“وزير الدفاع فاشل”.. سعوديون يطلقون حملة لمطالبة محمد بن سلمان بالرحيل

أطلق ناشطون سعوديون، حملة واسعة لمطالبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وزير الدفاع بالرحيل عقب فشله في حماية المملكة من هجمات الحوثيين اليومية.

وزير الدفاع الفاشل

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق “وزير الدفاع فاشل”، الذي تصدر الترند في السعودية. وذلك بعد وصول الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية لمعظم مناطق المملكة.

وانتقد المغردون اختفاء بن سلمان في هذا التوقيت الحرج، معبرين عن سخريتهم من الحديث المتواصل. عن الإنجازات في ظل عجزه عن حماية البلاد من هجمات الحوثيين.

وقال الدكتور عبد الله العودة: “في المشاريع الوهمية ترى وزير الدفاع يقفز من شاشة لأخرى ويملأ ذبابه المشهد بصوره. لكن حينما يتعلق الأمر بأمن البلد ومقدراته والفشل في حماية الناس ومدنهم.. لا تسمع إلا همساً”.

وأضاف العودة، في تغريدة رصدتها “وطن”: “هذا موضوع أمن قومي ومستقبل بلد.. لماذا لا يقف وزير الدفاع في مؤتمر صحفي شفاف؟!”.

في المشاريع الوهمية.. ترى وزير الدفاع يقفز من شاشة لإخرى.. ويملأ ذبابه المشهد بصوره..

لكن حينما يتعلق الأمر بأمن البلد ومقدراته والفشل في حماية الناس ومدنهم.. لا تسمع إلا همساً!

هذا موضوع أمن قومي ومستقبل بلد.. لماذا لا يقف وزير الدفاع في مؤتمر صحفي شفاف؟!

#وزير_الدفاع_فاشل — د. عبدالله العودة (@aalodah) March 8, 2021

حرب عشوائية

وقالت الناشطة أريج السدحان: “وزير الدفاع فاشل وظالم ومتهور دخلنا في حرب عشوائية مو عارف يطلع منها. سببت كارثة إنسانية في اليمن وجالسة تعرض السعودية وأهلنا للخطر. يا رب يحمي شعب السعودية وشعب اليمن”.

#وزير_الدفاع_فاشل

و ظالم ومتهور دخلنا في حرب عشوائيه مو عارف يطلع منها، سببت كارثه انسانيه في اليمن وجالسه تعرض السعودية واهلنا للخطر! 💔 يارب يحمي شعب السعودية وشعب اليمن. — Areej Al Sadhan أريج السدحان (@AreejASadhan) March 8, 2021

وقال أحمد رجيح: ” أمريكا تعامل محمد بن سلمان ك وزير دفاع .. لا ولي العهد الداشر .. مؤشر على عملية انقلاب في الاشهر القادمة”.

أمريكا تعامل محمد بن سلمان ك وزير دفاع .. لا ولي العهد الداشر .. مؤشر على عملية انقلاب في الاشهر القادمة#وزير_الدفاع_فاشل pic.twitter.com/23KBPhXyBX — Ahmed Rajeh (@RajehDesign) March 8, 2021

وزير مضروب

وفي السياق، قال حساب “ضرغام نجد”: “وزير مضروب على رأسه وفاشل في كل شيء ويوميا تخسر السعودية. 200 مليون $ بسبب الحرب في اليمن “حسب التايمز البريطانية”.

وأضاف: “وفي نفس الوقت ارهابي مطلوب دولياً ومنبوذ ولا يعرفه العالم الا (ذو المنشار قاطع الجثث ومخفيها)”.

وزير مضروب على رأسه وفاشل في كل شيء ويوميا تخسر السعودية 200 مليون $ بسبب الحرب في اليمن "حسب التايمز البريطانية" وفي نفس الوقت ارهابي مطلوب دولياً ومنبوذ ولا يعرفه العالم الا (ذو المنشار قاطع الجثث ومخفيها) #وزير_الدفاع_فاشل pic.twitter.com/QAYWNgpreO — ضرغام نجد (@Najd_NI) March 8, 2021

اوغاد البلاد العربية

الإعلامي هيثم أبو خليل، قال في تغريدة له: “الأوغاد في بلادنا العربية المنكوبة بحكمهم سواء عسكر أو عائلات. لا يجيدون القتل إلا في المدنيين العزل الأبرياء”.

وأضاف: “بينما مع أعداء الوطن الحقيقيين تجدهم قطط وفئران. لأن الأيادي التي إمتدت علي الشعب وقتلت. وأعتقلت الأبرياء أيادي سوداء مرتعشة لن تقاتل الأعداء!”.

الأوغاد في بلادنا العربية المنكوبة بحكمهم

سواء عسكر أو عائلات

لا يجيدون القتل إلا في المدنيين العزل الأبرياء

بينما مع أعداء الوطن الحقيقيين تجدهم قطط وفئران

لأن الأيادي التي إمتدت علي الشعب وقتلت وأعتقلت الأبرياء أيادي سوداء مرتعشة لن تقاتل الأعداء!#وزير_الدفاع_فاشل#السعودية — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 8, 2021

هذا وقال علي عسيري، متحدثاً عن ابن سلمان: “ناجح فقط يرسل كم طبلة إعلامية يصرحون كل شوي أنهم. قادرين على إزاحة الحوثي في أيام”.

كما أضاف: “كل ما نزل صاروخ ولا طائرة مسيرة على البلد طلع اعلامي يصرح. أعتقد إزالته من المنصب أصبحت. أسهل مع وجود طير شلوى بايدن”.

#وزير_الدفاع_فاشل

ناجح فقط يرسل كم طبلة إعلامية يصرحون كل شوي أنهم قادرين على إزاحة الحوثي في أيام.

كل ما نزل صاروخ ولا طائرة مسيرة على البلد طلع اعلامي يصرح.

أعتقد إزالته من المنصب أصبحت أسهل مع وجود طير شلوى بايدن. — علي عسيري Ali Asiri🇨🇦 (@ashmlan) March 8, 2021

المغرد فؤاد بن بطاح قال: “ولد سلمان في كل شيء فاشل داخلياً فاشل وخارجياً فاشل، نقل الحرب في الداخل اليمني. والهدف ارجاع شرعية هادي لصنعاء”.

كما أضاف: “أصبحت صواريخ كل اليمن واهل صنعاء تضرب الداخل في السعودية! ، ايش فعلت للوطن وحمايته. اليوم غير ان الفشل اصبح واقع يطاردك في كل مكان”.

ولد سلمان في كل شيء فاشل داخلياً فاشل وخارجياً فاشل ، نقل الحرب في الداخل اليمني والهدف ارجاع شرعية هادي لصنعاء واصبحت صواريخ كل اليمن واهل صنعاء تضرب الداخل في السعودية! ، ايش فعلت للوطن وحمايته اليوم غير ان الفشل اصبح واقع يطاردك في كل مكان..

"ارحل يا فاشل"#وزير_الدفاع_فاشل pic.twitter.com/LWh7iA0XVd — 🇨🇦 🇸🇦 فؤاد بن بطااااح (@Alsalmani33) March 8, 2021

قصف السعودية

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء بسماع دوي انفجار قوي في مدينة الظهران شرق السعودية، فيما أعلنت جماعة الحوثي في بيان أيضا عن تبنيها لعملية واسعة في المملكة.

ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين عبر حسابه الرسمي بتويتر، بيانا كشف فيه تفاصيل عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي.

كما قال “سريع” وفق ما رصدته (وطن) إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ، تمكن من تنفيذ عملية هجومية واسعة. ومشتركة في العمقِ السعودي.

وأوضح أن ذلك تم عن طريق أربعَ عشرةَ طائرةً مسيرةً “وثمانيةَ صواريخَ بالستية.. منها عشر طائرات مسيرةٍ نوع صماد3 وصاروخ ذو الفقار”.

الحوثيون يكشفون الاهداف التي قصفوها

وعن الأهداف التي قصفتها طائرات الحوثي داخل المملكة، قال متحدث الجماعة إن الطائرات “استهدفت شركةَ أرامكو في . ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقةِ الدمامِ في عمليةِ سماها بـ”عملية توازُن الردعِ السادسة”.

فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكريةً أخرى في مناطقَ عسيرَ وجيزانَ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2k، وسبعة صواريخ نوع “بدر”. وفق سريع الذي أضاف:”وكانت الإصابةُ دقيقةً بفضل الله.”

كما أكد المتحدث باسم قوات الحوثي في نهاية البيان، بأن هذا الاستهداف يأتي في إطارِ “حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ في الردِّ على تصعيدِ العُدوان. وحصاره الشاملِ على بلدِنا العزيز.”

وتابع بما نصه:” نعد النظامَ السعوديَّ بعملياتٍ موجعةٍ ومؤلمةٍ طالما استمرَّ في عُدوانهِ وحصارهِ على بلدِنا.”

استهداف دوري ومستمر

ويشار إلى أن هذا القصف سبقه هجوم مماثل يوم، الجمعة، حيث أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية. بصباح هذا اليوم عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.

استهداف مواقع هامة مطار أبها الدولي وقاعدة خالد

كما قال يحي سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، في تغريدة رصدتها “وطن” وقتها: “مجدداً سلاح الجو المسير يتمكن. من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي. فجر الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ، وكانت الإصابة دقيقة”.

والخميس، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. صوب مدينة جازان بجنوب المملكة. كما اعترض التحالف الأربعاء طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط.

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