مشعل الخالدي يهين السعوديات
مشعل الخالدي يهين السعوديات
Videoحياتنا

مشعل الخالدي يهين السعوديات ويضع شرطاً غريباً أمامهن للارتباط به!

كتب وطن
0

أثار نجم “سناب شات” السعودي مشعل الخالدي، جدلاً واسعاً بالشرط الذي وضعه أمام أي فتاة ترغب بالارتباط به.

من تريد الزواج بي فلتدفع!

وظهر طليق نجمة السوشيال ميديا السعودية أميرة الناصر، بفيديو عبر “سناب شات”. وهو يقول: “من تريد أن تتزوج مشعل الخالدي، عليها أن تدفع مهراً”.

وتابع: “هل تعتقدي مشعل الخالدي إنساناً عادياً؟ لا أنا مشعل الخالدي”.

وسخر المغردون من شرط مشعل الخالدي، وذكروه بفضائحه مع أميرة الناصر التي اتهمته بالخيانة والتعنيف. إلى أن وقع الطلاق بينهما، واعتبر آخرون أن ذلك إهانة للمرأة.

مشعل الخالدي يهين المرأة مجدداً

وجاء في أحد التعليقات: “والله والتراب اللي يملى فمك”.

وسخرت أخرى قائلة: “كله عيوب، يعني لو إنت الذكر الوحيد مادفعت لك مهرك وتزوجتك”.

وكتب مغرد: “المشكله هنا انك مشعل الخالدي”.

وذكره آخر بالسيارة التي سرقها من طليقته أميرة الناصر، وكتب: “لا ألومه، متعود على السرقة من زوجته الأولى التي تقول له رجع السيارة”.

البنات تتمنى تبوس نعلي!

وسبق أن تصدر مشعل الخالدي، حديث مواقع التواصل، بعد إهانته للسعوديات أثناء حديثه عن طلاقه من أميرة الناصر. وزواجه من أخرى.

وقال مشعل الخالدي بمقطع فيديو حينها إن الكثير من الفتيات يتمنين أن يقبلن “حذاءه”. وأن تخلي أميرة الناصر عنه لن يوقفه؛ فالفتيات كثيرات.

وتابع: “تريليون بنت تتمنى تبوس نعلي، وأقسم بالله أن أميرة بنفسها تتمنى إني أرجعلها”.

اقرأ أيضاً

“شاهد” أمير سعودي بارز يتحدث عن بدائل السعودية لشراء السلاح عوضاً عن أمريكا

محكمة مغربية تقضي بترحيل أسامة الحسني إلى السعودية ومحاميته تكشف التفاصيل

صفقة بملايين الدولارات يسعى لها ابن سلمان لغسل سمعته.. مسؤولون “بإنتر ميلان” كشفوا التفاصيل

مشعل الخالدي يسيء للبنات

وأثار حديث “الخالدي” غضب نشطاء دشنوا هاشتاغ مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات، والذي تصدر التريند في السعودية. وسط مطالبات بالقبض عليه لإساءته إلى الفتيات.

أميرة الناصر تخلع الحجاب

وفي وقت سابق، فاجأت أميرة الناصر متابعيها بعد ظهورها بدون حجاب لأول مرة، وقالت: “قررت أن أظهر هكذا. أشعر أنه يليق بي جداً، كان الحجاب يظلمني جداً، شاهدوني باللوك الجديد”.

وتابعت أميرة الناصر حينها انتقاد الحجاب قائلة: “الحجاب كان يظهرني كأنني عجوزة، كما أنني أريد أن أرى حياتي بعد انفصالي بشكل رسمي. عن مشعل الخالدي، يكفي أننا مظلومين في هذه الحياة”.

كما ظهرت أميرة الناصر بفيديو آخر وهي تهاجم طليقها مشعل الخالدي، وتقول: “ليش شيئاً مهماً بصراحة، حذاء وخلعته من قدمي. لا ترسلوا لي شيئاً عنه، وتعطوا الموضوع أكبر من حجمه”.

“نزلتي راسي لأجل الشهرة”

وبكى مشعل الخالدي في أول ظهور له بعد إعلان أميرة الناصر خلع الحجاب، وقال بفيديو متداول: “حسبي الله ونعم الوكيل. فيكي لأنك نزلتي راسي، عشان المتابعين وعشان الشهرة”.

وتابع طليق أميرة الناصر: “أنا لا أريد متابعين ولا أريد شهرة ولا أريد توثيق أي شيء إذا كان ذلك على حساب كرامتي”.

أميرة الناصر تتحجب من جديد

ولاحقاً، فاجأت أميرة الناصر متابعيها بالعودة إلى ارتداء الحجاب بعد يوم واحد من خلعه، وظهرت بفيديو وهي تبكي. وتقول: “أنا لم أفكر أبدا بخلع الحجاب، ولله الحمد ملتزمة بصلاتي، لكن هذا الإنسان جعلني مجنونة، الله لا يوفقه”.

وتابعت أميرة الناصر: “أردت أن أخبركم أنني لا أتخلى عن حجابي أو ديني، والشيطان شاطر والإنسان يغلط. وأريد منكم حذف المقاطع التي ظهرت بها بلا حجاب”.

وتوسلت أميرة الناصر متابعيها بحذف مقاطعها دون حجاب، وقالت: “أرجوكم أبنائي لا ذنب لهم، ومن له أخوات أو بنات وأراد الستر لهن. فليستر علي، ويحذف، ولا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، والحمدلله أنني عدت سريعاً إلى الله”.

أميرة الناصر تعرضت للتعذيب

واستطردت: “لم يجبرني أحد على شيء ولم يضغط علي أحد، أنا إنسانة أخاف الله من البداية، لكني أردت فقط أن أقهره دون تفكير. لكني لا أريد أن أخسر آخرتي أيضاً كما خسرت ”.

وأضافت أميرة الناصر: “تعرضت لشتى أنواع الظلم والعذاب من أقرب ، ومن هذا النذل مشعل، وتحملته بما فيه الكفاية. وكنت أنا من يعيل المنزل، وهو لا شيء يفعله سوى أن يذهب للتنزه، وليس لديه مسؤولية أبداً، عدا الخيانات، عدا أنه يضرب ابني من زوجي الأول”.

ونشرت أميرة الناصر صوراً قالت إنها آثار التعذيب الذي تعرضت له، وأكدت أنها اشتكت لحقوق الإنسان ولم يفعلوا لها شيء. مضيفة: “أعطونا ورقة فقط وقالوا إذهبوا إلى دار الحماية، ماذا ستفعل لنا دار الحماية؟”.

وكانت أميرة الناصر احتفلت بطلاقها من زوجها مشعل الخالدي على الملأ بداية العام 2020 . وقالت في حينه إنها قررت الإحتفال بدلاً من الحزن .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” أمير سعودي بارز يتحدث عن بدائل السعودية لشراء السلاح عوضاً عن…

الهدهد

محكمة مغربية تقضي بترحيل أسامة الحسني إلى السعودية ومحاميته تكشف التفاصيل

الهدهد

صفقة بملايين الدولارات يسعى لها ابن سلمان لغسل سمعته.. مسؤولون “بإنتر…

الهدهد

الهدف الخفي من وراء لقاء محمد بن سلمان ملك الأردن بالرياض.. ما علاقة ملف خاشقجي؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More