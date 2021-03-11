“آه يا أبو محمد” .. أحلام تمطر زوجها مبارك الهاجري بالقبلات والأحضان بعد غيابه عنها!

وثقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بمقطع فيديو، لحظة استقبالها لزوجها مبارك الهاجري وابنها، بعد غياب استمر أكثر من عام.

وقامت أحلام بمشاركة جمهورها مقطع الفيديو، الذي لاقى رواجا واسعا بعد نشره عبر حسابها الشخصي على تويتر.

ااااااه يا بومحمد الغالي سنه كامله ما شفتك 😭😭😭😭نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله ياااااااااه نورت قلبي يا حبيبي الحمد لله الحمد لله pic.twitter.com/0733nDHM96 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) March 11, 2021

وعلقت أحلام الشامسي على المقطع قائلة: “آه یا أبو محمد الغالي، سنة كاملة ما شفتك، نورت قلبي وبیتك ومكانك، الحمد الحمد ، یاه نورت قلبي یا حبیبي الحمد لله”.

وأثار المقطع تفاعل عديد من المتابعين عبر موقع تويتر، والذين أخذوا بالتعليق على المشاعر التي غمرت الزوجين خلال استقبالها لبعضهما.

وعلق عديد من المغردين على المقطع متمنين للزوجين حياة هنيئة برفقة بعضهما.

فيما ذهب مغرد آخر للقول: “آن لكورونا أن يضطجع ويمد رجليه !!. قد يكون هؤلاء المتعانقون قد أخذوا جرعتي اللقاح وساروا على مذهب أن من أخذ اللقاح جاز له ما لا يجوز لغيره.”

آن لكورونا أن يضطجع ويمد رجليه !! قد يكون هؤلاء المتعانقون قد أخذوا جرعتي اللقاح وساروا على مذهب أن من أخذ اللقاح جاز له ما لا يجوز لغيره، لكن كثر من الذين سيرون المشهد قد يعانقون أحبابهم فينقلون لهم أو منهم العدوى.. نشر مثل هذه الصورة يعاوض مساعي الحد من انتشار الفايروس — سليمان الحمود (@suliman_alhomod) March 11, 2021

وتابع:”لكن كثر من الذين سيرون المشهد قد يعانقون أحبابهم فينقلون لهم أو منهم العدوى. نشر مثل هذه الصورة يعاوض مساعي الحد من انتشار الفايروس”

وكتب أحد النشطاء ممتدحا الفنانة الإماراتية: “يا أخي والله أحلام أحسها الزوجة الأحلام اللي تقوم الصباح ترسم حواجبها. وتسوي لزورجها الفطور وتبخره بالعود قبل مايطلع أحس سريرها دايم مرتب دايم كاشخه ولابسه وريحتها حلوة.”

ي خي والله احلام احساها الزوجه الاحلام اللي تقوم الصباح ترسم حواجبها وتسوي لزورجها الفطور وتبخره بالعود قبل مايطلع احس سريرها دايم مرتب دايم كاشخه ولابسه وريحتها حلوه — منى (@monen07) March 11, 2021

فيما دونت إحدى المغردات: “تعجبني إنسانة تقدر زوجها بشكل مو طبيعي ودي مشاهير هالأيام يتعلمون منها اللي أربع وعشرين ساعة ناشرين غسيلهم للعالم . قرة عينك يا أم فاهد”.

تعجبني انسانه تقدر زوجها بشكل مو طبيعي ودي مشاهير هالايام يتعلمون منها اللي اربع وعشرين ساعه ناشرين غسيلهم للعالم .. قرة عينك ياام فاهد 🤍 — .. lol ..mbs🇸🇦 (@Laboodl1) March 11, 2021

ويشار إلى أنه أواخر فبراير الماضي باركت السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم السلطان هيثم بن طارق. للفنانة الاماراتية أحلام الشامسي ألبومها الجديد “فدوة عيونك”.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي في تويتر وقتها: “تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك”.

وتابعت: “كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب”.

أحلام ترغب في الغناء أمام حرم السلطان

كما أبدت أحلام في تغريدة ثانية، رغبتها في الغناء أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية في يوم المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في عمان .

وفي يوم 16 أكتوبر 2020، تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في حفلها الغنائي. الذي أقيم في الأوبرا السلطانية بعمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية.

وشاركت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها من الحفل الغنائي.

وعلقت:”أغاني من الزمن الجميل.. أغاني للتاريخ، فضها سيرة لايجي للحب طاري كلمه اخيره قلتها وهذا قراري لا أنا ولا انته نتفق ارجوك لازم نفترق وخلني انا باخذ من الوقت ثاري.. أكلام في الأوبرا السلطانية”.

“فدوة عيونك”

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام، مؤخرا ألبومها الجديد “فدوة عيونك” عبر قناتها على يوتيوب.

ونشرت “أحلام” عدد من بوسترات الأغاني عبر حسابها على تويتر، وظهرت في البوسترات وهي ترتدي ملابس تحمل الطراز الفرعوني.

ويُعد “فدوة عيونك” أولى الألبومات الغنائية للفنانة أحلام بعد فترة غياب دامت 5 سنوات.

24 أغنية جميعها باللهجة الخليجية

ويضم الألبوم 24 أغنية جميعها باللهجة الخليجية، من بينهم أغنيات: فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك.

كما وتتعاون أحلام مع الأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد. والأمير الشاعر سعود بن عبد الله، ومساعد الرشيدي، وعبد الله بو راس.

ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع. وفيصل الشعلان، وقوس، وعبد الرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة.

كما سيظهر اسم الشاعر تركي آل الشيخ للمرة الأولى رفقة أحلام.

الملحنون

وبالنسبة للملحنين، فتتعاون أحلام هذه المرة مع الملحن الموسيقار الدكتور طلال، وسهم وناصر الصالح، وياسر بو علي، وعبد القادر الهدهود، ومحمود خيامي، وعزوف، وأحمد الهرمي، وعبد الرحمن العثمان.

أما بالنسبة للتوزيع الموسيقي، فتتعاون الفنانة الكويتية مع نخبة من الموزعين، يتقدمهم وليد فايد، ومدحت خميس، وسيروس، وخالد عز، وبشار سلطان، ورأفت، وهشام السكران، وروكيت، ومشاري اليتيم، وأسامة الهندي.

ناقدة كويتي: “فدوة عيونك” نشاز ويفتقر للتنويع!

وكانت الناقدة الكويتية ليلى أحمد، وجهت انتقاداً لاذعاً لألبوم الفنانة الإماراتية أحلام “فدوة عيونك” الذي طرحته منذ أيام.

وقالت إنه يفتقر للتنويع وأن صوت أحلام ما زال هو نفسه منذ البدايات وأن في إمكانها تطوير قدراته.

كما أضافت في حلقة من برنامجها “ع السيف”، الذي يعرض على شاشة قناة atv الكويتية أن أحلام تحتاج إلى تطوير الصوت كي لا تكرر نفسها. وأن هناك نغمة شاردة هاربة تزعج الأذن ويوجد بعض النشاز.

وقالت:” لخبطة في المقامات وأن التسجيل في الاستوديوهات تجعل هناك (فلاتر) للصوت ومن الواضح أن هذا موجود في ألبوم أحلام”.

وبينت أن الفنانة الإماراتية تغني من منطقة الصدر مع ضخّ الهواء؛ ما يجعل هناك صوتا شبيها بالصوت المستعار”.

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