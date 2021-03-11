مشعل الخالدي يهين السعوديات ويضع شرطاً غريباً أمامهن للارتباط به!

أثار نجم “سناب شات” السعودي مشعل الخالدي، جدلاً واسعاً بالشرط الذي وضعه أمام أي فتاة ترغب بالارتباط به.

من تريد الزواج بي فلتدفع!

وظهر طليق نجمة السوشيال ميديا السعودية أميرة الناصر، بفيديو عبر “سناب شات”. وهو يقول: “من تريد أن تتزوج مشعل الخالدي، عليها أن تدفع مهراً”.

وتابع: “هل تعتقدي مشعل الخالدي إنساناً عادياً؟ لا أنا مشعل الخالدي”.

مشعل الخالدي يُعلنها: "الي تبغى تتزوجني تدفع المهر، أنا مو أي أحد أنا مشعل!" pic.twitter.com/q7petsiqx4 — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 10, 2021

وسخر المغردون من شرط مشعل الخالدي، وذكروه بفضائحه مع أميرة الناصر التي اتهمته بالخيانة والتعنيف. إلى أن وقع الطلاق بينهما، واعتبر آخرون أن ذلك إهانة للمرأة.

مشعل الخالدي يهين المرأة مجدداً

وجاء في أحد التعليقات: “والله والتراب اللي يملى فمك”.

والله والتراب اللي يملى فمك https://t.co/H3ePpeCD3f — عبدالله بن عبدالرحمن الجريد (@jurayedabdullah) March 11, 2021

وسخرت أخرى قائلة: “كله عيوب، يعني لو إنت الذكر الوحيد مادفعت لك مهرك وتزوجتك”.

كله عيوب يعني لو انت الذكر الوحيد وانا عىدة رْب مادفعت لك مهرك وتزوجتك 👎🏻 https://t.co/TeeaEudBcC — sky (@i1w11i) March 10, 2021

وكتب مغرد: “المشكله هنا انك مشعل الخالدي”.

المشكله هنا انك مشعل الخالدي https://t.co/LDivnkvE1M — se (@iwksp1) March 10, 2021

وذكره آخر بالسيارة التي سرقها من طليقته أميرة الناصر، وكتب: “لا ألومه، متعود على السرقة من زوجته الأولى التي تقول له رجع السيارة”.

ماالومه متعود ع الطراره من زوجته الاولى تقول له رجع السياره وانا غاسل ايدي منك والحين يقول مشعل الخالدي والله والضفعه 🙂 — •• (@60z_911) March 11, 2021

البنات تتمنى تبوس نعلي!

وسبق أن تصدر مشعل الخالدي، حديث مواقع التواصل، بعد إهانته للسعوديات أثناء حديثه عن طلاقه من أميرة الناصر. وزواجه من أخرى.

وقال مشعل الخالدي بمقطع فيديو حينها إن الكثير من الفتيات يتمنين أن يقبلن “حذاءه”. وأن تخلي أميرة الناصر عنه لن يوقفه؛ فالفتيات كثيرات.

وتابع: “تريليون بنت تتمنى تبوس نعلي، وأقسم بالله أن أميرة بنفسها تتمنى إني أرجعلها”.

#مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات

مقطع فيديو متداول بين المغردين من حساب #مشعل_الخالدي يسيء فيه للبنات.

pic.twitter.com/pNbAfbBd2g — وش سـالفة الهاشتاق! (@abt_tag) January 15, 2021

مشعل الخالدي يسيء للبنات

وأثار حديث “الخالدي” غضب نشطاء دشنوا هاشتاغ مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات، والذي تصدر التريند في السعودية. وسط مطالبات بالقبض عليه لإساءته إلى الفتيات.

أميرة الناصر تخلع الحجاب

وفي وقت سابق، فاجأت أميرة الناصر متابعيها بعد ظهورها بدون حجاب لأول مرة، وقالت: “قررت أن أظهر هكذا. أشعر أنه يليق بي جداً، كان الحجاب يظلمني جداً، شاهدوني باللوك الجديد”.

وتابعت أميرة الناصر حينها انتقاد الحجاب قائلة: “الحجاب كان يظهرني كأنني عجوزة، كما أنني أريد أن أرى حياتي بعد انفصالي بشكل رسمي. عن مشعل الخالدي، يكفي أننا مظلومين في هذه الحياة”.

كما ظهرت أميرة الناصر بفيديو آخر وهي تهاجم طليقها مشعل الخالدي، وتقول: “ليش شيئاً مهماً بصراحة، حذاء وخلعته من قدمي. لا ترسلوا لي شيئاً عنه، وتعطوا الموضوع أكبر من حجمه”.

“نزلتي راسي لأجل الشهرة”

وبكى مشعل الخالدي في أول ظهور له بعد إعلان أميرة الناصر خلع الحجاب، وقال بفيديو متداول: “حسبي الله ونعم الوكيل. فيكي لأنك نزلتي راسي، عشان المتابعين وعشان الشهرة”.

وتابع طليق أميرة الناصر: “أنا لا أريد متابعين ولا أريد شهرة ولا أريد توثيق أي شيء إذا كان ذلك على حساب كرامتي”.

بكاء زوج أميرة الناصر: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك لأنك نزلتي راسي" pic.twitter.com/5yxLJQCqMx — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 21, 2021

ولاحقاً، فاجأت أميرة الناصر متابعيها بالعودة إلى ارتداء الحجاب بعد يوم واحد من خلعه، وظهرت بفيديو وهي تبكي. وتقول: “أنا لم أفكر أبدا بخلع الحجاب، ولله الحمد ملتزمة بصلاتي، لكن هذا الإنسان جعلني مجنونة، الله لا يوفقه”.

وتابعت أميرة الناصر: “أردت أن أخبركم أنني لا أتخلى عن حجابي أو ديني، والشيطان شاطر والإنسان يغلط. وأريد منكم حذف المقاطع التي ظهرت بها بلا حجاب”.

وتوسلت أميرة الناصر متابعيها بحذف مقاطعها دون حجاب، وقالت: “أرجوكم أبنائي لا ذنب لهم، ومن له أخوات أو بنات وأراد الستر لهن. فليستر علي، ويحذف، ولا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، والحمدلله أنني عدت سريعاً إلى الله”.

أميرة الناصر تعرضت للتعذيب

واستطردت: “لم يجبرني أحد على شيء ولم يضغط علي أحد، أنا إنسانة أخاف الله من البداية، لكني أردت فقط أن أقهره دون تفكير. لكني لا أريد أن أخسر آخرتي أيضاً كما خسرت الدنيا”.

وأضافت أميرة الناصر: “تعرضت لشتى أنواع الظلم والعذاب من أقرب الناس، ومن هذا النذل مشعل، وتحملته بما فيه الكفاية. وكنت أنا من يعيل المنزل، وهو لا شيء يفعله سوى أن يذهب للتنزه، وليس لديه مسؤولية أبداً، عدا الخيانات، عدا أنه يضرب ابني من زوجي الأول”.

ونشرت أميرة الناصر صوراً مروعة قالت إنها آثار التعذيب الذي تعرضت له، وأكدت أنها اشتكت لحقوق الإنسان ولم يفعلوا لها شيء. مضيفة: “أعطونا ورقة فقط وقالوا إذهبوا إلى دار الحماية، ماذا ستفعل لنا دار الحماية؟”.

وكانت أميرة الناصر احتفلت بطلاقها من زوجها مشعل الخالدي على الملأ بداية العام 2020 . وقالت في حينه إنها قررت الإحتفال بدلاً من الحزن .

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