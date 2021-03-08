تجاهلت الهيئة العامة للترفيه في السعودية والتي يترأسها المستشار تركى آل الشيخ، القصف المتواصل الذي تتعرض له السعودية من الجماعات الحوثية. وأعلنت عن نشاط ترفيهي كبير.

“أوايسس الرياض”

وأعلنت الهيئة السعودية، عودة فعاليات نشاط ترفيهي فاخر في العاصمة الرياض، لكن بشروط يتعين على الزوار التقيد بها.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه تقرر عودة فعالية أوايسس الرياض الترفيهية بناء على قرار وزارة الداخلية بالسماح للأنشطة والمرافق الترفيهية. بمزاولة العمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

عودة #اوايسس_الرياض بشوق أكبر .. واستعداد أكثر 💚🇸🇦 نتعاون مانتهاون 👌🏻 pic.twitter.com/miVmuLPleI — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) March 6, 2021

واشترطت الهيئة على زوار “أوايسس الرياض، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحميل تطبيق “توكلنا”، وارتداء الكمامة. والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتجنب المصافحة، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار.

#خبر | عودة الأنشطة الترفيهية بدءاً من اليوم ..

و #هيئة_الترفيه تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتكثف رقابتها 👌💚 للمزيد: https://t.co/48flkDhVS0 — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) March 7, 2021

شروط للزوار

كما اشترطت على الزوار عدم اصطحاب من يقل عمره عن 15 عامًا، وأكدت على أنه يفضل عدم حضور كبار السن. ومن لديهم أمراض مزمنة، حرصا على سلامتهم.

وبشكل يومي سيتم إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع العاملين في الفعالية، فضلاً عن تعقيم جميع المواقع. والممرات بشكل دوري وعلى مدار الساعة. للمحافظة على صحة وسلامة الزوار.

ويتضمن “اوايسس الرياض”، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والمطاعم الراقية، ويعد أحدث مشروع ترفيهي. فاخر في قلب الصحراء الداخلية بالمملكة.

مجلس الشورى السعودي

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الشورى السعودي، الاثنين، توجيهات هامة للهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الـ 19 للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي يعقدها عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

وقال المجلس وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن على هيئة الترفيه “العمل على تنويع مصادر دخلها. بما يضمن استدامتها ماليًا، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات”.

كما طالب مجلس الشورى هيئة الترفيه بـ “قياس رضا المستفيدين من فعالياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف. ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة”.

كذلك طالب المجلس بالإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه.

والهيئة العامة للترفيه أنشئت في 7 مايو/ أيار 2016 وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه في المملكة.

القصبي والسدحان

وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، مساء اليوم الجمعة، عن عمل فني جديد يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، مسدلا بذلك الستار على الخلافات بين نجمي الكوميديا.

ونشر آل شيخ صورة تجمعه، برئيس مجموع MBC ، وليد آل إبراهيم، وقال إنهما اجتمعا مؤخرا لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه والمجموعة.

في اجتماع في الايام الماضيه مع أخي الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc العملاق الاعلامي الكبير … ونزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين🇸🇦🙏🏻❤️وشكرا بوخالد pic.twitter.com/RARdFs6LAr — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 5, 2021

وأضاف رئيس هيئة الترفيه: “نزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين”.

يشار إلى أن خلافا وقع بين الثنائي، ناصر القصبي وعبد الله السدحان، وصل مؤخرا إلى ساحات المحاكم، حيث بدأت تفاصيل القضية عام 2012 على خلفية انفصال نجمي الدراما السعودية.

وطلب القصبي من السدحان قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض إنهاء الشراكة بينهما وديا وعدم التصعيد للقضاء.

وكان السدحان يبدي امتعاضه من الفكرة أو بالأحرى كان يبحث عن حلول تمنع الانفصال، الأمر الذي دفع القصبي لحسم الأمور قضائيا.

والنجمان يعدان من أكثر النجوم تأثيرا في المجتمع السعودي، وارتبطا فنيا منذ بدايتهما في المجال في ثمانينيات القرن الماضي.

وقدما سويا العديد من الأعمال الدرامية، منها “أيام لا تنسى”، و”عودة عصويد”، و”كلنا عيال قرية”، و”طاش ما طاش” بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر في الموسم الرمضاني.

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