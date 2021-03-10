عادت الممثلة الكويتية، نورة العميري، إلى إثارة الجدل مجدداً بتصرفاتها الخارجة، والخادشة للحياء بقبلة جريئة لوالدتها من الفم، بحسب تعبير الجمهور.

وشاركت نورة العميري يومياتها عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، ووثقت زيارتها للمستشفى برفقة والدتها بعد تعرضها لوعكة صحية مُفاجئة.

ثم ظهرت بالفيديو وهي تغادر المستشفى وتعود للمنزل، وقبل أن تنزل من السيارة تقول نورة العميري لوالدتها: “هاتي بوسة”، لتقوم الأخيرة بتقبيلها من فمها.

حتى لو كانت امها إشوفه شيء مقزز ونويره بروحها ماتترقع 🤢#نوره_العميري pic.twitter.com/BbdlhkNv7Z — شيشانا المجد 💅🏻🇰🇼 (@shishana_almjd) March 9, 2021

“تصرف مقرف ومخزي”

وهاجم المتابعون نورة العميري، ورأوا أن المقطع مخل بالآداب العامة ويجب محاسبتها عليه، فكتب أحدهم: “هذا المقطع مو مخل بالآداب صح؟”.

وعلق آخر: ” العقل والحياء نعمة”.

وكتب مُتابع: “الله يستر سنة 2020و سنة 2021 قاعدين نشوف شغلات غريبة الله المستعان”.

وألقى آخر باللوم على والدتها وطريقة تنشئة ابنتها، وكتب: ” بعض التصرفات البسيطة توضح لك الاصل الطيب والتربية الصالحة .”.

ورفض آخر تبرير تصرف نورة العميري بكونها قبلت والدتها، وعلق: “حتى لو أمها بس مو حلو تبوسها بالطريقة هذه! فعلا شيء مقرف ومخزي”.

نورة تبرر: أمي تقبلني في أي مكان

وبعد الهجوم عليها، خرجت نورة العميري عن صمتها وعلقت بفيديو: “أنتم تبحثون عن القصص فقط، لا زلت بنظر والدتي صغيرة وهي تحب أن تدلعني خاصة أنني كنت مريضة أمس، وذهبت للمستشفى، وكانت خائفة وتبكي”.

وتابعت: “هذه أمي، ويوجد حنان بيننا، تقبلني عيوني، خشمي، حلقي، وفي كل مكان، فهي أمي، ومهما كبرت أبقى طفلة في عينها”.

وأثارت نورة العميري الجدل سابقاً حين ظهرت بفيديو بإطلالة لا تناسب مجتمع الكويت المحافظ. إذ ارتدت حينها حمالة صدر رياضية ورمت بنفسها في وسط البحر.

نورة العميري تتعرض للتحرش

وذكرها المتابعون حينها بالتحرش الجنسي الذي تعرضت له من قبل الممثل السعودي محمد العيسى بحسب ادعائها خلال تصوير أحد المسلسلات.

وقالت نورة العميري حينها أن العيسى أصر على أخذها من مكان إقامتها عندما كانت في زيارة للسعودية إلى بيته. وهو ما استغربته بحكم أنهما ليسا صديقان.

وبعد أن تمكنت من التملص من الموضوع بحسب روايتها، فوجئت برسائل تحوي شتائم منه إلى رقمها الخاص مع تهديدات.

وتقدمت نورها حينها بشكوى إلى الأجهزة المختصة، وبعد أن عادت إلى موطنها الأصلي تدخل عدد من كبار الممثلين وأقنعوها بالتنازل عن الشكوى.

كما نشرت نورة العميري قبل عام، فيديو عرضها للكثير من الانتقادات ظهرت خلاله وهي تجلس على كرسي الحمام ومعها إحدى صديقاتها التي تضع لها المكياج.

وانتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان حينها، نورة، وأشارت إلى أن نشر الفيديو بهذا الشكل أمير غير لائق.

وعلقت العيدان قائلة: “بشرفكم خلصت الأماكن مقعدين نورة بالحمام وعلى المرحاض ويحطون لها مكياج ويصورون بفخر”.

من هي نورة العميري؟

الجدير بالذكر أن العميري أول كويتية تشارك في برنامج ستار أكاديمي وذلك في نسخته السادسة، ووالدتها المغنية الشعبية “هيام” المعروفة باسم “الطقاقة أم فيصل”.

وبعد خروج نورة من ستار أكاديمي، قامت بتقديم أغاني منفرده، ثم قامت بعد ذلك بالمشاركة بتقديم برنامج مسابقات تلفزيوني حمل اسم «فن أكاديمي» عرض على قناة سكوب شاركها بتقديمه خالد بوصخر.

و اتجهت العميري بعد ذلك للتمثيل، حيث شاركت في مسرحية الأطفال فايتي وسبيدي، ثم توالت أعمالها في التمثيل بعد ذلك سواء عبر شاشة التلفاز أو على المسرح.

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