سعد الفقيه يكشف عن مرض الملك سلمان وذاكرته التي لا تتجاوز بضع دقائق وقصة محمد بن نايف

كشف الأكاديمي والمعارض السعودي البارز، سعد الفقيه، تفاصيل خطيرة بشأن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك الأمير محمد بن نايف، مرجحاً عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى واجهة المشهد السياسي قريباً.

جاء ذلك، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، أجاب فيه سعد الفقيه مؤسس حزب الاصلاح على عدد من الأسئلة التي وصلته من المتابعين. السعوديين بشأن صحة الملك سلمان ومستقبل المملكة خلال السنوات المقبلة.

هل أصبح الملك سلمان مهمشاً؟

هل بن سلمان قادر ان يعيد اعتقال أعضاء الأسرة ورجال اعمال من اجل الاستيلاء على اموالهم

هل سيتراجع من يستلم السلطة بعد محمد بن سلمان عن سياسة ال سعود القديمه كونه جرب الذل والاهانه،

ما هي سياسة أحمد بن عبدالعزيز؟

ما مدى احتمالية عودة ابن نايف او … pic.twitter.com/rLAtiy164D — فيديو الإصلاح (@islahvideo) March 11, 2021

تهميش الملك سلمان

وقال الفقيه، إن الملك سلمان بن عبد العزيز ليس مهمشاً فقط بل ولا يدري ما الذي يجري في المملك. مضيفاً: “بدأ معه زهايمر منذ 2013 ووصل إلى مرحلة اللا عودة في 2016 أو 2017”.

وأضاف الفقيه: “الملك سلمان لم يعد يستطيع أن يدرك ما يجري وذاكرته القريبة لا تتجاوز بضعة دقائق. وبالتالي فإنه بالضرورة يجب أن يهمش”.

وتابع: “اللوم ليس على الملك سلمان أو نجله محمد بل اللوم على الشعب كله والأسرة الحاكمة والمثقفين. الذين يدركون الحقيقة ويتجاهلونها”.

رفض دولي للتعامل مع ابن سلمان

وفيما يتعلق بالرفض الدولي للتعامل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال الفقيه: “عدم التعامل مع ابن سلمان هذا بروتوكل عالمي. ويواصل العالم التعامل مع الملك سلمان بشكل طبيعي لحين الإعلان الرسمي من الدولة بأنه مصاب بالمرض”.

وحول إمكانية إقدام ابن سلمان على شن حملة اعتقالات جديدة بالسعودية لأمراء أل سعود، قال: “ابن سلمان لن يعيد اعتقال أفراد الأسرة الحاكمة. فهو أخذ أموالهم كلهم وبدء بشكل تدريجي من أصحاب المليارات إلى الأقل فالأقل حتى لا يبقى أحد غني في البلد إلا هو”.

وأضاف: “كل من يستلم بعد محمد بن سلمان سيجبر على تقديم التنازلات لأن ابن سلمان فضحهم واذلهم وأهانهم”.

الأمير أحمد بن عبد العزيز

وفيما يتعلق بالأمير أحمد بن عبد العزيز، أكد الفقيه، أن الأمير السعودي لا يختلف عن النظام الحاكم في السعودية. فهو لديه عقلية الامتلاك ولديه شعور بتفوق آل سعود ولديه التبعية لأمريكا.

واستدرك بالقول: “لكن عنده جانب أفضل منهم فهو ليس ساديا وهو أخف منهم في هذا الجانب وهو ليس شرير مثل محمد بن سلمان وآخرين.

وأضاف: “الأمير أحمد ليس لديه نزعة ضد الدين ويحترم العلماء والإسلامين والشخصيات الإسلامية في الخارج”.

وتابع: “عندما استلم وزارة الداخلية حسن أوضاع السجون وأطلق سراح بعض المعتقلين ولكنه أزيح من قبل الملك عبد الله بعد ذلك”.

عودة ابن نايف للمشهد السياسي

وفيما يتعلق بعودة الأمير محمد بن نايف للمشهد السياسي، قال الفقيه: “يقولون إنه تعبان الشائعات. بشأن علاجه في أمريكا غير صحيحة. فهو موجود في السجن والأنباء تتحدث عن إصابته بغيبوبة”.

وأشار الفقيه، إلى أن محمد بن نايف يتلقى العلاج حيث أنه مسجون في أحد القصور الملكية، ويعالج من أمراض بالقلب وآثار المخدرات. وفق قوله.

وشدد الفقيه، على أن الأمير أحمد بن عبد العزيز مؤهل للعودة للمشهد السياسي وهو الشخصية الوحيدة. التي يمكن الإجماع عليها لو تم إزالة محمد بن سلمان.

وقال: “لم يبق أحد من أبناء مؤسس السعودية إلا أحمد ومقرن، وأحمد له احترامه وهيبته بين الضباط رغم شخصيته الضعيفة”.

تعذيب محمد بن نايف

وكانت صحيفة “صندي تايمز” البريطانية عن تعرض الأمير محمد بن نايف للتعذيب ما تسبب بجروح في قدميه، وبات بحاجة دائمة لعصا تساعده في المشي.

حبس محمد بن نايف انفرادياً

وبحسب مقربين منه، فإن ابن نايف، تم وضعه في حبس انفرادي لمدة ستة أشهر.

ونقلت مراسلة الصحيفة في الشرق الأوسط، لويز كالاهان عن “شخص مطلع على الوضع”، لم تسمه، قوله: “يشعر الكثيرون بقلق عميق بعد ورود أنباء عن اعتلال الصحة وسوء المعاملة على أيدي السلطات”.

قصر مهجور تحت الحراسة

وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، تم نقل محمد بن نايف من الحبس الانفرادي إلى قصر مهجور، حيث لا يزال تحت حراسة مشددة.

وعلى الرغم من السماح لذويه بزيارته، إلا أنه محروم من مقابلة محاميه وطبيبه.

شروط ولي العهد لإطلاق سراح ابن نايف

وتقول مصادر إن ابن سلمان اشترط لإطلاق سراحه أن يدفع حوالي 11 مليار دولار للحكومة السعودية. بزعم أنه سرقها أثناء عمله في وزارة الداخلية.

ونفى حلفاء الأمير بشدة سرقة الحكومة، وزعموا أنهم يتعرضون لهجوم سياسي من قبل محمد بن سلمان، وفق ما ترجم عربي21 عن الصحيفة.

وتقول مصادر مقربة من ابن نايف إن أصوله، على الرغم من كونها كبيرة، إلا أنها لا تمثل سوى جزء بسيط من الـ 11 مليار دولار المطالب بها.

ويعتقد أن المبلغ يعكس الميزانية الإجمالية الممنوحة لوزارة الداخلية على مدى فترة من الوقت أثناء عمله هناك.

“أصدقاء ابن نايف”

ويعتقد “أصدقاء ابن نايف”، كما تشير لهم الصحيفة؛ أن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لمساعدته من خلال الضغط على الرياض.

تشير الصحيفة في سياق الحديث عن “أصدقائه”، إلى “جون برينان”. الذي كان كبير مستشاري مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض إبان حكم باراك أوباما.

والتقى برينان بابن نايف عشرات المرات في الرياض وواشنطن، خلال تلك الفترة،.

ومرر الأمير السعودي آنذاك معلومات مهمة للمسؤول الأمريكي. منها ما تعلق بمحاولة لاستهداف رعايا الولايات المتحدة عبر تفجير طائرة متجهة من بريطانيا، عبر اليمن، إلى شيكاغو.

“السعودي المفضل لأمريكا”

لكن “السعودي المفضل لأمريكا”، كما يوصف، يواجه اليوم مصيرا مجهولا. في ظل محاولات ابن سلمان تثبيت قواعد حكمه الحالي والمستقبلي خلفا لأبيه.

وأعرب كثيرون، ومن بينهم برينان، عن استياء إزاء عدم محاسبة ولي العهد الشاب إزاء قتل خاشقجي. بعد نشر التقرير الاستخباراتي المشار إليه.

ووفق الصحيفة، فقد حاول بعض أصدقاء ابن نايف في الغرب الضغط على السعودية للإفراج عنه.

الغرب مدين لابن نايف بامتنان كبير

والشخص “المطلع على الوضع” قال إن “شخصيات بارزة في لندن والعاصمة تشعر بأن الغرب مدين لابن نايف بامتنان كبير” بعد عمله في إحباط “مؤامرات إرهابية”.

وقال بروس ريدل، الزميل البارز في معهد بروكينغز: “أعلم أن هناك شعورا في مجتمع الاستخبارات الأمريكية ومجتمع مكافحة الإرهاب بأننا مدينون لهذا الرجل بمحاولة مساعدته.. إنهم يريدون العمل بشكل خاص، على ما أعتقد، خلف الكواليس لمحاولة إخراجه من السجن والعودة إلى مكان حيث يمكنه الوصول إلى الأطباء وأشياء من هذا القبيل”.

هل طلب بايدن من ملك السعودية استبدال ابن سلمان بـ ابن نايف؟

كشف وزير إسرائيلي سابق، تفاصيل مخطط أمريكي لإدارة الرئيس جو بايدن من أجل استبدال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالأمير محمد بن نايف.

ورجح وزير القضاء ونائب وزير الخارجية الأسبق، يوسي بيلين، طلب الرئيس الأمريكي تنفيذ هذه الخطوة من ملك. السعودية سلمان بن عبد العزيز.

وقال بيلين، وفق صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، إن محمد بن سلمان “كان هو الأمل الأكبر للغرب، للحظة. والده سلمان ملك السعودية اعتبر كزعيم لفترة انتقالية. وتنبأ كثيرون بأن يصبح ابنه الأمير الشاب محمد، وليا للعهد”.

وأضاف: “كان التقدير، أن المنصب سيؤخذ من يد محمد بن نايف، المجرب والمقدر الذي عينه سلمان مع تتويجه في 2015”.

وتابع: “بالفعل، بعد سنتين، أطاح الملك بولي العهد الذي عينه وتوج مكانه ابنه محمد، الذي أصبح نائبا لرئيس الوزراء. وأيضا وزيرا للدفاع ورئيس مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية”.

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