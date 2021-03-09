برنامج إسباني شهير يكشف عن تطورات صادمة لمفاوضات راموس مع الريال

كشف البرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير. عن تجاهل قائد فريق ريال مدريد الإسباني “سيرجيو راموس” 34 عاماً، على عرض إدارة ريال مدريد الأخير بخصوص تجديد عقد اللاعب داخل صفوف الفريق.

لسنة واحدة قادمة. في ظل قرب انتهاء عقده معر الريال. والذي سينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل من العام الجاري.

🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨 🗣️ "El REAL MADRID da por hecho que SERGIO RAMOS sigue BUSCANDO OFERTAS". #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/0wKshJZh1Z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 9, 2021

الطريق مسدود

كما وبينت البرنامج الإسباني، بأن المفاوضات مع الميركادو سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني. اقترب إلى طريق مسدود. مع إدارة ريال مدريد الإسباني، واللاعب أقرب إلى الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني نهاية الموسم الجاري.

عرض رئيس الريال بيريز

فيما لم يرد اللاعب الإسباني سيرجيو راموس. على عرض رئيس ريال مدريد ” فلورنتينو بيريز” 73 عاماً، على العرض الأخير من أجل تجديد عقده لمدة موسم واحد.

مع إمكانية تجديد عقده لسنة قادمة. والذي سيحصل من خلاله على نفس راتبه الحالي. مع تخفيض نسبة راتبه إلى 10%. لكن اللاعب لم يرد على ذلك إلى الآن.

فرناندو هييرو عن سيرجيو راموس: راموس أسطورة في ريال مدريد ، نأمل أن ينهي مسيرته الرياضية في هذا النادي 🔴🔴 pic.twitter.com/2A44UxvefV — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 8, 2021

مما أثار ذلك غضب إدارة الفريق “الملكي” الإسباني. في ظل حالة الصمت التي تخيم على اللاعب سيرجيو راموس. في عدم الرد.

ليعزز من خلال ذلك رغبته في الرحيل عن أسوار القلعة البيضاء. وسط الأنظار النوادي الأوروبية من أجل الحصول على خدمات اللاعب والتعاقد معه.

نهاية الشهر

وأردف البرنامج الإسباني الشهير، ” صبر رئيس فريق ريال مدريد الإسباني بيريز. لن يدوم طويلاً. بشأن التفكير العرض المقدم للاعب راموس. والذي سينتهي نهاية شهر مارس الجاري من أجل تجديد العقد”.

التقارير الإيجابية

فيما كشفت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، أن المفاوضات مع قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس 34 عاماً، كما قد شهدت تغيراً إيجابياً. والمريكادو الإسباني قريب من الموافقة على عرض رئيس الريال ” فلورنتينو بيريز” 73 عاماً.

من عودة سيرجيو راموس لملعب التدريبات .. تدرب بالكرة اليوم ⚽️📸 pic.twitter.com/yDQkmEbBeJ — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 2, 2021

كما أفادت الصحيفة الإسبانية، أن رئيس فريق ريال مدريد ” بيريز”. قد عرض على اللاعب الإسباني راموس، بالتجديد لموسمين. مع خفض 10% من قيمة راتبه الأساسي.

راموس وعقده مع الريال

وقد لعب سيرجيو راموس منذ انتقاله إلى صفوف فريق الريال منذ قدومه عام 2005، بعد انتقاله برقم قياسي من فريق اشبيلية الإسباني.

ليصبح قائداً للفريق الملكي الإسباني ومحققاً مع الفريق العديد من الألقاب على صعيد الدوري والأبطال وكأس السوبر وملك إسبانيا والأندية خلال مسيرته.

📰 الآس : حالة من الاستياء الشديد على مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني، تجاه قائد الفريق وقائد منتخب إسبانيا المدافع سيرجيو راموس بشأن تمديد عقده مع النادي الملكي. pic.twitter.com/shQyw8dGgo — Blancos Global (@Blancos_Global) March 9, 2021

وكما بلغ قيمة العقد بين إدارة ريال مدريد الإسباني واشبيلية آنذاك، مقابل الحصول على خدماته بملغ 27 مليون يورو.

حيث لعب في أكثر من مركز داخل صفوف فريق ريال مدريد خلال مشاركته في كافة المسابقات، كقلب دفاع وكلاعب وسط وفي الجناح الأيمن في بعض الأحيان، مسجلاً في أربع مواسم متتالية منذ بدايته مع الريال برصيد 20 هدفاً.

إصابة راموس وقرب عودته

كما وأصيب قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس غيبته عن عدد من منافسات الهامة في الدوري الإسباني. وكذلك عن مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا. أمام أتالاتنا الإيطالية.

والتي نجح فيها فريق ريال مدريد بعد غياب عدد من نجومه عن التشكيلة الأساسية. من الفوز بصعوبة على الفريق الإيطالي المنافس بهدف نظيف دون رد.

⭐️ الأسطورة سيرجيو راموس (ستوري انستغرام): لقد عاد الأسد تقريبًا. pic.twitter.com/2kp0jGQrxi — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 6, 2021

وكما وأفادت إدارة ريال مدريد عن عودة الإسباني راموس. للمشاركة مع صفوف الفريق، في الرابع عشر من شهر أذار/ مارس القادم.

حيث سيكون ضمن تشكيلة الأساسية لمواجهة مباراة العودة أمام فريق أتالاتنا على ميدانه. من أجل حسم التأهل إلى الدور القادم.

حقائق سريعة لراموس

كما يجب اللاعب الإسباني سيرجيو راموس مشاهدة مصارعة الثيران، وصاحب الرقم القياسي في الانتقال من فريق اشبيلية إلى صفوف ريال مدريد كأصغر شاب إسباني يبلغ من العمر 19 عاماً.

كما يعرف عن راموس بقوته البدنية والرياضية وقلة الإصابات التي يعاني منها خلال مشاركته داخل ملاعب الكرة المستديرة.

الإنجازات مع الريال

كما وفاز راموس بـ 22 بطولة مع ريال مدريد من ضمنها خمسة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وكما أصبح واحداً من أفضل هدافي الدوري الإسباني من الخط الدفاعي داخل الفريق الملكي.

لأنه الكابيتانو

لأنه رأسية العاشرة

لأنه الكاريزما

لأنه الأنيق

لأنه الضحكات الجميلة

لأنه الوسامة والرشاقة

لأنه الشخصية

لأنه الغرينتا

لأنه الرافعة بعد أي انكسار

لأنه روح الفريق وقلبه النابض

لأنه القريب من الصغير قبل الكبير لأنه سيرجيو راموس ©️ ولأجل كل هذا كنا نقول "سيبقى" pic.twitter.com/bmYDYl0wq1 — AlrealExpert Media 🎥 (@AlrealexpertM) February 26, 2021

وكما تُوج اللاعب الإسباني سيرجيو راموس خمس مرات كلاعب أساسي في صفوف فريق ريال مدريد خلال مسيرته في بلقب دوري “الليغا” الإسبانية لدرجة الممتازة، خلال موسم 2006-2007، 2007-2008، 2011-2012، 2016-2017، 2019-2020.

لقب كأس السوبر

كما حقق مع فريق ريال مدريد على صعيد لقب كأس السوبر الإسباني، الذي خرج منها هذا الموسم في أسوء مواسمه على صعيد المنافسات في الدور النصف النهائي بخسارة أمام أتلتك بلباو بهدفين مقابل هدف وحيد.

ميرور : سيرجيو راموس يستعد للرحيل من ريال مدريد هذا الصيف والانتقال إلى مانشستر يونايتد، راموس يفّضل اليونايتد على باريس، اسرته لا ترغب في الرحيل إلى آسيا pic.twitter.com/gHa3H1090W — E P L W O R L D (@EPLworld) January 31, 2021

وكما لعب دوراً أساسياً في حصول ريال مدريد على جميع الأبطال الأربعة في دوري أبطال أوروبا، حيث تم اختياره في تشكيلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في لأربع مرات.

لكنه تُوج بكأس السوبر في عام 2008 و2012 و2017 و2019 و2020، كما حقق لقب ملك إسبانيا مرتين خلال موسم 2010-2011 وموسم 2013-2014.

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