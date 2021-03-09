من هم العمانيون الأربعة الذين صنفتهم فوربس ضمن أقوى 100 شخصية في الشرق الأوسط

صنفت مجلة “فوربس” العالمية، أربع شخصيات عُمانية ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط . وذلك في التقييم الذي أجرته لأكثر مئة شخصية قيادية في العالم.

أقوى الشخصيات

وأصدرت مجلة “فوربس” الشرق الأوسط قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021 . والتي تضم 100 شخصية من القيادات التنفيذية التي تمثل أهم المؤسسات التي تسهم في مسيرة نمو اقتصادات الشرق الأوسط.

كما اشتملت القائمة على أربعة عمانيين وهم عبدالرحمن الحاتمي وطلال المعمري ووليد الحشار وعبدالعزيز البلوشي . كذلك ضمت القائمة راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان.

"#فوربس_الشرق_الأوسط" تكشف في هذا العدد عن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021 والتي تشمل 100 رئيس تنفيذي يقودون أكبر المؤسسات الاقتصادية في المنطقة. وينحدرون من 23 جنسية، ممثلة بـ 21 قطاعًا. إليكم رابط العدد:

🔗 https://t.co/orYybouxKM

#قادة_الأعمال pic.twitter.com/XdcM7yoI10 — فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) March 9, 2021

الشخصية الأولى

وحل في المرتبة الخامسة عشر العُماني عبدالرحمن بن سالم الحاتمي وهو الرئيس التنفيذي للمجموعة العُمانية العالمية للوجيستيات . والتي تعمل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

ويتمتع الحاتمي وهو مهندس ميكانيكي بـ14 عامًا من الخبرة في صناعة النفط والغاز.

وقد أشرف على إنشاء (ASYAD) كذلك تطوير الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية لسلطنة عمان 2040 . التي تهدف إلى وضع السلطنة بين أفضل 10 مراكز لوجستية في العالم.

كما أسس شركة النقل العمانية للسكك الحديدية “قطارات عمان” التي تدير مشروع السكك الحديدية في الدولة.

وتتكون المجموعة من أكبر 3 موانئ عميقة و3 مناطق حرة في سلطنة عمان، وتربط موانئ عمان مع 86 نظيرًا حول العالم.

وفي عام 2020، تعاملت هذه الموانئ مع حوالي 54 مليون طن من البضائع العامة و18.4 مليون طن من البضائع السائلة، بزيادة %3.4 عن عام 2019.

تعليق الحاتمي

والحاتمي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “أشكر فوربس على هذا التقدير. فخور بالعمل مع كوكبة من القيادات التنفيذية وجميع الكفاءات في المجموعة التي ديدنها وضع بصمة على خارطة التنوع الاقتصادي في السلطنة. وتمكين عمان للعب دور حيوي في الحركة التجارية في المنطقة ولتكون مركز توزيع لوجستي يخدم عملاءنا نوعياً في الأسواق الإقليمية”.

أشكر فوربس على هذا التقدير.

فخور بالعمل مع كوكبة من القيادات التنفيذية وجميع الكفاءات في المجموعة التي ديدنها وضع بصمة على خارطة التنوع الإقتصادي في السلطنة وتمكين #عمان للعب دور حيوي في الحركة التجارية في المنطقة ولتكون مركز توزيع لوجستي يخدم عملاءنا نوعياً في الأسواق الإقليمية. https://t.co/P0Lsm5fPk6 — Abdulrahman Al Hatmi (@AlAlhatmi) March 9, 2021

الشخصية الثانية

وفي المرتبة الخامسة والأربعين، جاء طلال بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل).

وبدأ المعمري مسيرته المهنية مع عمانتل عام 1995. وقد ساعد في عملية الاندماج القانوني للشركة مع عمان موبايل، كذلك عملية استحواذ عمانتل على %21.9 من مجموعة زين.

ويتولى المعمري عضوية مجلس إدارة مجموعة زين، ومركز عمان للحوكمة والاستدامة، وصندوق الأمل للاستثمار.

وخلال فترة الجائحة، اشترت عمانتل أجهزة اختبار كورونا، وقدمت الدعم الفني لمركز الاتصال بوزارة الصحة في السلطنة.

كما وفرت للعاملين في مجال الرعاية الصحية 3 آلاف دقيقة محلية مجانية، و30 غيغابايت بيانات مجانية.

الشخصية الثالثة

وفي المرتبة الثامنة والستين، حل وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط كأقوى رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط.

وتحت قيادة الحشار، ارتفع إجمالي أصول بنك مسقط بنحو %1.3 في عام 2020، ليصل إلى أكثر من 32 مليار دولار.

ويقود الحشار فريقًا يتألف من أكثر من 3,800 موظف، وهو عضو في مجلس إدارة جمعية المصارف العمانية، ومركز عمان للحوكمة والاستدامة، وكلية الدراسات المصرفية والمالية.

فيما التحق الحشار ببنك مسقط في عام 2004، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا.

الشخصية الرابعة

وفي المرتبة الـ 77 كان عبد العزيز البلوشي والذي يعمل كرئيس تنفيذي للشركة العمانية للتنمية والاستثمار (أومنفيست).

كما انضم البلوشي إلى الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومنفيست” في 2014، ويتمتع بأكثر من 36 عامًا من الخبرة في مجال الخدمات المالية.

وتعد الشركة من بين أكبر المجموعات الاستثمارية المتنوعة في سلطنة عمان، بأصول تصل إلى 7 مليارات دولار في 2020.

وتحت قيادة البلوشي، اندمجت مع شركة عمان الوطنية للاستثمار (ONIC Holding) في عام 2015، لتصبح أكبر شركة استثمارية مدرجة في سلطنة عمان.

وفي عام 2020، أكملت أومنفيست صفقة اندماج بين بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي.

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