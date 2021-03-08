تطورات جديدة بقضية الدكتور أسامة الحسني المعتقل بالمغرب
تطورات جديدة بقضية الدكتور أسامة الحسني المعتقل بالمغرب
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تطورات جديدة بقضية الدكتور أسامة الحسني المعتقل بالمغرب.. هل يفعلها الملك محمد السادس؟

كتب وطن
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كشف حساب “معتقلي الرأي” المعني بحقوق الإنسان في المملكة، عن موعد محاكمة الدكتور السعودي أسامة الحسني، المعتقل لدى السلطات المغربية.

وقال الحساب المعني بشؤون المعتقلين في السعودية عبر تغريدة بتويتر، إن الاثنين 8 آذار/مارس، سيكون “موعد محاكمة الدكتور أسامة الحسني في المغرب.

ولفت إلى مخاوف من أن يتم ترحيله للسعودية حيث المصير المجهول المخيف.

ويشار إلى أنه في وقت سابق، كشفت زوجة الدكتور السعودي أسامة الحسني، الذي يحمل الجنسية الاسترالية، تفاصيل صادمة عن تعذيب زوجها من قبل السلطات المغربية في سجن طنجة والضغط عليه للتوقيع على أنه موافق على تسليمه بلا محاكمة.

ونقل حساب “معتقلي الرأي” المعني بحقوق الإنسان في المملكة، عن زوجة الحسني قولها. إن زوجها تعرض للضرب والشتائم والإهانات في أثناء اعتقاله.

وأوضحت أن ذلك تم بعد “اقتحام مرآب السيارات خاصتنا في محل إقامتنا بـ طنجة بعد 4 ساعات من وصولنا المغرب.”

وأضافت زوجة أسامة الحسني:” وقالوا لنا فقط “إنه مطلوب دولياً”، وهو خلاف الواقع تماماً.”

كما أكدت زوجة الدكتور السعودي المعتقل بسجون المغرب حاليا، أنها لم تتمكن من رؤية زوجها إلا بعد يومين من اعتقاله ولمدة 5 دقائق فقط بحضور أفراد أمن.

وأخبر الحسني زوجته خلال الزيارة أنه يعامل بطريقة سيئة للغاية، وأن الشرطة قد ضغطت عليه بشتى الطرق. ليوقع أنه موافق على تسليمه بلا محاكمة في المغرب، لكنه رفض.

ويشار إلى أنه وبعد 3 أيام من الاعتقال، تم نقل الدكتور أسامة الحسني إلى سجن طنجة، وفق شهادة زوجته.

وخلال تلك الفترة تعرض الحسني لمعاملة مهينة ولم يقدم له سوى الخبز والماء.

كما أنه بتاريخ 23 فبراير/شباط، نُقل إلى سجن تيفلت 2، وهناك الزيارة ممنوعة عنه نهائياً.

إلى ذلك كشفت زوجة الحسني، أن زوجها يعاني من عدم انتظام في ، ويتناول أدويته بشكل دوري.

ولكن الشرطة المغربية رفضت تسلم ملفه الطبي وأدويته بشكل متعمد، وهو حالياً محروم من تناول الأدوية وهناك خطر حقيقي على حياته.

المغرب تعتقل أسامة الحسني

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وكان حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين في المملكة العربية السعودية، كشف عن اعتقال السلطات. المغربية للدكتور السعودي أسامة الحسني. الذي يحمل الجنسية الاسترالية. بطلب من السلطات السعودية.

وقال الحساب السعودي، في تغريدة رصدتها “وطن” قبل يومين: “تأكد لنا اعتقال الدكتور أسامة الحسني الذي يحمل الجنسية الأسترالية”.

وأضاف الحساب: “لقد تم الاعتقال في المغرب بطلب من السلطات السعودية، وهناك مخاوف حقيقية على. حياته في حال تم نقله إلى المملكة”.

وأكد أن هناك مخاوف حقيقية على حياته في حال تم نقله إلى المملكة.

وفي السياق، تداول خبر اعتقال الحسني بين رواد التواصل الاجتماعي والحسابات الموثقة، مؤكدين أن الاعتقال. تم بعد ثلاثة أسابيع من دخوله المغرب.

من هو الدكتور الحسني؟

ووفق حساب “معتقلي الرأي”، فإن الدكتور أسامة الحسني شخصية مجتمعية مرموقة، وهو وقارئ قرآن، وعضو سابق في هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز (فرع شمال جدة).

وكان مقيماً خلال السنوات الأخيرة الماضية في بريطانيا، ولم يُعرف عنه أبداً مشاركته أو قيادته لأي نشاط علني معارض.

وحذر الحساب الشهير، من مغبة وخطورة استمرار اعتقال الدكتور أسامة الحسني واحتمال تسليمه خلال أيام للسلطات في المملكة. داعياً الجميع للتحرك الفوري من أجل إنقاذ حياته.

وأضاف الحساب: “تأكد لنا أن سلطات المغرب ستقدم الدكتور أسامة الحسني للقضاء يوم 3 مارس القادم. وستقوم بعدها بترحيله إلى السعودية. حيث يكمن الخطر الحقيقي على حياته، سواء بالقتل أو الإخفاء القسري لسنوات طويلة”.

وقم تم احتجاز السعودي فور وصوله إلى المغرب، رغم أن دخوله كان بالجواز الأسترالي، وفق حساب “معتقلي الرأي”.

وأضاف: “تدخلت السفارة الأسترالية في الرباط، وضغطت على الحكومة لإخلاء سبيله نظراً للخطر الذي يتهدد حياته، لكن تم تجاهل ذلك تماماً وتم اعتقاله”.

“وحدة القتل السعودي”

وفي وقت سابق، ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا عما وصفتها “وحدة القتل السعودي” التابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضحت الصحيفة أن “وحدة التدخل السريع” المكلفة بحماية ابن سلمان ينتمي 7 من المتورطين في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي إليها.

وأكدت أنها نفذت حملة وحشية لسحق المعارضة داخل المملكة وخارجها بتعليمات من ابن سلمان.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن هذه الوحدة التي وصفتها ب”وحدة القتل السعودي” نفذت عشرات المهام بالخارج.

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