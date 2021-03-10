عادت الراقصة المصرية فيفي عبده، إلى الحديث عن حالتها الصحية، وطلبت من متابعيها الدعاء لها لتتمكن من العودة لهم وإمتاعهم بوصلات الرقص.

“أنا عيانة ادعولي”

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام“، وظهرت خلاله باستخدام فلتر يغير ملامحها، وقالت: “يا مساء الفل من مصر أم الدنيا. وحشتوني أوي بحبكم أوي”.

وأضافت: “أكيد أنا وحشاكم عشان أنا عيانة، إن شاء الله هبقى كويسة وأطلعلكم قريب. ادعولي وبحبكم أوي”.

فيفي عبده تظهر بالشورت

وأثار الفيديو استغراب الجمهور، خاصة أن فيفي عبده نشرت قبل بيوم فقط فيديو يُظهر أنها استعادت تماماً قدرتها على الحركة مجدداً. وظهرت خلاله وهي ترتدي شورت قصير يكشف ساقيها بشكل كبير، ومن الأعلى تيشرت أسود يكشف صدرها.

ونشرت فيفي عبده الفيديو عبر “انستجرام“، وعلقت على المقطع الذي وثقت خلاله ممارستها رياضة القفز: ” ‏يا صباح النشاط من مصر أم الدنيا أحبك”.

وفاة فيفي عبده!

ولاحقت فيفي عبده شائعات الوفاة مرة أخرى، خاصة أنها لم تعايد جمهورها برأس السنة كعادتها.

ونفت فيفي عبده حينها تلك الشائعات ونشرت فيديو بدأته بتوجيه رسالة إلى جمهورها بمناسبة العام الجديد، وهي على سريرها بمظهر غريب. وتضع قبعة تغطي شعرها تماماً، وبدون أي مساحيق تجميل.

ثم طمأنت فيفي عبده جمهورها على حالتها الصحية قائلة: “أنا بخير الحمد لله، وكل ما في الموضوع أنني خدت حقنة غلط ولمست العصب. ويعمل الآن الأطباء على إعادة الإحساس لي بالعصب”.

وأشارت فيفي حينها إلى أنها حزينة وتمر بحالة اكتئاب بسبب أزمة فيروس كورونا التي ضربت أصدقائها بالوسط الفني. وتسببت لها بحزن جعلها تعزف عن الظهور عبر السوشيال ميديا.

جلسات علاج طبيعي

كما ظهرت فيفي أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعي مع الطبيب المعالج لها. وقامت بنشر الفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك معلقة: “يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، أنا حبيت أوريكم إن أنا كويسة وفى البيت”.

وطمأن الطبيب جمهورها على حالتها الصحية قائلاً “اطمنوا يا جماعة على مدام فوفة. وإن شاء الله هنرجع أحسن من الأول وترجع تمتكم تانى وتنبسطوا بيها وهتولع الدنيا”.

صور فيفي عبده المثيرة للجدل

ولا تتوقف عبده عن إثارة الجدل بصورها ومقاطعها الراقصة والعارية رغم اقترابها من السبعين، ما تسبب لها في انتقادات حادة.

فظهرت فيفي بإطلالة جريئة وهي تجلس وسط الصحراء ترتدي فستان قصير باللون الأبيض والأسود.

وظهرت في صورة أخرى وهي ترتدي سترة مكشوفة الصدر، تبين جزءاً من صدرها. لتحصد ما قرابته 15 ألف إعجاب عبر انستغرام.

فيما كانت الصورة الثانية لوجهها فقط، وهي تضع ميك آب بشكل كامل على كل ملامحها.

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