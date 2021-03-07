تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، صورة لرسالة كتبت بخط يد زوجة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. عهد بنت عبد الله البوسعيدية، بعد زيارتها لعدة مناطق بولايات السلطنة.

وأظهرت الصورة كلمات بخط يد السيدة عهد البوسعيدية، كتبتها تعبيراً عن إعجابها بجولتها في منطقة إمطي بولاية إزكي.

#عمان_لايف | كلمة #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاها بمناسبة زيارتها لمنطقة إمطي بولاية #إزكي pic.twitter.com/faF6UKLngG — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) March 7, 2021

حيث كتبت ما نصّه على الورقة “سعدت بما شاهدت من إرث عظيم لهذه المنطقة الجميلة، بوركت جهودكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق”.

وتفاعل المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة بصورة واسعة مع ما كتبته حرم السلطان العماني. بخط يدها من ثناء على الجهود المبذولة في المحافظات العمانية.

وقال أحد المغردين معلقاً على الموضوع: “الله يحفظها ويسعدها ويديم عليها الصحة والعافية ويبارك عليها ويرزقها الحكمة ورحمة. على البشر جزاها الله خيرا جزاء الدنيا والآخرة حسنة على حسن تعاونها وتداخلها مع المجتمع العماني”.

الله يحفظها ويسعدها ويديم عليها الصحة والعافية ويبارك عليها ويرزقها الحكمة ورحمة على البشر جزاها الله خيرا جزاء الدنيا والآخرة حسنة على حسن تعاونها وتداخلها مع المجتمع العماني — kamil alzadgali (@kamilahmed72) March 7, 2021

فيما كتب مغرد آخر حول الصورة قائلاً: “السيدة الجليلة حفظها الله ورعاها جميلة النفس عظيمة الشأن، حفظ الله السلطان هيثم بن طارق”.

#السيدة_الجليلة حفظها الله ورعاها جميلة النفس عظيمة الشأن، حفظ الله #السلطان_هيثم_بن_طارق — umtaher(حساب بديل) (@OmanBladi1) March 7, 2021

زيارة زوجة السلطان هيثم بن طارق لولاية نزوي

كما تداول ناشطون عمانيون اليوم، الأحد، مقاطع فيديو أظهرت موكب السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية في ولاية نزوي، بمحافظة الداخلية.

#عمان_لايف | السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ،خلال زيارتها لولاية #نزوى محافظة الداخلية 😍 pic.twitter.com/FpFJ82lYlM — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) March 7, 2021

كما وثقت صور أيضا نفس التوقيع بخط يدها حيث وصفت زيارتها للولاية وأشادت بأهلها.

زيارة السيدة الجليلة لولاية بهلاء

وقبل أيام، أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة السلطان العُماني هيثم بن طارق. السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، إعجاب العمانيين.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فإن السيدة الجليلة عهد البوسعيدية ظهرت تستمع لأحد المواطنين أثناء زيارتها لولاية بهلاء.

استماع السيدة الجليلة عهد البوسعيدية لأحد المواطنين أثناء زيارتها لولاية بهلاء .. حقيقةً قرب #السيدة_الجليلة من أحوال الشعب أمر غير مستغرب، بارك الله في عمرها، وأدام عليها الصحة والعافية. pic.twitter.com/SDudYg8Zzo — الشيبة خلفان (@5alfan1) March 4, 2021

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعجابهم بتصرف السيدة الجليلة. معتبرين أن قربها من أحوال الشعب أمر غير مستغرب.

وقال مغرد: “الأخلاق الرفيعة من كرم وتواضع يصطفي بها الله ويخص بها عباده الصالحين المؤمنين الصادقين”.

الاخلاق الرفيعه من كرم وتواضع يصطفي بها الله ويخص بها عباده الصالحين المؤمنين الصادقين هكذا مولاي المفدى هيثم وحرمه سيدتي الجليله عهد في هذه الساعه اسأل الله لهم الصحه والعافيه وادامهم سند للا متين العربيه والاسلاميه — أحمد منصور فاضل السريري (@rxVvPekNI1De40R) March 4, 2021

كما أضاف: “هكذا مولاي المفدى هيثم وحرمه سيدتي الجليلة عهد في هذه الساعة. اسأل الله لهم الصحة والعافية وادامهم سند للأمتين العربية والإسلامية”.

وقال عدنان البلوشي: “هذا الحراك الوطني الكبير سيكون له نتائج وتأثير ايجابي مهم في قادم الوقت ورسالة مطمئنة للشعب. بان العين لم ولن تغفل عن رعاية ابناء الوطن”.

هذا الحراك الوطني الكبير سيكون له نتائج وتاثير ايجابي مهم في قادم الوقت ورسالة مطمئنة للشعب بان العين لم ولن تغفل عن رعاية ابناء الوطن ويتجلى ذلك من خلال الزيارات المتسارعة والمتتالية لربوع الغبيراء والوقوف على طبيعة المرحلة وسبل معالجتها وكلنا ثقة في عهد مولانا المعظم . — عدنان البلوشي (@Adnan_Othman99) March 4, 2021

كما تابع: “يتجلى ذلك من خلال الزيارات المتسارعة والمتتالية لربوع الغبيراء والوقوف على طبيعة المرحلة وسبل معالجتها. وكلنا ثقة في عهد مولانا المعظم”.

وقالت عائشة العلوي: ” زيارات السيدة الجليلة عهد البوسعيدية المتتالية تنم عن اهتمام شخصي بالشأن الداخلي. وستتربع هذه السيدة على قلوب العمانيين بفضل ما تملكه من دماثة ولطف ولين “.

زيارات #السيدة_الجليلة عهد البوسعيدية

المتتالية تنم عن إهتمام شخصي بالشأن الداخلي وستتربع هذه السيدة على قلوب العمانيين بفضل ما تملكة من دماثة ولطف ولين

ولا شك أن الاسرة المالكة لها الاهتمام والخلق ذاته

متعهم الله جميعا بالسعادة وامد في اعمارهم وبارك في ارزاقهم — عائشه عبدالله العلوي (@aishaalalwi9) March 4, 2021

كما أضافت: “لا شك أن الاسرة المالكة لها الاهتمام والخلق ذاته. متعهم الله جميعا بالسعادة وأمد في اعمارهم وبارك في ارزاقهم”.

وقال حساب “السيف السريع”: “ما شاء الله عليها اخلاق ورقي عالي لها لاستماعها للمواطنين. أكيد إنها راح تنقل كل متطلبات. الشعب لسلطان لأن هي الوحيد الأقرب له من بعد الله سبحانه حفظكم الله جميعاً”.

ماشاءالله عليها اخلاق ورقي عالي لها لاستماعها للمواطنين.. اكيد انها راح تنقل كل متطلبات الشعب لسلطان لان هي الوحيد الاقرب له من بعد الله سبحانه … حفظكم الله جميعاً — ⚔️🦅السيف السريع🦅⚔️ (@fastswordoman) March 4, 2021

كما قال حساب آخر: “عاشت الله يحفظها أسعدنا جدا نزولها للشارع واستماعها للمواطنين. وهذا دور الأم الحانية على شعبها ونتوسم فيها الخير”.

إطلالة زوجة السلطان حديث العمانيين

وقبل ايام، تفاعل العديد من المغردين والنشطاء العمانيين في السلطنة. بشكل كبير مع أحدث إطلالة لزوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

الصور الرسمية المتداولة لإطلالة السيدة عهد البوسعيدية، أظهرتها بملابس لافتة خضراء اللون نسقت باحترافية.

#السيدة_الجليلة حرم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – pic.twitter.com/kdPzXpV51y — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) March 2, 2021

كما أشاد ناشطون بزوجة السلطان هيثم وحضورها الدائم بين المواطنين، لافتين إلى جمالها البارز وفي نفس الوقت الوقار والاحترام الذي تظهر به كوجهة مشرفة للسلطنة.

ورغم الظهور القليل لها إلا أن النشطاء في السلطنة يشيدون دائما بإطلالات السيدة عهد زوجة السلطان، ودورها الفاعل في المجتمع خاصة في الجانب الإنساني.

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