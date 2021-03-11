أثارت تغريدات لصحفيين إسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل في مطار جزائري. كأول رحلة مباشرة بين البلدين جدلاً واسعاً بين المغاربة والجزائريين.

وأعادت تلك الأنباء الجدل حو التطبيع العربي مع إسرائيل، وإمكانية دخول الجزائر في حلف المطبعين من الاحتلال الإسرائيلي.

أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والجزائر

ونشر الصحفي في هيئة البث الإسرائيلية، شمعون آران، تغريدة عن هبوط طائرة تابعة لسلاح الجو البرازيلي تحمل وفد برازيلي رفيع المستوى زار إسرائيل في مطار هواري بومدين.

وعزز الصحفي تغريدته بصورة من موقع “رادار فلايت” المتخصص في تتبع مسار الرحلات في العالم يظهر خط مباشرا للطائرة من إسرائيل إلى الجزائر.

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لأول مرة في التاريخ!

رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى #الجزائر طائرة سلاح الجو البرازيلي وعلى ظهرها الوفد البرازيلي رفيع المستوى الذي زار اسرائيل،

هبطت في مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر مباشرة ولأول مرة في التاريخ من إسرائيل! 🇧🇷🇮🇱🇩🇿@ItayBlumental @avischarf pic.twitter.com/3MJpCW3ik5 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 9, 2021

وبذات المضمون، نشر كل من الصحفي دانييل سلامي، المتخصص في شؤون العالم العربي بصحيفة “يديعوت أحرنوت”. وزميله في الصحيفة إيتاي بلومنتال، تدوينات تتحدث عن الرحلة التي وصفاها بـ”التاريخية”.

هبوط طائرة سلاح الجو البرازيلي في مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، قبل بضع دقائق، قادمة برحلة مباشرة ولأول مرة في التاريخ من إسرائيل للجزائر 🇧🇷🇮🇱🇩🇿@ItayBlumental pic.twitter.com/jdoPnn19JJ — Daniel Salami (@DanielSal_87) March 9, 2021

لأول مرة في التاريخ: طائرة تقلع لرحلة مباشرة من إسرائيل إلى الجزائر الطائرة، التابعة لسلاح الجو البرازيلي (FAB2584)، تحمل على متنها مسؤولون رفيعو المستوى، وقد هبطت بمطار بن غوريون الدولي هذا الأسبوع 🇮🇱🇩🇿🇧🇷@DanielSal_87 @ynetalerts pic.twitter.com/VF5qW6dksK — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) March 9, 2021

غياب الموقف الرسمي

وفي غياب موقف رسمي من الجزائر، وبعيداً عن صحة هبوط الطائرة من عدمه، تسبب الموضوع في جدال كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بين المغاربة والجزائريين.

وفيما اعتبر مغاربة قبول الجزائر هبوط طائرة قادمة في رحلة مباشرة من إسرائيل في أحد مطاراتها نفاقاً. في وقت ترفض التطبيع علنا. كذّب جزائريون الخبر مشيرين إلى أنه لا تأكيد رسمي صدر عن السلطات ينفي أو يؤكد.

يديعوت أحرونوت:

هبوط طائرة سلاح الجو البرازيلي في مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، قبل بضع دقائق قادمة برحلة مباشرة ولأول مرة في التاريخ من "إسرائيل" للجزائر pic.twitter.com/tulY3eFNUn — فلسطين الآن (@paltimes2015) March 9, 2021

عملية مقصودة ومتعمدة لتشوية الجزائر بحسابات اسرائيلية فأحدهم يقول الجزائر اشترت لقاح كورونا من إسرائيل وآخر يدعي ان طائرة اسرائلية هبطت في الجزائر .

آخر دولة ممكن تتعامل مع اسرائيل هي الحزائر .

لأنهم يعلمون ان لديهم شعب يقبل اي شي الا خذلان #فلسطين والتعامل مع الكيان الغاصب. — المراقِب الشرعي (@ALMURAQB_ASSAD) March 9, 2021

ورأى مغردون جزائريون أن الأمر لا يعدو أن يكون “تحرشا” وتشويها للجزائر، على حد تعبيرهم.

تعجبونا لما تكذبوا الكذبة وتصدقوها. هذا لن يحدث أبدا وإن حدث لا يعني أنهم إسرئليون . وفد برازيلي كان في فلسطين المحتلة و جاء للجزائر. ما دخل البرازيل يأتون من أي بلد ترنزيت أو عبور لا مشكلة — عدلان بن صالح محمد خدوش🌏 🇸🇩🇩🇿 🇶🇦 (@spacingsocial) March 9, 2021

هي طائرة ليس اسرائيلية لا داعي للتزييف ، وهل الجزائر تتحكم في اقلاع الطائرات التى تأتي اليها — امازيغي (@mkNAcRn9K2Z1XgO) March 9, 2021

الجزائر أكبر من أن تودد للكيان المحتل. تحية للجزائر وشعبها العظيم — 🇾🇪Mohammed Al-Hadai🇾🇪 (@GrYemen) March 9, 2021

. هههههههههههه تقول رحلة مباشرة من أسراءيل ألى الجزاءير وهبطت بمطار بن غوريون الدولي . ولله في خلقة شؤن وحكم – من هوس محاولاتكم التطبيع مع الكل جعلكم تفبركون أي شيء بلاخجل. غير معقول — محمد محمد (@Aog2v5OUS4eiriw) March 9, 2021

ورغم أن الصحافيين الإسرائليين لم يشيروا إلى ما كانت تحمله الطائرة فإن مغاربة زعموا أن الطائرة تحمل شحن لقاحات إلى الجزائر.

الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.. و لكن لا بأس في الحصول على شحنة من اللقاح هدية من اسرائيل على متن طائرة عسكرية برازيلية في رحلة رقم FAB2584 النفاق 👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼 — jonas (@jonas45919118) March 10, 2021

تفاعل كبير

وحظي خبر الطائرة بتفاعل كبير بسبب الموقف الجزائري قبل أشهر من تطبيع الجارة المغرب مع إسرائيل.

والمغرب هو البلد العربي الرابع الذي أعلن تطبيع علاقاته مع إسرائيل العام الماضي برعاية أميركية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وفي ديسمبر، وقّع البلدان أربعة اتفاقات ثنائية ركّزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأعادت إسرائيل فتح بعثتها الدبلوماسية في المغرب، ووصل سفيرها الى الرباط يناير الماضي.

وعلى الجانب الآخر، جددت الجزائر موقفها الرافض للتطبيع، ورأت في تطبيع المغرب والجزائر تآمرا ضدها.

وكانت الجزائر حليفة جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو” قد حذّرت من “عمليات أجنبية” تهدف إلى زعزعة استقرارها، مشيرة إلى إسرائيل.

وارتفعت حدة التوتر بين الجزائر والمغرب خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل لافت وغير مسبوق منذ 45 عاما.

وينتقد المغرب دعم الجزائر لجبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، التي كانت مستعمرة إسبانية، بينما تقول الجزائر إن الأمر يتعلق بنصرة شعب من أجل تقرير مصيره.

مصدر جزائري يكشف الحقيقة

وفي وقت سابق، كشف مصدر رسمي جزائري حقيقة سماح بلاده لطائرة قادمة من إسرائيل بدخول مجالها الجوي، الأربعاء الماضي.

ونفى المصدر الرسمي الجزائري لقناة “الميادين” صحة الأخبار المتعلقة بدخول طائرة برازيلية قادمة من إسرائيل الأجواء الجزائرية.

وأكد المصدر الجزائري، أن مثل هذه التقارير تعمل للتشويش على الموقف الجزائري حيال التطبيع.

وقال المصدر الجزائري، إن مثل هذه التقارير هي بروباغندا متعمدة من طرف بعض الجهات المغرضة التي تعمل على الترويج لمثل هذه الإشاعات. بغرض التشويش على الموقف الجزائري المبدئي والصارم من إسرائيل.

يذكر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أكد أن بلاده لن تطبّع مع إسرائيل، ولن تبارك عمليات التطبيع.

وسبق أن شدد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، على “أن الجزائر لن تهرول للتطبيع”.

وقال بلحيمر، إن القضية الفلسطينية هي قضية مقدسة، والجزائر تعتبرها أم القضايا، هي قضية عادلة وموقفنا واضح ثابت وصريح.

وأضاف: “قضية الهرولة والتطبيع لا نباركها، ولا ندعمها، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة”.

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