويتية #سناء_الهوله وتم التنسيق مع الجهات الامنية وفتح تحققق بالنيابة العامة واستدعاء من تعرضوا لها . pic.twitter.com/XFStmcJN8V — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) March 12, 2021

وفي السياق، قال رجل الأعمال الكويتي، عبد العزيز اليحيى: “شكراً لسفير دولة الكويت في مصر السيد محمد الذويخ الذي أخبرني بأن تم اجراء اللازم بالنسبه لموضوع سناء الهوله”.

وأضاف، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تم التنسيق مع الجهات الأمنية وكذلك النيابة العامة والتي فتحت تحقيقا وتم استدعاء من تعرضوا لها في النيابة بحضور ومشاركة أركان السفارة”.

شكرا لسفير دولة الكويت في مصر السيد محمد الذويخ الذي أخبرني بان تم اجراء اللازم بالنسبه لموضوع #سناء_الهوله وتم التنسيق مع الجهات الامنيه وكذلك النيابه العامه والتي فتحت تحقيقا وتم استدعاء من تعرضوا لها في النيابه بحضور ومشاركه اركان السفاره pic.twitter.com/tHd6QaZkRS — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) March 11, 2021

أيام على قضية قتل

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار محكمة الجنايات في الكويت، حكما بإعدام كويتي بعد إدانته بقتل زوجته ضرباً حتى الموت، بعدما استدرجها إلى مكان يخلو من السكان.

وذكر حساب “أمن ومحاكم” المحلي، المختص بالقضايا الأمنية في البلاد. أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي قضت بإعدام مواطن اصطحب زوجته بالحيلة إلى منطقة برية وقام بضربها حتى الموت ورماها في منطقة نفايات.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل عام، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل أقدم على قتل زوجته، ومن ثم تخلص من جثتها بإلقائها في أرض فارغة بمنطقة السالمي بمحافظة الجهراء.

استدرجها للبرية

ونقلت صحيفة “الراي” المحلية حينها، أن الزوج وهو كويتي الجنسية، استدرج زوجته إلى منطقة العارضية، ثم ضربها بعصا على رأسها حتى فارقت الحياة، وذلك إثر خلافات بينهما.

وذكر مصدر أمني آنذاك أن المتهم تخلص من جثة زوجته في بر السالمي بعد أن قام بلفها ببطانية. وتم ضبطه عقب شكوك راودت والدة المجني عليها.

وأقر المتهم في التحقيقات بجريمته، وأرشد عن مكان الجثة، قبل صدور حكم الإعدام بحقه أمس الإثنين.

قاتل شيخة العجمي لم يعدم

وسبق أن سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة غضب واسعة، عقب صدور الحكم على شقيق المنتسبة الكويتية لوزارة الداخلية شيخة العجمي. والذي قتلها بثلاث طعنات اعتراضا منه على عملها كجندية.

فقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن سنتين فقط على شقيق شيخة العجمي، بدلا من الإعدام.

وأفادت حسابات كويتية حينها أن أخيها المتهم بكى فرحا بعد نطق القاضي بالحكم، وقال ما نصه:”والله اسم بنتي على اسم أختي”.

حق شيخة العجمي

وفجر هذا الحكم آنذاك موجة غضب واسعة بين الكويتيين خاصة في أوساط النساء، متهمين القضاء بتضييع حق شيخة العجمي وهدر دمها.

وفي حينها، تصدر وسم “#حق_شيخه_العجمي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الكويت خلال وقت قياسي. عبر فيه النشطاء عن رفضهم لهذا الحكم الظالم من وجهة نظرهم والمضيع لدم شيخه.

ووقعت جريمة القتل في ديسمبر الماضي بمنطقة الرقة بمحافظة الأحمدي، حيث تعرضت العجمي للطعن على يد شقيقها الأصغر بسكين داخل منزلهم، ليتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة بعد ساعات، وفق ما ذكره النشطاء.

ارتفاع معدلات قتل النساء في الكويت

وكانت صحيفة ”الراي“ الكويتية قد أعلنت ضبط الأجهزة الأمنية للجاني بعد ارتكابه الجريمة. لتشير ”أن سبب الجريمة هو وجود خلافات بين الشاب وشقيقته“. دون ورود أي تفاصيل أخرى حول الحادثة أو صفة الضحية.

إلا أن غياب التعليق الرسمي وكشف ملابسات القضية لم يمنع النشطاء من مواصلة تداول الحادثة والمطالبة بمحاسبة القاتل. لتكشف الأكاديمية والمرشحة السابقة لمجلس الأمة شيخة الجاسم ”أن المجني عليها كانت تعمل حارسة بمجلس الأمة“.

وواصل النشطاء تفاعلهم مع القضية بعد إطلاقهم وسماً حمل اسم الشابة، مبدين استغرابهم مما وصفوه بـ ”التجاهل الإعلامي الرسمي للحادثة“. ومطالبين بسَن قوانين من قبل نواب السلطة التشريعية تحمي النساء من العنف.

يشار إلى أن معدلات الجرائم العائلية في الكويت ترتفع بحق النساء لتصل إلى جريمتين في الشهر، ويعتبر رقماً كبيراً بالنسبة لبلد صغير المساحة.

وتتعرض النساء إلى القتل على يد الأخ في غالبية الحالات. نتيجة وجود خلافات أسرية ومحاولة بعض الأخوة فرض أسلوب حياة معين على أخواتهم.

وتتسبب جرائم قتل النساء في الكويت جدلاً قانونياً وسياسياً واجتماعياً بسبب المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي.

وتنص المادة على أن “من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها. وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما مع. يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

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