كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة خطيرة وغريبة في نفس الوقت، حيث أقدم شاب كويتي على إمطار منزل فتاة يرغب في الزواج منها بالرصاص. بسبب رفض والدها تزويجها إياه.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “الأنباء” المحلية، فقد أيدت محكمة الاستئناف بالكويت، حكم أول درجة بحبس مواطن شاب. لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وذلك لقيامه بإطلاق أعيرة من سلاح ناري على منزل مواطن آخر رفض تزويجه ابنته.

كما قضت المحكمة بإلزامه بتعويضه مؤقتا بمبلغ 5001 دينار عن الضرر المادي والأدبي.

والمتهم الشاب وفق “الأنباء” تمت إحالته إلى المحاكمة بعدما وجهت إليه النيابة أنه أحرز واستعمل سلاحا ناريا “كلاشينكوف”. وحاز وأحرز ذخائر تستعمل بالسلاح المحظور حيازته.

إلى ذلك أكد المجني عليها (والد الفتاة) أمام المحكمة أنه حال وجوده في غرفة نومه فجر تاريخ الواقعة، استفاق على صوت طلق ناري وتحطم زجاج نافذة المطبخ.

الأمر الذي دفع الأب للخروج سريعا لتفقد الأمر، حيث فوجئ بوجود طلقات نارية قرب السور الخارجي لمسكنه.

وشاهد والد الفتاة المتهم الشاب هاربا مستقلا مركبته عقب انتهائه من إطلاق الأعيرة النارية.

وبسؤال ابنته قررت له أنها تعود للمتهم، مضيفا أن قصده من هذا الفعل تهديده وأفراد أسرته بسبب رفضهم طلبه تزويج ابنتهم له.

هذا وطالبت وكيلة المجني عليه المحامية خلود الأنصاري، بإلزام المتهم مدنيا بدفع 5001 دينار لموكلها على سبيل التعويض المؤقت. وفق الصحيفة المحلية.

كما طالبت الأنصاري بمعاقبة الجاني لمخالفته القانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، والمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات.

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