موعد مباراة يوفنتوس وبورتو والقنوات الناقلة في إياب دوري أبطال أوروبا

يستعد حامل اللقب السابق في الدوري فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” أمام البطل البرتغالي بورتو في منافسه تشهد القوة التي يتمتع لها كلا الفريقين. مساء يوم الثلاثاء. في مباراة العودة بين كلا الفريقين.

بعد خسارة اليوفي في مباراة ذهاب دور ال 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا. وكما يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” نظيره الضيف بورتو” على ميدانه هذه المرة “أليانز ستاديوم”.

من أجل تقليص خسارته في مباراة الذهاب والتي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد بين الفريقين. من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الدور الثمن النهائي من منافسات أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

كما وستكون المباراة بين فريق يوفنتوس الإيطالي ونظيره البرتغالي بورتو. في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول قطر والكويت والبحرين والإمارات والعراق.

وعند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن.

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق النشر لبث لمنافسات دوري أبطال أوروبا. ” UEFA Champions League” خلال الموسم الجاري.

كما وستنقل عبر قناة ” beIN SPORTS HD 1″ بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على اللقاء الناري بين فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” ومنافسه البرتغالي بورتو المعلق الرياضي التونسي عصام شوالي. العامل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية.

نتيجة الذهاب

كما وانتهت مباراة الذهاب من دوري منافسات دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف وحيد. لصالح فريق بورتو البرتغالي. في مباراة شهدت القوة والمنافسة الشديدة بين المنافسين طيلة أحداث المباراة.

وسط استعداد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مواصلة سلسلة تحطيم أرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا. في مواجهة نظيره البرتغالي بورتو. الأعلى تسجيلاً في تاريخ دوري الأبطال.

الطموح والإصرار

ويطمح فريق يوفنتوس الإيطالي من أجل تحقيق الفوز على منافسه القوي حامل اللقب البرتغالي ” بورتو” من أجل الفوز على أرضه وتصدر المجموعة مبكراً للصعود إلى الدور القادم بكل سهولة. والمنافسة نحو لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بينما يسعى فريقه المنافس حامل اللقب بورتو البرتغالي من تجاوز الضيف الثقيل يوفنتوس الإيطالي على أرضه في مباراة ستحمل في طيتها المفاجأة الكثيرة التي تشهدها المباراة بين كلا الفريقين. رغم تقدمه بهدف وحيد على منافسه في مباراة الذهاب.

تشكيلة فريق يوفنتوس

وسيعتمد المدرب الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً على تشكيلة أساسية متوقعة في الفريق أمام منافسه بورتو البرتغالي، حيث سيكون في حراسة المرمى الإيطالي ” جانلويجي بوفون”.

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو، والهولندي ماتايس دي ليخت، والإيطالي ليوناردو بونوتشي، إلى جانب اللاعب البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا.

📸 | يوفنتــوس @Juventusfcar يُنهي تحضيراته؛ لملاقاة بورتو غدًا في تورينو ضمن إياب دور الـ 16 من #دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/BJozmkodek — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) March 8, 2021

وفي مركز الوسط لفريق يوفنتوس، سيكون اللاعب الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، والفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو.

أما في هجوم الفريق سيكون الثنائي، اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما وسيغيب عن المباراة كلاً من: اللاعب الأرجنتيني يغيب الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابة.

تشكيلة المنافس بورتو البرتغالي

كما وسيلعب مدرب الفريق الفني بورتو البرتغالي ” سيرجيو كونسيساو” 46 عاماً. في التشكيلة الأساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى الأرجنتيني أجوستين ماركيسن.

وفي مركز خط الدفاع سيأتي كلاً من: اللاعب الفرنسي مالانج سار، والبرتغالي دييجو لييت، ومواطنه بيبي، بالإضافة إلى اللاعب ويلسون يانكو.

أما في خط وسط الفريق سيكون كلاً من: اللاعب البرتغالي جواو ماريو نيتو، واللاعب فابيو فييرا، وسيرجيو أوليفيرا، إلى جانب إقحام اللاعب المكسيكي خيسوس كورونا.

كما وجاء في خط الهجوم للفريق سيلعب كلاً من الثنائي: اللاعب الإيراني مهدي طارمي، واللاعب المالي موسى ماريجا.

كما سيغيب عن المباراة كلاً من: اللاعب الغيني نانو وحارس المرمى السنغالي محمد مباي بسبب الإصابة.

المدرب بيرلوو

ولا يزال فريق يوفنتوس الإيطالي” السيدة العجوز” بقيادة المدرب الجديد “أندريا بيرلو” 43 عاماً. الذي لم يمكث طويلاً مع الفريق محقق الإنجازات في الألقاب، مع طموح اليوفي الإيطالي. إلى الصعود بعد أن خسر خمس مباريات نهائية في دوري الأبطال منذ عام 1996م.

كما وحصل كلا المنافسين خلال تاريخ المسابقة على التتويج. مرتين بهذا اللقب خلال مسيرتهما الاحترافية في عالم كرة القدم على مستوى قارة أوروبا.

ترتيب هدفي “الكاتشيو”

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 20 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 18 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 15 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

فوز معنوي مهم ليوفنتوس قبل مواجهة بورتو .. ليلة ممتازة لموراتا الذي يعود للصورة اليوم. مباراة أخرى تؤكد أن يوفنتوس لم يخطىء بالرهان على كييزا. pic.twitter.com/CP7H2X6kYJ — محمد عواد (@mohammedawaad) March 6, 2021

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 59 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 56 نقطة. وبفارق على الانتر 4 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 52 نقطة. كما جاء في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق روما الإيطالي برصيد 50 نقطة. بفارق نقطة وحيدة.

بينما جاء أتالاتنا برصيد 49 نقطة. في المركز الخامس. وفي المركز السادس جاء فريق نابولي بفارق نقطتين برصيد 47 نقطة.

🎙كونسيساو|

نحن فريق تاريخي ، بقوة ونستطيع اجتياز هذه المواجهة"#يوفنتوس_بورتو pic.twitter.com/axmKgvKzOG — بورتو بالعربي (@FCPorto_Ar) March 8, 2021

كما ويحتل في المركز السابع فريق لاتسيو برصيد 43 نقطة. بينما جاء في المركز الثامن فريق هيلاس فيرونا برصيد 38 نقطة.

أما في المركز التاسع فريق ساسولو برصيد 36 نقطة. كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 32 نقطة. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز خلال الموسم الجاري.

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