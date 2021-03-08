التحالف العربي يقصف صنعاء
التحالف العربي يقصف صنعاء
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بالمزمار والطبل.. “شاهد” الحوثيون يبثون احتفالا على وقع قصف التحالف لمقراتهم في صنعاء!

كتب وطن
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احتفل الحوثيين على وقع قصف جوي للتحالف غير بعيد عن موقع تواجدهم، فيما بدا وكأنه محاولة لإظهار الصمود. وتجاهل ضربات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

احتفال يمني

وبث القيادي في جماعة “أنصار الله” الحوثية، محمد علي الحوثي، مقطع فيديو يظهر مجموعة من اليمنيين. يحتفلون على وقع القصف الجوي للتحالف.

جاء ذلك في تغريدة للحوثي بحسابه على موقع تويتر، رصدتها “وطن”، وأرفق بها الفيديو دون ذكر مكان وتاريخ تصويره.

كما قال القيادي بـ”أنصار الله”: “الشعب اليمني مستمر في حياته الطبيعية رغم قصف العدوان. الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه بالقرب منه والدخان يتصاعد كما في المشهد هذا”.

سخرية من ابن سلمان

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، معبرين عن سخريتهم من ضعف قوات التحالف. وعدم قدرتهم على اضعاف صمود اليمنيين.

التحالف العربي يقصف اليمن

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن بدء شن هجمات “نوعية” على أهداف تابعة لـ”أنصار الله”. في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى من بينها مأرب.

وحسب التحالف، فإن ذلك رداً على هجمات الجماعة المتتالية على عدد من المناطق الحدودية مع السعودية.

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كما أكد التحالف إن عمليته النوعية “تتماشى مع القانون الدولي وقواعده العرفية”.

ولاحقا، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي. إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف مرافق السعودية بالظهران.

قصف السعودية

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء بسماع دوي انفجار قوي في مدينة الظهران شرق السعودية، فيما أعلنت جماعة الحوثي في بيان أيضا عن تبنيها لعملية واسعة في المملكة.

ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين عبر حسابه الرسمي بتويتر، بيانا كشف فيه تفاصيل عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي.

كما قال “سريع” وفق ما رصدته (وطن) إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ، تمكن من تنفيذ عملية هجومية واسعة. ومشتركة في العمقِ السعودي.

وأوضح أن ذلك تم عن طريق أربعَ عشرةَ طائرةً مسيرةً “وثمانيةَ صواريخَ بالستية.. منها عشر طائرات مسيرةٍ نوع صماد3 وصاروخ ذو الفقار”.

الحوثيون يكشفون الاهداف التي قصفوها

وعن الأهداف التي قصفتها طائرات الحوثي داخل المملكة، قال متحدث الجماعة إن الطائرات “استهدفت شركةَ أرامكو في . ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقةِ ِ في عمليةِ سماها بـ”عملية توازُن الردعِ السادسة”.

فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكريةً أخرى في مناطقَ عسيرَ وجيزانَ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2k، وسبعة صواريخ نوع “بدر”. وفق سريع الذي أضاف:”وكانت الإصابةُ دقيقةً بفضل الله.”

كما أكد المتحدث باسم قوات الحوثي في نهاية البيان، بأن هذا الاستهداف يأتي في إطارِ “حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ. في الردِّ على تصعيدِ العُدوان وحصاره الشاملِ على بلدِنا العزيز.”

وتابع بما نصه:” نعد النظامَ السعوديَّ بعملياتٍ موجعةٍ ومؤلمةٍ طالما استمرَّ في عُدوانهِ وحصارهِ على بلدِنا.”

استهداف دوري ومستمر

يشار إلى أن هذا القصف سبقه هجوم مماثل يوم، الجمعة، حيث أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية. بصباح هذا اليوم عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.

استهداف مواقع هامة مطار أبها الدولي وقاعدة خالد

كما قال يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، في تغريدة رصدتها “وطن” وقتها: “مجدداً سلاح الجو المسير يتمكن. من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي. فجر اليوم الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ، وكانت الإصابة دقيقة”.

والخميس، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. صوب مدينة جازان بجنوب المملكة. كما اعترض التحالف الأربعاء طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط.

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