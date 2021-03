في ظل مباراة العودة مرة أخرى لمواجهة فريق برشلونة الإسباني أمام منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان.

في إياب دور ال 16 من دوري منافسات أوروبا. مساء يوم الأربعاء المقبل، والتي من المقرر أن تقام على ملعب ” حديقة الإمارات” الفرنسي.

كما وانتهت مباراة الذهاب بين كلا الفريقين. بنتيجة مذلة للفريق الكتالوني الإسباني، على ميدان ملعبه ” الكامبنو”. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد. وسط تألق رائع لنجم المباراة كيليان مبابي 22 عاماً.

-Paris ville lumière, faites briller nos couleurs

-Barcelona no bienvenido

-Shakira à la jonquera

-L’Europe à genoux, tout Paris debout 07/03/2021#psgbarça #putabarca pic.twitter.com/zS6a17Yi1J — Paname-ReBirth (@PanameReBirth) March 7, 2021

والذي نجح في تسجيل هاترك. أمام أنظار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. الذي اكتفى بتسديد ركلة الجزاء في تلك المواجهة. التي حملت القوة والإثارة لكلا الفريقين.

لافتة هجومية قبيل المباراة

ورفع جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي عشية مباراة الإياب لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام فريق برشلونة، لافتة هجومية للمدافع الإسباني جيرار بيكيه وصديقته المغنية الكولومبية شاكيرا، والتي أخذت الصدى الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

📱 | With over 30,000 tweets so far, #RespectShakira is trending on Twitter due to PSG fans holding a misogynistic banner directed at Shakira. #WomensDay #RespectWomen pic.twitter.com/Qh6oiQ5gHF — shakirastuff (@shakirastuff_) March 8, 2021

وحملت تلك اللافتة عبارة مهينة في حق المغنية الشهيرة شاكيرا. بقولهم: “شاكيرا لا جونكيرا”، وهي مدينة تقع على الحدود ما بين كتالونيا الإسبانية ودولة فرنسا. حيث أن تلك المدينة تشتهر بالدعارة. في إشارة مهينة لبيكيه وصديقته.

الصدى الواسع عبر السوشيال ميديا

كما واستهجن النشطاء المغردون وكذلك منظمات حقوقية وصحفيين. ما فعله جماهير وعشاق فريق باريس سان جيرمان، في وصف المهين للمغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية العالمية شاكيرا.

It's 2021 and there are still people who have the audacity to make these misogynogin comments, It's something that has always been seen in football culture and has to stop. Shakira is an unproblematic legend who doesn't deserve to be degraded like this #RespectShakira pic.twitter.com/SVkuTsxdV8 — JD (@juan_repspace) March 7, 2021

وصديقها اللاعب بيكيه، في الحديث في عرضهم. وسط استنكار في القدوم على تلك التصرفات. التي ما هي إلا محاولات استفزازية لفريق برشلونة قبيل المباراة الحاسمة التي تجمع كلا الفريق على ميدان الخصم.

حملة مناهضة للنشطاء

كما وانطلقت حملة مناهضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، في ذكرى يوم المرأة العالمي الثامن من شهر أذار/ مارس الجاري. “احترموا شاكيرا #Respect Shakira”، واصفين تلك اللافتات بالرخيصة. التي تقلل من قيمة واحترام المرأة في العالم.

شاكيرا والنضال

فيما غرد عبر الهشتاك المناصر لبيكيه وشاكيرا، بعد تلك اللافتة. بأن المغنية الكولومبية قد ناضلت من أجل المرأة في أرجاء دول العالم.

يصادف اليوم 2 فبراير عيدميلاد الثنائي الجميل شاكيرا وبيكيه pic.twitter.com/cdka48aiNN — D a n ! a (@Daniathoughts) February 2, 2021

من أجل حماية حقوقهم. وخصوصاً الفئات الأكثر حرماناً. مع رفضهم لتلك العبارات المهينة بحقها. وبحق أي امرأة.

ويدير المدافع الإسباني جيرار بيكيه وصديقته شاكيرا. العديد من المشاريع الخيرية وفق التقارير الإسبانية. والتي تساهم في دعم المحتاجين والفقراء في إسبانيا. كما واكتفى بيكيه وصديقته بالصمت. دون الرد على تلك اللافتات المهينة بحقهم.

I’m proud to be part of the #GoogleorgImpactChallenge for Women & Girls, which commits $25M to empower women & girls to reach their full economic potential & thrive.

Apply now for a chance to receive up to $2M from@GoogleOrg https://t.co/X9nzOrfEob pic.twitter.com/FNllxqNjTG — Shakira (@shakira) March 8, 2021

حيث تعرض المدافع الإسباني جيرارد بيكيه. خلال مواجهة فريق برشلونة في مباراة حملت القوة والشراسة من قبل الفريق الكتالوني. طيلة دقائق اللقاء.

والذي نجح في قلب الطاولة على فريق إشبيلية مرة أخرى في غضون أسبوع واحداً. وتحقيق الفوز الثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لعام 2020-2021م.

تفاصيل الإصابة

كما ونشر فريق برشلونة الإسباني مساء يوم الأربعاء الماضي. بعد مباراة الفريق أمام فريق إشبيلية في بيان رسمي له عبر حسابه الرسمي.

بأن الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيكيه. في الرباط الجانبي للركبة اليمنى. كما أن مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

هدف القاتل لبيكيه

واستطاع الإسباني بيكيه في فوز فريق فريقه برشلونة الإسباني. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بتسجيله الهدف الثاني من ضربة رأسية بعد ركنية عرضية من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عاماً في الوقت البديل.

Will you be the lucky winner to join us in Barcelona? Support Shakira’s amazing foundation and enter now: https://t.co/HlpYQXsHZB pic.twitter.com/UGiJXYyk4b — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 25, 2021

قبل انتهاء المباراة وحسم اللقاء للفريق الضيف لإشبيلية. لتعود المنافسة من جديد في الأشواط الإضافية. وبعد المباراة قد اشتكى من آلام، وأنهى المباراة وهو يعرج على أرجله.

عودة بيكيه

كما وشهدت مباراة عودة اللاعب الإسباني في فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه 34 عاماً، إلى تدريبات الفريق البلوغرانا الإسباني في دوري أبطال أوروبا أمام فريق باريس سان جيرمان، بعد الإصابة التي غيبته عن الملاعب ل 3 أشهر تقريباً.

وقد نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق برشلونة في وقت سابق، بأن الإسباني بيكيه مدافع فريق الكتالوني سيعود إلى صفوف تشكيلة الأساسية لفريق برشلونة الإسباني أمام منافسه القوي باريس سان جيرمان.

#RespectShakira trends as the Colombian singer is insulted and slut-shamed in banners made by soccer fans and PSG fans. pic.twitter.com/mJovIKCfHh — Pop Crave (@PopCrave) March 8, 2021

فيما تم اتخاذ القرار النهائي بعد مشاركة المدافع الإسباني بيكيه في التدريبات الجماعية من قبل إدارة الفريق والجهاز الطبي، بشأن اقحامه بتشكيلة الفريق أمام منافسه باريس سان جيرمان بعد التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي.

كما وأصيب الإسباني جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة الإسباني في أربطة الركبة يوم 21 من شهر نوفمبر العام الماضي، في مباراة قوية أمام متصدر الدوري فريق أتلتيكو مدريد بداية الموسم الجاري.

