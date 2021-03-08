“شاهد” وافد مصري أقدم على جريمة شنيعة في الكويت وفضحته “قطع الحلوى”

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات الكويتية، من ضبط كيلو وربع من مخدر الحشيش، أثناء محاولة وافد مصري تهريبها إلى داخل البلاد بحيلة شيطانية خبيثة.

وبحسب ما قالت وسائل أنباء كويتية، فإنه جرى ضبط المخدرات بعد أن قام بتهريبها وافد مصري من لندن عن طريق الشحن الجوي.

فيديو / إدارة مكافحة المخدرات تضبط كيلو وربع من مخدر الحشيش قام بتهريبها وافد مصري من لندن عن طريق الشحن الجوي. pic.twitter.com/vlsSpV21Re — المجلس (@Almajlliss) March 8, 2021

كما وثق مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الكويتية، كيفية العثور على المواد المخدرة، وهي مغلفة كقطع حلوى فاخرة.

وبعد أن تم فتحها تبين بأنها قطع من مخدر الحشيش.

وتفاعل عديد من المغردين عبر موقع تويتر مع حادثة إلقاء القبض على الوافد المهرب للمخدرات.

فيما اعترض آخرون على ذكر اسم جنسية الوافد، وقال أحد المغردين مؤيداً لعملية كشف محاولة التهريب. “أوف كيلو وربع، وجه مفكر. كانت البلد راح تندمر بسبتها، ثني عضلات اليد قواهم الله حماة الوطن”.

كما قال أحد المغردين في تعليقه: ” يعني لما يكون فيه حاجة وحشة لازم ذكر جنسية الوافد اللي هو مصري. جنسية ثانية الجنسية مبتذكرش معرفش ليه”.

يعني لما يكون فيه حاجة وحشة لازم ذكر جنسية الوافد اللي هو مصري جنسية تانية الجنسية مبتذكرش معرفش ليه — ThelonelyDancer (@DancerThelonely) March 8, 2021

فيما راح مغرد آخر للقول: ” الواحد تعب من العنصرية دى نفسي اعرف مصر عملت ايه عشان الكره دة لشعبها. والمشكلة انو شخص. وتصرف فردي بس يطلع البعض يقولك المصريين والرئيس.”

الواحد تعب من العنصريه دى نفسي ا عرف مصر عملت ايه عشان الكره ده لشعبها والمشكله انو شخص فردة بس يطلع البعض يقولك المصرين طيب ليه الزعيم وليه التجريح ياخى دا انا راجل مصرى صعيدى با ادعى ربنا ديمأ ان الكويت تعلى وتعلى عشان لاقدر الله مانخسر دوله عربيه كفايه — محمد ابن الصعيد الجوانى (@9Hu1jKKd6iOmGd3) March 8, 2021

كما تابع:” طيب ليه الزعيم وليه التجريح ياخى دا انا راجل مصرى صعيدى با ادعى ربنا ديماً إن الكويت تعلى. وتعلى عشان لا قدر الله. ما نخسر دوله عربيه كفاية”.

جرائم المصريين بالكويت

وبين الحين والآخر تبرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي حوادث تتعلق بوافدين مصريين في الكويت. مما ولّد حالة من العنصرية. بينهم وبين الشعب الكويتي.

والذي بات يعتبر بأن الوافدين المصريين يجلبون المشكلات إلى بلادهم.

وكان من تلك القضايا حادثة القبض على ثلاثة وافدين مصريين متورطين بتهريب ملفات من إحدى المحاكم. مما أسفر عن ترحيلهم من البلاد بتهمة الرشوى.

كما شهدت الأوساط الإعلامية حالات من التجاذب بين الكويتيين والمصريين على إثر هذه المشكلات، والتي زادت حدتها خلال. أزمة كورونا الممتدة منذ شباط/فبراير 2020.

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