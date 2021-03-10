تعتزم وزارة العمل في السعودية، اتخاذ إجراءات جديدة حول استقدام العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة في الفترة القادمة.

برنامج الفحص المهني

وقال المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في مصر هيثم سعد الدين، إن مكتب التمثيل العمالي أفاد الوزارة بأن من بين الإجراءات والشروط الجديدة التي ستتخذها إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل السعودية، إطلاق برنامج الفحص المهني.

وأشار سعد الدين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إلى أن الجهة المختصة في السعودية. ستقوم من خلال البرنامج بفحص ملف العامل الوافد والمستقدم مهنيا من خلال إجراء اختبارات وورش عمل تدريبية.

ويجب على العامل المصري أن يجتازها ويحصل على شهادة مهنية تفيد بكفاءته واستحقاقه دخول سوق العمل السعودي.

ويهدف البرنامج بحسب وزارة العمل السعودية. إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة للعمل بها.

إيقاف تدفق العمالة

كما يهدف البرنامج أيضا للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي. ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية. وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

وسيتم تطبيق البرنامج بشكل تدريجي وفقاً لحجم المنشآت بدءاً من يوليو المقبل 2021.

أما بالنسبة للعمالة القادمة من الخارج، فسيتم منح تأشيرة العمل للمهن المستهدفة شريطة أن يجتاز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي وفقا لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.

شروط استقدام العمالة في المملكة بعد كورونا!

ووضعت السعودية سابقاً، شروطا لاستقدام العمالة المصرية والوافدة عامة، حيث سمحت لمن حصل على تأشيرة عمل أو إقامة أو زيارة قبل تفشي فيروس كورونا، وانتهت مدتها، للحصول مرة أخرى على تأشيرة جديدة، والالتزام بعمل تحليل الفيروسات وإجراء الكشف الطبي من خلال المعامل المركزية والمستشفيات المعتمدة.

فضلاً عن عمل فيش وتشيبية جديد وكذلك pcr مدته 48 ساعة، كما طلبت السلطات السعودية من شركات الحاق العمالة المصرية، بحصر عدد العمالة الذين حصلوا على تأشيرات وتوقفت.

الجدير بالذكر أن عدد المصريين المغتربين بالخارج بلغ، 6.2 مليون شخص في الدول العربية أي بنسبة 65.8%، من إجمالي المصريين بالخارج في نهاية 2016، والبالغ عددهم نحو 9.5 مليون شخص.

وذلك بحسب أحدث إحصائية كشفها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتحتل السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين بها. إذ يبلغ عددهم هناك نحو 2.9 مليون شخص بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين في الدول العربية.

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