في ليلة ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم في أنحاء دول العالم لقمة الإثارة والحاسمة بين فريق برشلونة الإسباني أمام حامل اللقب الفرنسي السابق باريس سان جيرمان في إياب ال 16 بدوري أبطال أوروبا لعام 2020-2021م.

وستقام مواجهة ذات العيار الثقيل بين كلا المنافسين داخل قلعة الفريق الباريسي هذه المرة المتعود الذي يستضيف تلك المواجهات القوية ” بارك دي برانس” أمام منافسه الضيف برشلونة الإسباني. الذي يحل عليه في ظل غياب عدد من نجومه أبرزهم البرازيلي نيمار والأرجنتيني دي ماريا بسبب الإصابة.

موعد المباراة

كما وستكون المباراة بين فريق برشلونة الإسباني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي. في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول قطر والكويت والبحرين والإمارات والعراق.

وعند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن.

القنوات الناقلة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق النشر لبث لمنافسات دوري أبطال أوروبا. ” UEFA Champions League” خلال الموسم الجاري.

كما وستنقل عبر قناة ” beIN SPORTS HD 1″ بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على اللقاء الناري والحاسم في التأهل إلى الدور القادم بين فريق برشلونة الإسباني ومنافسه الفرنسي باريس سان جيرمان المعلق الرياضي المغربي جواد بدره 39 عاماً العامل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية.

نتيجة مباراة الذهاب

كما وقاد النجم الفرنسي “كيليان مبابي” 22 عاماً المهاجم في باريس سان جيرمان فريقه بفوز كبير على فريق برشلونة الإسباني بأربع أهداف رائعة مقابل هدف وحيد من توقيع ليونيل ميسي. ليضع الفريق قدماً كبيراً على ملعب “الكامبنو” في الدور القادم.

ضربة جزاء ميسي

وافتتح اللقاء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً هدف التقدم بعد حصول الفريق على ركلة جزاء مستحقة في الدقيقة ال 27 من زمن المباراة. ليسجلها اللاعب بطريقة رائعة داخل شباك حارس مرمى باريس سان جيرمان الكوستاريكي كيلور نافاس.

هاتريك الفرنسي مبابي

وسجل اللاعب الفرنسي مبابي الذي حصل على جائزة نجم المباراة عقب تسجيله ثلاثة أهداف على ميدانه ” حديقة الأمراء”. وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة ال32 بعد تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء. ليسددها اللاعب على يسار مرمى فريق برشلونة الإسباني.

وجاء الهدف الثاني للنجم الفرنسي في الدقيقة ال65 بتسديدة قوية جاء على يمين حارس مرمى الضيف الكتالوني الإسباني. كما وسجل الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة سجلها اللاعب في الدقيقة ال85 جاءت على يمن حارس مرمى برشلونة الألماني تير شتيغن.

كما وسجل الهدف الثالث في المباراة المهاجم الإيطالي “مويس كين” 20 عاماً في الدقيقة ال70 بعد تمرير رائعة من مسجل الهاتريك الذي قدم أداءً جديداً.

غياب نيمار عن المواجهة

للمرة الثانية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم البرازيلي نيمار جونيور 29 عاماً، يبعد عن استكمال مشاركته مع فريقه ” البي أس جي” في منافسات دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

🚨 عاجل | باريس سان جيرمان يؤكد غياب النجم البرازيلي نيمار عن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 9, 2021

وأعلن إدارة سان جيرمان عن غياب نجمها نيمار عن الملاعب لمدة 6 أسابيع قادمة بسبب تعرضه للإصابة، ليغيب عن مباراة إياب فريق برشلونة الإسباني.

تصريح لابورتا بعد الفوز

وتوعد الرئيس الجديد لإدارة برشلونة الإسباني خوان لابورتا أمام الحاضرين خلال الاحتفال بفوزه في الانتخابات داخل ملعب الكامبنو. قائلاً: ” دعونا نذهب إلى باريس سان جيرمان. هل يمكننا فعل الريمونتادا؟!”.

لابورتا: "اذا سجلنا مبكرا في مرمى PSG، يمكن ان يحدث شيئا". pic.twitter.com/gbhD2o9wh5 — InCampNou (@InCampNou) March 8, 2021

تشكيلة فريق برشلونة

ويلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

وفي خط دفاع الفريق الكتالوني سيلعب كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست. مع احتمالية عودة جيرار بيكيه بعد الإصابة.

🎙️@RonaldKoeman: المهمة معقدة لكن لا شيء مستحيل. واثقون من قدراتنا ومدركون أننا نمثل نادي برشلونة. هذه هي العقلية التي سنلعب بها" pic.twitter.com/i4xaNbbdx5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 9, 2021

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

أما في خط هجوم الفريق سيلعب الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 59 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

منافسة برشلونة وتقليص الفارق

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 54 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز في مباراة الديربي أتلتيكو مدريد والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

القائمة الكاملة التي ستواجه #برشلونة غداً! 📋🔴🔵 pic.twitter.com/SD99AryaY1 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) March 9, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 37 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق أتليتك بلباو برصيد 33 نقطة.

كما تساوى كلاً من فريق غرناطة وسليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب المنافس باريس سان جيرمان في الدوري

كما ويحتل فريق باريس سان جيرمان. ” البي أس جي” ثاني ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 60 نقطة. بفارق نقطتين مع المتصدر ليل الفرنسي. برصيد 62 نقطة.

وستكون المباراة القادمة فرصة ثمينة للفريق الباريسي في انتزاع الصدارة في حال تعثر الفريق المنافس. من أجل الدفاع عن اللقب.

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