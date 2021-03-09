مغرد عماني يكشف عن مفاجآت ستعلنها سلطنة عمان قريباً

فجر المغرد العماني الشهير “الشاهين”، مفاجأة لجميع متابعيه، بعد حديثه عن مفاجآت تعتزم سلطنة عمان الإعلان عنها قريباً.

الحل في مسقط

وقال الشاهين، في تغريدة رصدتها “وطن”: “ليست حرب اليمن فقط هي ما تعكف الامبراطورية العمانية على إيقافه في هذه الفترة”.

وأضاف الشاهين: ” الحل في مسقط بصدد تفجير مفاجأت سلام تفوق توقعات دعاة الحرب خلال الفترة المقبلة”.

ليست حرب اليمن فقط هي ما تعكف الامبراطورية العمانية على إيقافه في هذه الفترة#الحل_في_مسقط بصدد تفجير مفاجأت سلام تفوق توقعات دعاة الحرب خلال الفترة المقبلة pic.twitter.com/gNQj9LVojt — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 9, 2021

ولم يوضح الشاهين ما هي الأمور الأخرى التي تتولى مهمتها سلطنة عمان، إلا أن كثيرين رجحوا أن تكون قضية إيران . والاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وأوروبا.

تفاعل مع التغريدة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الشاهين مشيدين بحكمة السلطان العماني هيثم بن طارق . ودور السلطنة في لعب دور الوسيط بين أطراف النزاع.

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهيأ الأسباب وازال العقبات، وجعل السلام من أرض السلام. — أبو نُور (@JUMAALAJMI) March 9, 2021

اللهم لك الحمد والشكر

اللهم أدم الأمن والأمان لوطننا الغالي

سلطنة عُمان وسائر بلاد المسلمين..

اللهم أعز سلطاننا المعظم هيثم بن طارق آل سعيد وأيده بنور حكمتك ومتعه بالصحة والعافية واحفظه من كل شر ومرض 🌹❤🇴🇲❤🌹 — أبو الحوراء (@mwOpPdyOdTqttuu) March 9, 2021

ياسلام على السلام 🇴🇲عمان الحب تو بيدخل ضب وبيقول عمان تهرب اسلحة الى اليمن 😁 — ابو وقاص الجهوري (@adnanoman137) March 9, 2021

دام عزك يا وطن دوم عالي — مسلم الوهيبي (@q395yQj6lkTghVx) March 9, 2021

الحمدلله على هذه النعمه التي يتمتع بها بلدنا — هيثم الندابي (@MX3iKYgbh31OHHx) March 9, 2021

جهود سلطنة عمان

وفي وقت سابق، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريراً تحدث فيه عن جهود سلطنة عمان في انهاء حرب اليمن.

وأشار الموقع، إلى وجود ما أسماه ديناميكيات من شأنها أن تخلق حالة من التكاتف الضروري لحل الأزمة في اليمن.

وقال الموقع البريطاني في تقريره إن سلطنة عمان كونت لنفسها مكانة دبلوماسية عالية في اليمن الذي مزقته الحرب . من خلال لعب دور الجسر بين الفصائل المتحاربة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن في الولايات المتحدة إلى جلب الحرب متعددة الأوجه إلى تسوية دبلوماسية.

فمن المرجح أن تتفق القيادات الجديدة – في كل من واشنطن وعمان – على العديد من القضايا المتعلقة باليمن.

وبعد أن امتنعت عمان تماما عن الانخراط في الأعمال العدائية ضد مقاتلي الحوثيين، تتمتع مسقط بعلاقة صحية مع الجماعة التي تسيطر . على أراض تغطي حوالي 70 في المائة من سكان اليمن، حيث تختلف نظرة مسقط للحوثيين عن دول الخليج العربية الأخرى، وهو تعامل نجم عنه بناء تدريجي للثقة المتبادلة.

ونقل الموقع البريطاني عن دبلوماسي عماني في واشنطن قوله إن السلطنة تحافظ على نفس المسافة من جميع الأطراف اليمنية . لذلك، تدعو جميع الأطراف إلى الالتفاف حول طاولة الحوار البناء من أجل الوصول إلى حل سلمي وتوافقي للصراع الجاري.

وفي أواخر عام 2020، أوضحت عمان خلافها مع خطط إدارة ترامب لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، كتب صاموئيل راماني . الباحث في جامعة أكسفورد، أن “الحوثيين هم من كبار المدافعين عن توسيع دور مسقط الدبلوماسي في اليمن.

عمان تستعيد دورها الدبلوماسي

وبدأت سلطنة عمان تأخذ دورها الدبلوماسي في اليمن على محمل الجد، لا سيما وأن استمرار الحرب وجميع . أزماتها الإنسانية يمثل أخطر تهديد أمني مباشر لسلطنة عمان، التي تشترك في حدود 187 ميلا مع اليمن . وفي هذا السياق، تعتبر مساعدة الأطراف المعنية لحل الأزمة أولوية سياسية إقليمية عليا لمسقط.

ورجح بأن إدارة بايدن ستولي أهمية أكبر لدور سلطنة عمان الدبلوماسي في اليمن أكثر مما فعلته إدارة ترامب.

حيث أن مسقط، وكما عملت كجسر دبلوماسي بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي، يمكن لها أيضًا تسهيل الحوار بين الولايات . المتحدة وإيران بشأن الأزمة اليمنية، إذ يمثل هذا الصراع فرصة لإدارة بايدن وطهران لتطوير درجة معينة من الثقة يمكن أن تترجم إلى تقدم في المحادثات النووية.

فمع وجود شخص مهم في واشنطن يجمع بين عقودا من الخبرة في المنطقة والعلاقات المهنية العميقة . مع صانعي السياسات الخليجيين يمكن للقيادة العمانية أن تلعب دورًا حيويًا في تبادل الرسائل وتسهيل. الحوار ووضع معايير ما سيأتي بعد ذلك في اليمن.

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