يوفنتوس يفكر في التخلص من رونالدو الصيف المقبل فهل سيرحل فعلياً ؟!

كشفت شبكة “ميدياسيت” الرياضية الإيطالية، على أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز”.

و يفكر في التخلص من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً. رغم الأرقام القياسية التي يحققها اللاعب داخل أسوار مع الفريق الإيطالي.

كما وحددت إدارة يوفنتوس الإيطالي. بأنه في موسم انتقالات موسم الصيف المقبل. نتيجة المعاناة التي يمر بها الفريق من ضائقة مالية.

📰| اللاغزيتا:

قرار اراحة رونالدو تم الاتفاق عليه بين اللاعب وبيرلو منذ فترة..كانت النية هي عدم استدعائه اطلاقاً لكن بسبب صعوبة المباراة تم استدعائه pic.twitter.com/uP8SMRUU3A — Curva Juventus (@CurvaJ) March 7, 2021

بسبب وباء فيروس كورونا، تعجز عن دفع راتب رونالدو. كغيرها من النوادي الأوروبية في مختلف دول العالم لنفس السبب.

الراتب الضخم للدون رونالدو

وأضافت التقارير الإيطالية، قائلةً: “إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو مع بداية الصيف المقبل، بسبب راتبه الضخم، كما أنها قد حددت الخيار البديل له.

وهو المهاجم الأرجنتيني الذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي “ماورو إيكاردي” 28 عاماً. من أجل اللاعب في صفوفها. خلال الموسم القادم.

للتاريخ يا مرعب 😱😱.. رونالدو هو اول لاعب بتاريخ كرة القدم يسجل +20 هدف لـ 12 موسم متتالي .! pic.twitter.com/CvzPAYDiQM — عمر الشبرم ㉞ ⓭ (@omar_alshbrm) March 2, 2021

كما ويتقاضى هداف الدوري الإيطالي ومحطم الأرقام القياسية مع فريق السيدة العجوز الإيطالي الدون رونالدو راتب يبلغ قيمته 32 مليون يورو سنوياً، مما يشكل ذلك عبأ كبيراً على إدارة الفريق الإيطالي.

ويرهق من خزينة فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يعصف بها النادي في الآونة الأخيرة من أزمة اقتصادية أصاب بها. بسبب وباء فيروس كورونا.

رئيس يوفنتوس

وصرح رئيس يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” فابيو باراتيشي في وقت سابق، صحة الروايات والمزاعم. حول إمكانية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو المهاجم في صفوف الفريق.

كما وأكد أن هناك محاولات لتمديد عقده حتى الاعتزال “في أليانز ستاديوم”. معقل ملعب الفريق.

انضمام الدون إلى السيدة العجوز

وقد رحل اللاعب البرتغالي رونالدو من صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عام 2018م. بعد عصر ذهبي قضاه داخل الفريق الملكي الإسباني.

كرستيانو #رونالدو: كأس العالم 2022 في قطر سيكون الأخير لي ! pic.twitter.com/QiE6JzEa3K — قطر اليوم (@Qat) March 2, 2021

بعقد قدر قيمته ب100 مليون يورو. ليترك أثر سلبياً على فريق الريال إلى يومنا هذا. والانضمام إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

محطم الأرقام القياسية

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

🎥 آرثر & كريستيانو رونالدو 😂♥ pic.twitter.com/pahZp7MYKt — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) March 7, 2021

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات. كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

التفكير في تجديد العقد

وكشفت صحيفة التورتو الإيطالية في وقت سابق، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي يفكر في تجديد عقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو على الرغم من بلوغ السن السادس والثلاثون من عمره.

حيث أن إدارة الفريق ترى أنه لا يزال اللاعب يقدم أداءً جديداً ومستوى رائع داخل صفوف الفريق محققاً الألقاب للفريق على صعيد الدوري المحلي وكأس السوبر مؤخراً.

ومنذ قدوم اللاعب إلى نادي السيدة العجوز الإيطالي قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني، فقد سجل 22 هدفاً في 23 مباراة منذ بداية الموسم.

في كافة المسابقات التي شارك فيها رونالدو مع فريق اليوفي، مردفةً: ” يبدو أن النجم البرتغالي أصغر من عمره لكونه يمتلك بالمهارات واللياقة البدنية العالية”.

ترتيب هدفي الدوري

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 20 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 18 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 15 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

بحسب Mediaset ///

بعد الخسائر الاقتصادية الكبيرة ؛ نادي يوفنتوس يفكر في رحيل كريستيانو رونالدو 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/kDdRklYKOf — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 5, 2021

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 59 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 56 نقطة. وبفارق على الانتر 4 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 52 نقطة. كما جاء في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق روما الإيطالي برصيد 50 نقطة. بفارق نقطة وحيدة.

بينما جاء أتالاتنا برصيد 49 نقطة. في المركز الخامس. وفي المركز السادس جاء فريق نابولي بفارق نقطتين برصيد 47 نقطة.

أسطورة لن تتكرر 👏 ما يقوم به كرستيانو رونالدو وهو بعمر الـ 36 عاما، يفوق كل التوقعات حتى من أكثر المحبين له. pic.twitter.com/Eq9zcUgUhm — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) March 3, 2021

كما ويحتل في المركز السابع فريق لاتسيو برصيد 43 نقطة. بينما جاء في المركز الثامن فريق هيلاس فيرونا برصيد 38 نقطة.

أما في المركز التاسع فريق ساسولو برصيد 36 نقطة. كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 32 نقطة. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز خلال الموسم الجاري.

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