تأهل فريق ليفربول الإنجليزي في مباراة شهدت القوة والإثارة. مع تألق النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني. رجلا المباراة.

في قيادة الفريق رغم الهزائم التاريخية التي كبدها في الدوري الإنجليزي. إلى الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020-2021م. بهدفين نظيفين دون رد.

هدف التقدم لصلاح

ونجح النجم المصري محمد صلاح بعد تمريرات عرضية جميلة وهجمة سريعة للفريق. ليسجلها اللاعب ببراعة في شباك الفريق المنافس ” لايبزيج” في الدقيقة ال 70 من المباراة من داخل منطقة الجزاء.

بالكربون يا حبيبي بالكربون 🔴⚽️🔴⚽️ pic.twitter.com/FBewukddLW — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 10, 2021

هدف السنغالي ماني

كما وأضاف الهدف الثاني الحاسم الذي قتل المباراة. عن طريق اللاعب السنغالي ساديو ماني بعد تمريرة عرضة رائعة من الجناح الأيمن. ليستغلها اللاعب ويضعها في شباك الفريق الألماني لايبزيج. في الدقيقة ال 74.

هدف السنغالي 🇸🇳 ساديو ماني على نادي لايبزيغ 😍👏🏼. pic.twitter.com/PN3RUTcptf — MALEK||CAF (@football_caf) March 10, 2021

فيما فشل الفريق المنافس الألماني في النجاح من إضافة أي أهداف ذهاباً وإياباً أمام فريق ليفربول ” الريدز”. ليتمكن الفريق من التأهل على الدور القادم. بنتيجة أربع أهداف دون در. بأقدام ماني وصلاح.

سلسلة الهزائم التاريخية

كما وخسر فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز”. المرة السادسة على التوالي على ميدانه ” الآنفيلد”، أمام منافسه فريق “فولهام” في منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي.

قائمة الهدافين التاريخين لنادي ليفربول بدوري أبطال أوروبا: محمد صلاح 24 هدف 👑

ستيفين جيرارد 21 هدف 💥

ساديو ماني 19 هدف 🔥#UCL pic.twitter.com/QMgSC8OBkc — المحترفين المصريين EgyProf (@egypro18) March 10, 2021

بهدف نظيف دون رد. ليتعرض بذلك لأول سلسلة تاريخية على مدرا مسيرته الكروية داخل معقله في الدوري الممتاز. منذ عام 1954م، ليتراجع في جدول الترتيب.

اعتراف كلوب بالفشل

كما وصرح المدرب الألماني يورغن كلوب 56 عاماً، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. بأنه يعيش مع الفريق الإنجليزي بالفعل في أسوأ فتراته في مسيرته التدريبية منذ قدومه إلى قيادة الفريق.

بنفس الأقدام المصرية السنغالية، الريدز في الدور ربع النهائي من #دوري_أبطال_أوروبا 🙌🔴 #ليفربول_لايبزيج — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 10, 2021

وأردف المدرب “كلوب” في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الإنجليزية، قائلاً: “هذه ليست مشكلة، لست مضطراً دائمًا لقضاء أفضل الأوقات مع الفريق، كنا ناجحين للغاية والآن لدينا وضع صعب. لكننا سنقاتل من أجل تجاوز تلك الأزمة التي يمر بها الفريق”.

نتيجة مباراة الذهاب

كما ونجح حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي بعد هزائمه المتتالية في الدوري المحلي وتراجع المستوى والأداء للفريق، من تحقيق الفوز الثمين والنظيف على منافسه الألماني أر بي لايبزيج.

في لقاء الذهاب من دور ال16 في مسابقة أبطال أوروبا بهدفين نظيفين دون رد. بأقدام النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني.

– الكثير من جماهير ليفربول يشاهدون نجاحك حاليًا

🎙 | ستيفن جيرارد :

جماهير ليفربول لا يريدونني كمدرب.. إنهم يريدون يورغن كلوب ، اتمنى ان تعلم مدى حبنا ليورغن كلوب. pic.twitter.com/xiWLgyaRvl — E P L W O R L D (@EPLworld) March 10, 2021

تشكيلة فريق ليفربول

كما ولعب في التشكيلة الأساسية الذي من المتوقع أن يعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر.

في مركز خط الدفاع، جاء كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو.

للمرة السادسة على التوالي 6⃣🔴 محمد صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول عن هدفه في مرمى ليستر سيتي ⚽️🌟 pic.twitter.com/n55dn7GPMz — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) March 10, 2021

أما في مركز خط الوسط، كان اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز

في خط هجوم الفريق، لعب ثلاثي الفريق اللاعب المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وينفرد فريق المان سيتي في صدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 65 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

صعود تشيلسي في الترتيب

وبفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي ” الثعالب” برصيد 53 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق تشيلسي بعد تحقيقه الفوز على حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

تراجع ليفربول وصعود توتنهام

وفي المركز الخامس يحتل فريق وست هام برصيد 48 نقطة. بفارق نقطتين عن فريق إيفرتون الذي يحتل في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 46 نقطة. كما وبفارق نقطة وحيدة عن فريق. ونقطة وحيدة مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 45 نقطة. في المركز السابع.

كما تراجع فريق ليفربول بعد الخسارة السادسة على ملعبه أمام فريق تشيلسي بهدف نظيف دون رد. ليحتل في المركز الثامن من الترتيب برصيد 43 نقطة.

أما في المركز التاسع أستون فيلا الإنجليزي برصيد 40 نقطة. بفارق نقطتين مع أرسنال في المركز العاشر من الترتيب برصيد 38 نقطة من جدول ترتيب الدوري.

ترتيب أر بي ليبزيج بالدوري الألماني

كما ويحتل الفريق المنافس الليلة الألماني في المركز الثاني من ترتيب الدوري الألماني للدرجة الممتازة برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق البافاري ” البايرن ميونيخ” الذي يدافع عن لقبه هذا الموسم للموسم الثاني برصيد 55 نقطة.

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