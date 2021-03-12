تعرض الفنان المصري المثير للجدل، محمد رمضان، لإصابة قوية خلال تصوير مسلسله “موسى” الذي يستعد للمنافسة به خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأعلن رمضان، عن إصابته من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، حيث كشف عن إصابته بحرق في ظهره. وكان يتلقى الإسعافات الأولية.

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وعلق رمضان على الفيديو بقوله: “الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة ولكن الحمد لله الأهم. أن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون”.

وأثار الفيديو الذي نشره رمضان خوف وقلق العديد من متابعيه الذين تمنوا له السلامة وسرعة الشفاء من هذه الإصابة.

ويشارك في بطولة مسلسل ”موسى“ إلى جوار الفنان محمد رمضان كل من سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي. وهبة مجدي، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرون، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

محمد رمضان ومضيفة الطيران

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصرفه مع مضيفة طيران أثناء سفر بطائرته الخاصة.

طائرة خاصة

ونشر محمد رمضان فيديو عبر “انستجرام“، وظهر فيه وهو يستلقي على سرير بالطائرة، ثم يقوم بتصوير مضيفة الطيران وهي تقوم بوضع غطاء عليه، ويقوم بشكرها.

وأرفق محمد رمضان الفيديو بتعليق قال فيه: “المضيفة الحنينة رزق”.

وهاجم المتابعون محمد رمضان بسبب تصرفه، ورأوا أنه انتهك خصوصية مضيفة الطيران أثناء عملها، فكتب أحدهم: ” إيه النقص ده؟ انت بتصور المضيفة وهي بتخدمك”.

هل يغيظ محمد رمضان زوجته؟

وقارن آخر تصرفات محمد رمضان، بتصرفات الفنان المغربي سعد لمجرد، وكتب: ” انت جوعان كثير شوف سعد المجرد أغنى منك بكثير بس مايسوي هاي الحركات عيب راجع نفسك”.

بينما خمن آخرون أن محمد رمضان حقاً انفصل عن زوجته كما أشيع قبل أيام، وأراد أن يوجه لها رسالة بهذا الفيديو.

وجاء في أحد التعليقات: ” وش ردة فعل زوجتك يا تُرى؟”

وكتب آخر: ” نحن نعرف الزوجة الحنونة رزق، لكن المضيفة هذا أمر جديد”.

طلاق محمد رمضان

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي بخبر طلاق محمد رمضان، وانفصاله عن زوجته نسرين قبل أيام. حيث نقلت العديد من المواقع هذا الخبر قبل أن يخرج “نمبر وان” وينفيه ما أحدث ضجة كبيرة.

وخلال وقت قياسي كان اسم محمد رمضان تريند كعادته وأثار الجدل قبل أن يخرج وينفي هذه الشائعة، في تصريحات لعدة مواقع.

ويشار إلى أن محمد رمضان متزوج من نسرين السيد عبد الفتاح، وهي الزوجة الثانية التي تزوجها بعد انفصاله عن زوجته الأولى في 2012.

ونفي رمضان لعدة مواقع منها “المصري اليوم” هذه الشائعة، وقال إنه لا يعرف من أطلقها. مؤكدا في الوقت ذاته على استقرار. العلاقة بينه وبين زوجته نسرين.

وتابع محمد رمضان في تصريحاته حينها أنه متواجد في دبي للانتهاء من تصوير أغنيته الجديدة versace.

“أنا البطل”

وفي سياق آخر، طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة “أنا البطل”، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وعلى عكس المعتاد، ظهر محمد رمضان بإطلالة واحدة طول الكليب حيث ارتدى جاكيت باللود الأسود من دار الأزياء الإيطالية “Fendi”، يصل ثمنه إلى 3.553 دولا بما يعادل 55 ألف جنيه، و بنطلون باللون الأسود وتوب بيزك جراي.

ودارت أحداث الكليب بالكامل داخل موقع واحد فقط، وهو مكتب، واستخدم محمد رمضان قناع “الجوكر” الشهير.

ووقع محمد رمضان في أزمة حين هاجم مؤدّي المهرجانات يوسف عبد القادر الملقّب بـ”أبو أصالة”، محمد رمضان. واتهمه بسرقة حقوق أغنية “أنا البطل” منه. ومؤكداً مسؤوليته عن هذا الاتهام.

وأكد أبو أصالة أنه انتهى من تسجيل الأغنية منذ ثلاث سنوات، وقام ببثّ النسخة التي يحتفظ بها منها.

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