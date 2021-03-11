بثلاث كلمات وعلم فلسطين .. هكذا ردّ ناصر القدوة على قرار فصله من حركة فتح

في أول رد منه على قرار فصله من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، نشر العضو القيادي الأسبق بالحركة ناصر القدوة، تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، كتعليق منه على قرار الفصل الصادر بحقه.

وفي تغريدته التي رصدتها “وطن” على حسابه بتويتر، قام القدوة بوضع صورة علم فلسطين، والتعليق عليها بالقول “فلسطين أولاً وأخيراً”.

تعليقات متباينة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة القدوة، معلقين بتعليقات متباينة بين مؤيد ومعارض لقرار الفصل الصادر بحقه.

ويرجع السبب في فصل القدوة الى عزمه تشكيل قائمة انتخابية مستقلة عن قائمة حركة فتح، في الانتخابات التشريعية القادمة.

وقال أحد المغردين معلقاً على تغريدة القدوة: “فتح يا ناصر لها فضل كبير عليك فتح وصلتك للدبلوماسية والدولية وحطتك لجنة مركزية. وأنت عمرك ما مارست العمل التنظيمي كل هادا عشانك من ريحة الختيار. لكن للأسف أول ما اسمعنا صوتك أجبيت تعمل كبير على فتح ارث الختيار”.

فتح يا ناصر لها فضل كبير عليك فتح وصلتك للدبلوماسية والدولية وحطتك لجنة مركزية وانت عمرك ما مارست العمل التنظيمي كل هادا عشانك من ريحة الختيار لكن للاسف اول ما اسمعنا صوتك اجيت تعمل كبير على فتح ارث الختيار — Hammam (@Hammam_Palestin) March 11, 2021

فيما كتب مغرد آخر: “محمود عباس أخطأ باعتقاده أن فتح لقب وراتب. د. ناصر القدوة اثبت له اليوم أن فتح هي فكرة وهذه الفكرة اكبر منا جميعا.”

محمود عباس اخطا باعتقاده ان فتح لقب وراتب، د. ناصر القدوة اثبت له اليوم ان فتح هي فكرة وهذه الفكرة اكبر منا جميعا. كان الاصح على ابو مازن ان يعتبر هذه فرصة لفتح وليس تهديد للملمة ابنائها الغاضبين والمخلصين لفكرها، ولكن كبريائه الاعمى لم يسمح له بذلك.عباس يرى نفسه اكبر من فلسطين — Ghaleb Darabya (@Ghaleb_Darabya) March 11, 2021

وتابع موضحا:”كان الأصح على أبو مازن أن يعتبر هذه فرصة لفتح وليس تهديد للملمة أبنائها الغاضبين والمخلصين لفكرها. ولكن كبريائه الأعمى لم يسمح له بذلك.عباس يرى نفسه اكبر من فلسطين”.

وقال أحد النشطاء موجهاً حديثه للقدوة: “أي فلسطين قعدت 15 سنة مركزية ما شوفناك في أي نشاط وطني. ما شوفناك في أي مبادرة وكل الكادر بعرف انه عندك مطامع شخصية”.

اي فلسطين قعدت 15 سنة مركزية ما شوفناك في اي نشاط وطني ما شوفناك في اي مبادرة وكل الكادر بعرف انه عندك مطامع شخصيه — Naseem (@BabaNaseem) March 11, 2021

قرار فصل القدوة

وقررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، اليوم الخميس، فصل ناصر القدوة، من عضوية اللجنة المركزية للحركة.

وبحسب بيان صدر عن اللجنة المركزية للحركة، بتوقيع من الرئيس الفلسطيني ورئيس حركة فتح محمود عباس. قال إن قرار الفصل يأتي بعد انتهاء مهلة تم منحها للقدوة. يوم الإثنين الماضي، مدتها 48 ساعة.

وتابع البيان ان المهلة الممنوحة لناصر القدوة كانت. للتراجع عن مواقفه المعلنة “المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها”.

وجاء في نص البيان الصادر عن مركزية فتح بخصوص القدوة: “بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك. والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة. وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه”.

قائمة القدوة

وكان القدوة الذي هو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ومؤسس حركة فتح ياسر عرفات. أعلن خلال الفترة الماضية عن عزمه تشكيل قائمة منفصلة عن حركة فتح.

وحملت قائمة القدوة اسم “الملتقى الوطني الديمقراطي” . وذلك من أجل دخول سباق الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في مايو/آيار القادم، في الأراضي الفلسطينية. وفق المرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس قبل أسابيع.

وشن القدوة هجوماً وانتقادات لاذعة لحركة فتح والقيادة الفلسطينية بعد صدور مرسوم الانتخابات.

واعتبر القدوة بأن النظام السياسي الفلسطيني بكامله لم يعد ينفع إصلاحه، بل هو بحاجة إلى تغيير شامل.

وعبر “القدوة” عن عزمه لدعم القيادي في فتح وعضو اللجنة المركزية فيها، الأسير مروان البرغوث. في حال قرر أن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بعد الانتخابات التشريعية في يوليو/تموز القادم.

كما وأكد القدوة خلال حديثه حول الموضوع بأن قائمته لن تتلقى أي دعم من دول عربية ولا من الإمارات تحديداً.

واعرب عن أن محمد دحلان وتياره المعروف باسم “التيار الإصلاحي” لن يتمكن من خلق حالة سياسية وشعبية في الشارع الفلسطيني.

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