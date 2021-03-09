موعد مباراة ليفربول ولايبزيج اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال أوروبا

يشهد الليلة مباراة العودة نارية في قمة دوري المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام 2020-2021.

بين العملاقين فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره أر بي ليبزيج الألماني. والتي من المقر أن تقام على ملعب “بوشكاش أرينا” معقل المنافس الأخير.

🚨 جيمس بيرس – ذا اثليتك | من المفترض أن يكون كل من أوزان كاباك و روبيرتو فيرمينو جاهزين لمباراة يوم الأربعاء ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. pic.twitter.com/aydf3wBW76 — عالم ليفربول (@LFCExtensive) March 8, 2021

وكما سيخوض كلا الفريقين في مباراة ستحمل المفاجأة بين المنافسين، رغم تراجع في الأداء والمستوى لفريق ليفربول ” الريدز” في دوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم وتعرضه ل6 هزائم متتالية في المرة الأولى له منذ عام منذ عام 1956م.

مصالحة الجمهور

في ظل محاولة المدرب الألماني يورجن كلوب 56 عاماً مصالحة عشاق وجماهير ليفربول الإنجليزي اليوم أمام المنافس المتألق صاحب المكينة الألمانية في التهديف في شباك الخصم ليبزيج.

والذي يقدم أداءً رائعاً في الدوري الألماني الممتاز ليحتل في ثاني صدارة الترتيب خلف صاحب اللقب السباق البافاري ” البايرن ميونيخ”.

موعد المباراة

وستقام المباراة التي ستشهد القوة والمنافسة بين كلا الفريقين. والتي تحمل عنوان الهزيمة وليس التعادل، إلا إذا حصل عكس ذلك لكلا المنافسين. في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” وقطر والعراق والكويت والبحرين واليمن.

كما ستكون بفارق التوقيت الشتوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان وسوريا والأردن والسودان وليبيا. وكذلك ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” بي أن سبورت القطرية” المشفرة. والتي تمتلك حقوق البث لمنافسات دوري أبطال أوروبا ” UEFA Champions League”. هذا الموسم 2020-2021م.

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 2”. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على اللقاء الناري بين فريق ليفربول ومنافسه القوي “أر بي ليبزيج الألماني” المعلق الرياضي المصري علي محمد علي. العامل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية.

الطموح والإصرار

ويطمح النجم المصري محمد صلاح 28 عاماً من قيادة بمشاركة فريقه من تحقيق الانتصار على منافسه القوي الألماني أربي ليبزيج في مواجهة الليلة في دور ال 16 الإياب من منافسات دوري أبطال أوروبا.

اذا سجل محمد صلاح اليوم في مرمى لايبزيج سينفرد بالمرتبة الـ13 في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ🔝 رافعا رصيده للرقم 119، وسيبدأ بعدها في ملاحقة أساطير أخرى مثل سام رايبولد، جاك باركنسون وديك فورشاو🔥 pic.twitter.com/fmvJHDylfj — Yallakora (@Yallakoranow) March 10, 2021

وسط ترقب عشاق الوطن العربي وكذلك الكرة الإنجليزية إلى تلك المواجهة وأداء الريدز الإنجليزي. كما ويسعى الفريق المنافس الألماني من تحقيق الفوز على ميدانه.

سلسلة الهزائم التاريخية

كما وخسر فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز”. المرة السادسة على التوالي على ميدانه ” الآنفيلد”، أمام منافسه فريق “فولهام” في منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي.

"لم تكن مباراة جيدة بما فيه الكفاية بالنسبة للمعايير التي وضعناها". جيمس ميلنر عن مباراة #ليفربول_فولهام.. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 7, 2021

بهدف نظيف دون رد. ليتعرض بذلك لأول سلسلة تاريخية على مدرا مسيرته الكروية داخل معقله في الدوري الممتاز. منذ عام 1954م، ليتراجع في جدول الترتيب.

اعتراف كلوب بالفشل

كما وصرح المدرب الألماني يورغن كلوب 56 عاماً، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. بأنه يعيش مع الفريق الإنجليزي بالفعل في أسوأ فتراته في مسيرته التدريبية منذ قدومه إلى قيادة الفريق.

وأردف المدرب “كلوب” في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الإنجليزية، قائلاً: “هذه ليست مشكلة، لست مضطراً دائمًا لقضاء أفضل الأوقات مع الفريق، كنا ناجحين للغاية والآن لدينا وضع صعب. لكننا سنقاتل من أجل تجاوز تلك الأزمة التي يمر بها الفريق”.

نتيجة مباراة الذهاب

كما ونجح حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي بعد هزائمه المتتالية في الدوري المحلي وتراجع المستوى والأداء للفريق، من تحقيق الفوز الثمين والنظيف على منافسه الألماني أر بي لايبزيج.

في لقاء الذهاب من دور ال16 في مسابقة أبطال أوروبا بهدفين نظيفين دون رد. بأقدام النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني.

تشكيلة فريق ليفربول

كما وسيلعب في التشكيلة الأساسية الذي من المتوقع أن يعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر.

في مركز خط الدفاع، سيكون كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو.

أما في مركز خط الوسط، اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز.

في خط هجوم الفريق، لعب ثلاثي الفريق اللاعب المصر محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وينفرد فريق المان سيتي في صدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 65 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

صعود تشيلسي في الترتيب

وبفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي ” الثعالب” برصيد 53 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق تشيلسي بعد تحقيقه الفوز على حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

تراجع ليفربول وصعود توتنهام

وفي المركز الخامس يحتل فريق وست هام برصيد 48 نقطة. بفارق نقطتين عن فريق إيفرتون الذي يحتل في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق. ونقطة وحيدة مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 45 نقطة. في المركز السابع.

مع تراجع فريق ليفربول بعد الخسارة السادسة على ملعبه أمام فريق تشيلسي بهدف نظيف دون رد. ليحتل في المركز الثامن من الترتيب برصيد 43 نقطة.

أما في المركز التاسع أستون فيلا الإنجليزي برصيد 40 نقطة. بفارق نقطتين مع أرسنال في المركز العاشر من الترتيب برصيد 38 نقطة من جدول ترتيب الدوري.

ترتيب أر بي ليبزيج بالدوري الألماني

كما ويحتل الفريق المنافس الليلة الألماني في المركز الثاني من ترتيب الدوري الألماني للدرجة الممتازة برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق البافاري ” البايرن ميونيخ” الذي يدافع عن لقبه هذا الموسم للموسم الثاني برصيد 55 نقطة.

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