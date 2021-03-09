هند القحطاني تنفجر غضباً في وجه نساء المغرب

فتحت مشهورة الشوسيال ميديا السعودية هند القحطاني، النار على من يُعاير الشعب السعودي بها، وخاصة النساء المغربيات.

شاهدوا ابنتكم هند القحطاني!

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته هند القحطاني عبر “سناب شات”، ردا على سؤال من إحدى متابعاتها وقالت: “إذا أحد من أبناء بلدي جاب سيرة أي امرأة من أي دولة عربية بسوء أو سب بنات هذه البلد، فيقوم بعض أبناء هذه البلد يردون على السعوديين بقولهم اذهبوا وشاهدوا ابنتكم هند القحطاني”.

وتابعت هند القحطاني: “ويبدأون بالتلفظ بكلام غير لائق ضدي وكأني أنا مثال للمرأة السيئة وغير الجيدة”.

وأشارت هند القحطاني إلى أنها امرأة عادية مثلها مثل أي أم لديها أطفال في العالم، مضيفة: “لو قاموا بمتابعتي ورأوا مقاطعي عبر سناب شات، لأدركوا أنني إنسانة عادية جدا ولا أختلف عن أي امرأة مثلي مثل أي امرأة في أي بقعة في الارض مثلي مثل أي أم”.

السعودية هند القحطاني مثل أي امرأة!

واستطردت: “أنا في السناب شات أصور حياتي وكل شيء، هل لاحظتم سابقاً أمر غير طبيعي؟ هل أنا أختلف عن النساء؟ أنا واحدة منهن وكأي أم لديها أطفال، ولن أقول أكثر من ذلك ولن أمجد نفسي وأذكر محاسني وأمدح نفسي، ولكن أكتفي بالقول أنني امرأة مثل أي امرأة لديها أطفال”.

وحول قول المتابعة أن المغربيات يشتمن هند القحطاني، أكدت الأخيرة أنها لا تقصد النساء فقط، وأنها تحب المغرب، مضيفة: “المغرب وأهل المغرب على راسي من فوق، وأنا احترم كل الشعوب وكل الجنسيات وما عندي تفرقة أحب كل البشر وكل الناس”.

ظاهرة لن تتكرر

وتابعت: “لكن هناك مجلات صفراء تتاجر باسمي وتضعني على الغلاف، ولا يرمى الا الشجرة المثمرة وأنا أعلم أنني أثير ضجة ولست مثل غيري”.

وشددت هند القحطاني مجدداً على أنها ظاهرة لن تتكرر وقالت: “أقولها بكل ثقة، في سنتين عدد متابعيني سبعة مليون متابع، وتخطيت الجميع ومشاهداتي تحت هاشتاجات باسمي في تيك توك تخطت المليار مشاهدة”.

أين الأب أو زوج الخالة؟

وسبق أن كشفت رؤى ابنة هند القحطاني، معلومات لمتابعيها لأول مرة عن والدها. الذي انفصل عن والدتها منذ سنوات طويلة.

وقالت رؤى بفيديو عبر سناب شات: “والدي في السعودية، والدتي انفصلت عنه، ونحن ندرس هنا في أمريكا، والدي ارتبط بامرأة أخرى الآن. ولديه أربعة أبناء من الثانية”.

وتابعت رؤى: “حين زرت السعودية قابلت اثنان من إخوتي من والدي، رأيت الاثنين الكبار، أما الآخرين توهم جدد. رأيتهم فقط حين تكلمت معهم عبر الكاميرا عبر تطبيق فيس تايم”.

وهنا قاطعتها والدتها هند القحطاني وقالت: “أخبريهم أن الاثنين الأصغر وُلدوا بعدما جئنا إلى أمريكا”.

هروب هند القحطاني من عائلتها

وسبق أن كشفت هند القحطاني حقيقة هروبها من منزل عائلتها واللجوء إلى أميركا للإقامة بها بعد طلاقها.

وقالت هند القحطاني آنذاك بفيديو نشرته عبر “سناب شات”: “في وحدة تسألني أنتي هاربة ولا كيف؟ انتي المشهورة الوحيدة. اللي ما تعلمنا عن حياتها هل ممكن في يوم من الأيام ترجعين السعودية. وهل أنتي متخاصمة مع أهلك ولا راضين بالوضع”.

واستنكرت هند أن يُطلق مصطلح “هاربة” عليها أو على أي امرأة وصلت إلى السن القانوني. ويُسمح لها بالسفر. مضيفة أن المصطلح الصحيح لوصف حالتها هي “مهاجرة”.

وتابعت هند القحطاني: “أنا عشان أريحكم لست هاربة ولا بمهاجرة ولا طالبة لجوء أنا جيت هنا طلعت من السعودية. بشكل نظامي رسمي. جيت أدرس أنا وأولادي، الوقت اللي أنا طلعت فيه مش مثل الآن، الآن صار مسموح للمرأة أن تسافر بدون إذن ما يسمى بولي الأمر”.

واستطردت الناشطة السعودية: “أنا لما جيت هنا قبل سنتين وشوي كان الوضع على ما هو عليه سابقًا يعني ما أطلع. أنا وأولادي إلا بإذن ولي الأمر وأنا كنت منفصلة. فتمت الموافقة من أبو أولادي لأولادي، ومن ولي أمري وقتها اللي هو أبوي. يعني من الطرفين شلون أصلًا أمريكا الدخول لها ممكن لما شخص يطلع بطريقة تعتبر في دولته بطريقة غير شرعية ما يقدر يطلع للدول المتقدمة الحرة أو أي دولة من دول العالم الثالث”.

هند القحطاني: أنا من خلعت زوجي

وكشفت هند في وقت سابق أنها هي من قامت بخلع زوجها. لأنها كرهت الحياة معه على حد وصفها. وليس كما يتم تداوله. بأن سبب طلاقها كان لأن زوجها ارتبط بغيرها.

وتابعت هند القحطاني مؤكدة :”لو تنطبق السما على الأرض ويتوسطون كل من على الأرض ما أرجع له. ووقتها حصل. وسايط وناس تدخلون ولكنني رفضت لأني قلبي تقفل من ناحيته”.

واختتمت القحطاني حديثها بالإشارة إلى أن والدها حاول إقناعها بأن تعود لزوجها لكنها قالت له “لو خلطوا دمي بدمه ما أرجع له”.

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