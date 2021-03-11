حولت ليل أسيوط إلى نهار.. “شاهد” لحظة انفجار شاحنة محملة بـ 400 اسطوانة غاز في مصر

كشفت وسائل إعلام مصرية، تفاصيل انفجار شاحنة محملة بأكثر من 400 أسطوانة غاز منزلي في محافظة أسيوط جنوبي مصر.

انفجارات متتالية

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، لحظة الانفجار الهائل حيث لوحظ تصاعد ألسنة النار إلى جانب عدد من الانفجارات المتتالية.

وقال موقع “اليوم السابع”، إن شاحنة غاز منزلي انفجرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في محافظ أسيوط.

وأوضح الموقع، أن محافظة أسيوط تلقت إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاغاز، وانفجار جميع محتوياتها في طريق بني غالب في مركز أسيوط.

السيطرة على الانفجار

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية والإطفاء تمكنت من السيطرة على الانفجار دون أية إصابات أو خسائر بشرية.

ولفت إلى أن سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء كبيرة الحجم، وفرض طوق أمني حول المنطقة وعمل تحويلات مرورية.

لجنة تحقيق

وأصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث وملابساته.

وحسب القرار، فإن ذلك سيكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حماية لأرواح المواطنين.

ومن جانبه قال المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد أسيوط، إن السائق هو المتسبب في الحادث.

وأضاف: “سائق السيارة المحملة بأسطوانات البوتاغاز وراء وقوع الحادث، حيث قام أثناء توقفه بطريق قرية جحدم بسبب عطل بالسيارة بإشعال النيران في إطار السيارة لمساعدته في إنارة الطريق”.

وأضاف: “شرر ناري من الإطار المشتعل أدى إلى اشتعال الحريق في أنبوبة ومنها لباقي الأنابيب وأحدث ذلك انفجارات متتالية مما أثار الرعب لأهالي المنطقة”.

تصادم حافلة وشاحنة

وفي وقت سابق، أودى حادث سير وقع في العاصمة المصرية القاهرة، بحياة 20 مصرياً بينهم أطفال، وذلك بعد انقلاب شاحنة على حافلة ركاب. ما أدى لتدمير الحافلة بالكامل.

وقال مسؤولان في وزارة الصحة المصرية، إن 20 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرين، في حادث تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة على طريق سريع جنوبي العاصمة القاهرة.

ووقع الحادث في محافظة الجيزة، الواقعة على مسافة نحو 80 كيلومتراً جنوب القاهرة.

وقال المسؤولان الصحيان، إن المصابين نُقلوا إلى المستشفى للعلاج. وإن جثث المتوفين نُقلت إلى أكثر من مستشفى. في الجيزة ومحافظة بني سويف المجاورة.

هذا ما كشفته المعاينة المبدئية

من جانبه، قال مصدر أمني إن المعاينة المبدئية أشارت إلى انفجار إطار أمامي في الشاحنة، ما أدى إلى انقلابها. على الحافلة التي كانت تمر بجوارها.

ولم يستطع سائق الشاحنة تدارك الموقف بعد تعرض إطار مركبته للانفجار. ما تسبب بفقدانه السيطرة على الشاحنة. التي كانت تسير بسرعة على الطريق العام السريع في منطقة الجيزة. التي تبعد مسافة 80 كم جنوبي القاهرة.

ضحايا مجهولي الهوية

من جهتها، قالت وسائل إعلام مصرية، إن من بين الضحايا 9 أطفال، وإن عدداً منهم مجهولو الهوية، وتتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً.

يأتي ذلك بينما بدأت النيابة العامة بالتحقيق في حادث التصادم، لمعرفة ظروفه وملابساته، حيث يستجوب. رجال المباحث عدداً من المصابين، من بينهم سائق السيارة النقل.

وقال موقع “اليوم السابع” إن التحريات أكدت عدم وجود شبهة جنائية.

صور الحادث مروعة

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي نشر مصريون صوراً لمكان الحادثة، رصدتها “وطن”، والتي أظهرت شاحنة كبيرة منقلبة. وبجانبها الحافلة التي بدت متضررة بشكل كبير.

وتتكرر حوادث السير في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرق، وتهالُك السيارات. وفقاً لما يقوله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الداخلية المصرية

وفي السياق، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن أجهزتها الأمنية أُبلغت بانقلاب سيارة بطريق الكريمات. مشيرةً إلى وجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

وأوضحت الوزارة، أنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، حيث أنه تبين بالفحص أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل “مقطورة” بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة.

وأضافت الوزارة: “أدى ذلك إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق. واصطدامها بالمواجهة بـ”ميكروباص” حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط”.

وأشارت إلى أن ذلك أسفر عن وفاة 18 شخص وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم “الميكروباص”.

وبينت الوزارة، أنه تم نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما أمكن ضبط قائد سيارة النقل المذكور. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد. مضيفةً: “تم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك