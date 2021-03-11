“شاهد” الشباب السعودي يشتكي من التحكيم ويعلن الاستعانة بطواقم أجنبية

اشتكى متصدر الدوري السعودي للدرجة الممتاز الشباب السعودي. من الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق. في الجولاتين السابقتين. والذي أدى إلى تعثرهم خلال منافسات دوري كأس ولي العهد محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المواجهات الأخيرة

ونشر نادي الشباب السعودي في بيان له عبر موقه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن إعراب النادي واستنكاره من الأخطاء التحكيمية المؤثرة عليه.

خلال المواجهات الأخيرة التي ساهمت في التأثير السلبي على نتائج نقاطه في ترتيب الدوري السعودي الممتاز.

الاستعانة بطواقم أجنبية

وأردف النادي، قائلاً: ” إدارة نادي الشباب السعودي ستستعين بحكام أجانب فيما تبقى من مواجهات من أجل حسم اللقب خلال منافسات الدوري المحلي. بالإضافة إلى استغراب الإدارة من عدم معاقبة أو محاسبة الحكام لتلك المنافسات. من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

بيان وزارة الرياضة السعودية

ونشرت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل نهاية الشهر الماضي، عقوبات على رئيس نادي الشباب خالد البلطان ومدير المركز الإعلامي أحمد المسعود. بسبب المقطع المرئي الذي بثته منصة النادي على حساب “توتير”. قبل أن يتم حذف بعد نشره.

كما وأوضحت الوزارة، أنه وبعد مباراة النصر والشباب يوم السبت 13 فبراير من الشهر الجاري. ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعوديين، وبناء على المقطع المرئي الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي. لنادي الشباب في منصة التواصل الاجتماعي “توتير”.

العقوبة بحق الشباب السعودي

وأردفت وزارة الرياضة السعودية، قائلة: “وفقاً لما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية. قد أكملت تحقيقاتها مع كل من رئيس مجلس إدارة نادي الشباب. ومدير المركز الإعلامي بالنادي، فيما يخص مقطع الفيديو المنشور. فقد أصدرت الوزارة قرار منع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان من مزاولة النشاط الرياضي”.

المنع من المزاولة

وكما استكمل البيان، أنه سيتم إيقاع العقوبة بحق رئيس نادي الشباب السعودي خالد البلطان ومنعه مزاولة النشاط الرياضي مع نهاية الموسم الرياضي القادم 2021 -2022م على مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب أحمد المسعود استناداً إلى نص المادة (88 / 2 / ب).

🎥 حديث الكابتن أحمد شراحيلي لـ @riyadiyatv بعد نهاية مباراة #الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/b842at8BKj — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) March 10, 2021

وفي حال تكرار المخالفة التي ارتكبها خلال الموسم الرياضي السابق، ووفقاً لنص المادة (32) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية المعمول بها.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع على عرش ترتيب الدوري السعودي الممتاز مؤقتاً فريق الهلال السعودي برصيد 45 نقطة، متساوياً بذلك مع عن فريق الشباب المتعثر في الجولات الأخير من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بنفس النقاط.

كما ويأتي في المركز الثالث يأتي فريق الاتحاد السعودي برصيد 41 نقطة، أما المركز الرابع يأتي فريق الأهلي السعودي بفارق ثلاثة نقاط عن فريق الاتحاد برصيد 36 نقطة من جدول الترتيب في الدوري الممتاز.

تراجع النصر السعودي في الترتيب

وكما جاء بالمركز الخامس يحتل فريق التعاون السعودي من الترتيب برصيد 35 نقطة. بفارق ثلاثة نقاط مع صاحب المركز السادس مع فريق الاتفاق السعودي من جدول الترتيب للدوري برصيد 32 نقطة.

بينما يأتي في المركز السابع فريق النصر السعودي المتراجع في الترتيب برصيد 31 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق القادسية السعودي بنفس النقاط. ليحتل المركز الثامن.

تراجع الرائد في ترتيب الدوري

وبفارق نقطة وحيدة بذلك مع فريق الفيصلي برصيد 30 نقطة. والذي يحتل المركز التاسع من الترتيب. فيما جاء في المركز العاشر من جدول الترتيب فريق الرائد برصيد 28 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق الباطن صاحب المركز الحادي عشر من الترتيب.

كما وجاء فريق الفتح وأبها متساوياً بنفس النقاط في المركزين الثاني والثالث عشر، وفي المركز الرابع عشر يحتل فريق الوحدة السعودي بفارق نقطة وحيدة عن فريق الباطن برصيد 27 نقطة.

أما في المركز ما قبل الأخير من ترتيب الدوري الممتاز. جاء فريق ضمك برصيد 21 نقطة. بفارق نقطة صاحب أدنى الترتيب في منافسات الدوري فريق العين السعودي برصيد 17 نقطة. من منافسات الدوري السعودي للدرجة الممتازة للموسم الجاري.

هدافي الدوري السعودي

ويحتل المهاجم الأنغولي ” فابيو آبرو” 28 عاماً. في صفوف نادي الباطن السعودي في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفاً.

كما ويأتي في المركز الثاني من الترتيب اللاعب السويدي ” كارلوس ستراندبيرغ” 24 عاماً. والذي يلعب في صفوف فريق أبها برصيد 14 هدفاً. متساوياً بذلك مع البرازيلي ” رومارينيو” 30 عاماً. اللاعب في صفوف فريق الاتحاد السعودي.

كما وجاء في المركز الخامس من الترتيب المهاجم الأرجنتيني ” كريستيان خوانكا” 27 عاماً. برصيد 13 هدفاً خلال منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

بينما يحتل اللاعب حسن العمري مع فريق القادسية في المركز الثامن برصيد 11 هدفاً. وبفارق هدفين عن اللاعب السوري هداف الدوري السعودي السابق عمر السومة برصيد 9 أهداف في المركز الحادية عشر من الترتيب.

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