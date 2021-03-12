“صور منسوبة لها” .. حقائق لا يعرفها كثيرون عن زوجة محمد بن سلمان الأميرة سارة بنت مشهور

تطرّقت تقارير إخبارية الى زوجة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز وأسباب عدم ظهورها الى العلن.

ولا تظهر الأميرة سارة في العلن وحتى في وسائل الاعلام والمناسبات الإجتماعية الا نادراً .

وتقول التقارير إن الأميرة سارة لا تحب الظهور أمام الكاميرات وعلى المحطات التلفزيونية، بخلاف الملكة رانيا من الأردن والشيخة موزة من قطر وغيرهما .

ابنة عم ولي العهد

ومن المعلومات التي قد لا يعرفها البعض، أن الأميرة سارة هي أيضا ابنة عم ولي العهد محمد بن سلمان .

وقال محمد بن سلمان في مقابلة عام 2018 :”لدي زوجة وأربعة أبناء، وهم حريصون جدا على أن حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بموقعي ومنصبي اليوم. وأنا أريد أن أحافظ على أن يعيش أبنائي في حياة طبيعية بعيدة عن الأضواء.. زوجتي تريد أيضاً هذا”.

زواج ابن سلمان والأميرة سارة

وتزوجت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز من ولي العهد محمد بن سلمان عام 2008، ولهما 4 أولاد هم سلمان، مشهور، فهدة ونورة.

حقيقة صورة زوجة ابن سلمان

وتم نسب صورتين للأميرة سارة في السابق، إلا أنه اتضح انها ليست هي، وأن صاحبة الصور هي رائدة الأعمال الاجتماعية الإماراتية هالة كاظم.

نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، سلسلة مقالات تحدثت عن نشأة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بين أمراء آل سعود. تحت عنوان “القصة السردية لصعود محمد بن سلمان”.

وقالت المجلة الفرنسية، إن ابن سلمان نشأ داخل قصور فخمة، محاطاً بخدم المنازل والسائقين والمدرسين الخاصين، على غرار أبناء أسرة آل سعود الحاكمة”.

الابن السادس للملك سلمان

وأضاف المجلة: “الأمير السعودي فهو الابن السادس للملك الحالي سلمان بن عبد العزيز، كما أنه أمير من بين آلاف الأمراء. الذين يشكلون عائلة آل سعود مترامية الأطراف”.

وأشارت المجلة، إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لديه ثلاثة عشر طفلاً من ثلاث زيجات.

وأضافت: “الملك سلمان قدم لأبنائه تعليماً كان في نفس الوقت صارماً وثقافياً ومنفتحاً على العالم. ويقيم في قصره بالرياض سهرات أسبوعية مع الكتاب والأكاديميين والدبلوماسيين”.

وأكملت: “كما يقوم بنفس الأمر مع مثقفين ومحامين ورجال أعمال داخل إقامته الفاخرة في باريس وماربيا، وذلك بهدف حث أبنائه على النقاش والتفكير”.

وأضافت المجلة: “كان من بين الزوار سياسيون، بمن فيهم أفراد من عائلة الأسد التي تحكم سوريا بقبضة حديدية”.

قسوة الأب على الأبناء

وحسب المجلة الفرنسية، فإن الملك سلمان بن عبد العزيز كان قاسياً على أبنائه، خاصة من زوجته الأولى، التي تزوجها حين كان في الــ19 من عمره”.

وأضافت: “الأمير محمد بن سلمان، من جانبه، يفضل ألعاب الفيديو والوجبات السريعة، وعندما كان مراهقا. كان عصبياً وأحياناً تكون لديه أفكار مجنونة”.

واستشهدت المجلة باليوم الذي تنكر فيه ابن سلمان كشرطي للتجول في أحد مراكز التسوق في الرياض وتم القبض عليه من قبل ضباط شرطة حقيقيين.

وأشارت إلى أنهم تعرفوا على شخصيته في وقت لاحق وتم إطلاق سراحه، وكان والده أميراً للرياض عندما وقعت تلك الحادثة.

نقطة ضعف الملك تجاه الأمير

ووفق المجلة، يبدو أن لسلمان بن عبد العزيز نقطة ضعف تجاه ابنه محمد، الذي رُزق به من زوجته الثالثة. التي حثت محمد بن سلمان على إقامة علاقة وثيقة مع والده.

وأضافت المجلة: “والدة الأمير محمد كانت ترسله لزيارة الملك سلمان كل أسبوع في منزل زوجته الأولى، على الرغم من الترحيب البارد. الذي حظي به من هذه الأخيرة وأبنائها”.

وأشارت المجلة، إلى أن أخوته من زوجة الملك سلمان الأولى كانوا يسخرون منه بسبب أصول والدته البدوية ونزعته الإقليمية”. وتابعت المجلة: “على عكس إخوته غير الأشقاء، فإن الأمير الشاب محمد بن سلمان اختار مواصلة دراسته في السعودية. في حين أن الجامعات العالمية المرموقة مفتوحة له بطبيعة الحال”.