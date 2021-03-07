مجتهد يكشف الشرط الذي وضعته تركيا أمام ابن سلمان لمساعدته في حرب اليمن

كشفت مصادر يمنية مطلعة تفاصيل تفاهمات سعودية تركية جديدة بشأن اليمن، أغاظت ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. خاصة بعد استعانة الرياض بأنقرة لدعمها في حرب اليمن.

تفاهمات سعودية تركية

وقال المصادر اليمنية، وفق حساب “اليمن حصري”، إنه جرى التوصل لتفاهمات سعودية تركية بشأن اليمن. حيث طلبت السعودية من تركيا الدعم في حربها على اليمن فوافقت أنقرة.

كما أضافت المصادر: “التواجد التركي لن يكون بثقل تواجدها في ليبيا وإنما دعماً لوجستياً وتدريب وتوفير مسيّرات تركية. لردع المليشيات الحوثية”.

تفاهمات #سعودية #تركية بشأن اليمن.. طلبت #السعودية من #تركيا الدعم في حربها على اليمن فوافقت تركيا.. التواجد التركي لن يكون بثقل تواجدها في #ليبيا وانما دعما لوجستيا وتدريب وتوفير "مسيّرات" تركية لردع #المليشيا_الحوثية. — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 7, 2021

نقاط التواجد التركي

وأشارت المصادر اليمنية، إلى أن نقاط التواجد التركي ستكون حدود السعودية الجنوبية ومأرب، وجزيرة ميون، والسواحل الجنوبية. مشيرة إلى أن هناك طلب تركي لحماية تواجدها في افريقيا. وأن السواحل الجنوبية نقاط خلاف حادة بين السعودية والإمارات.

نقاط التواجد التركي:

– حدود السعودية الجنوبية

– مأرب

– جزيرة ميون – طلب تركي لحماية تواجدها في أفريقيا

– بالإضافة إلى السواحل الجنوبية

والأخيرة نقاط خلاف حادة #السعودية و #الإمارات — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 7, 2021

مجتهد يكشف شرط تركيا

وفي السياق، أكد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” على تلك المعلومات، وعلق قائلاً: “أخيراً ابن سلمان يضطر . صاغرا للاستعانة بتركيا في اليمن وتركيا تقبل بشروط تغيظ الإمارات”.

كما أضاف مجتهد وفق تغريدة رصدتها “وطن”: “ابن سلمان مرتبك بين الاضطرار وبين إرضاء ابن زايد”.

أخيرا ابن سلمان يضطر صاغرا للاستعانة بتركيا في اليمن

وتركيا تقبل بشروط تغيظ الإمارات

وابن سلمان مرتبك بين الاضطرار وبين إرضاء ابن زايد https://t.co/rG830HM3vs — مجتهد (@mujtahidd) March 7, 2021

قصف السعودية

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء بسماع دوي انفجار قوي في مدينة الظهران شرق السعودية، فيما أعلنت جماعة الحوثي في بيان أيضا عن تبنيها لعملية واسعة في المملكة.

ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين عبر حسابه الرسمي بتويتر، بيانا كشف فيه تفاصيل عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي.

كما قال “سريع” وفق ما رصدته (وطن) إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ، تمكن من تنفيذ عملية هجومية واسعة. ومشتركة في العمقِ السعودي.

وأوضح أن ذلك تم عن طريق أربعَ عشرةَ طائرةً مسيرةً “وثمانيةَ صواريخَ بالستية.. منها عشر طائرات مسيرةٍ نوع صماد3 وصاروخ ذو الفقار”.

الحوثيون يكشفون الاهداف التي قصفوها

وعن الأهداف التي قصفتها طائرات الحوثي داخل المملكة، قال متحدث الجماعة إن الطائرات “استهدفت شركةَ أرامكو في . ميناء رأس التنورة وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقةِ الدمامِ في عمليةِ سماها بـ”عملية توازُن الردعِ السادسة”.

فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكريةً أخرى في مناطقَ عسيرَ وجيزانَ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2k، وسبعة صواريخ نوع “بدر”. وفق سريع الذي أضاف:”وكانت الإصابةُ دقيقةً بفضل الله.”

وأكد المتحدث باسم قوات الحوثي في نهاية البيان، بأن هذا الاستهداف يأتي في إطارِ “حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ. في الردِّ على تصعيدِ العُدوان وحصاره الشاملِ على بلدِنا العزيز.”

وتابع بما نصه:” نعد النظامَ السعوديَّ بعملياتٍ موجعةٍ ومؤلمةٍ طالما استمرَّ في عُدوانهِ وحصارهِ على بلدِنا.”

استهداف دوري ومستمر

يشار إلى أن هذا القصف سبقه هجوم مماثل يوم، الجمعة، حيث أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية. بصباح هذا اليوم عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.

استهداف مواقع هامة مطار أبها الدولي وقاعدة خالد

وقال يحي سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، في تغريدة رصدتها “وطن” وقتها: “مجدداً سلاح الجو المسير يتمكن. من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي. فجر اليوم الجمعة، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ، وكانت الإصابة دقيقة”.

والخميس، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. صوب مدينة جازان بجنوب المملكة. كما اعترض التحالف الأربعاء طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط.

صاروخ وطائرة مسيرة

والخميس، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف عملاق النفط السعودي شركة “أرامكو” في جدة بصاروخ.

وأكد الحوثيين، مهاجمة قاعدة عسكرية جنوبي المملكة بطائرة مسيرة، في حين أكد التحالف أنه. دمر صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة مفخخة أطلقهما الحوثيون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إنهم استهدفوا فجر اليوم منشآت لشركة. أرامكو النفطية السعودية في جدة. فجر بصاروخ مجنح من طراز “قدس 2″.

وأوضح سريع، أن الإصابة كانت دقيقة، لافتاً إلى أن سلاح الجو المسير. التابع للجماعة تمكن من ضرب. هدف ذي أهمية في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط.

وأضاف أن الهجوم تم بطائرة مسيرة من نوع قاصف “كي2” (K2)، وتحدث عن إصابة دقيقة للهدف.

كما أشار المتحدث العسكري الحوثي إلى أن الهجوم جاء ردا على تصعيد من وصفهم بالأعداء، واستمرارا “للحصار والعدوان”.

التحالف العربي

من جهته، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه دمر في صباح ذلك اليوم صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه جازان.

وأعلن التحالف أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صباح هذا اليوم باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

كما قال المتحدث باسمه العقيد تركي المالكي إن “قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس. من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران”.

وأوضح أن الطائرة “أطلقت بشكل متعمد لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين”.

صاروخ “ذو الفقار”

وفي وقت سابق، نشرت جماعة “أنصار الله” الحوثيين في اليمن، مقطع فيديو كشف تفاصيل استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية “الرياض”، قبل أسبوع.

ونشرت الجماعة اليمنية، مقطع فيديو، رصدته “وطن”، يظهر لحظة إطلاق صاروخ باليستي من طراز “ذو الفقار”. على مطار الملك خالد.

وبث الإعلام الحربي اليمني، التابع لـ”أنصار الله”، الاثنين، مشاهد لإطلاق صاروخ “ذو الفقار” البالستي على. هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض ضمن عملية توازن الردع الخامسة”.

هجوم تجاه العمق السعودي

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ سلاح الجو المسير. والقوة الصاروخية عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي.

وقال سريع، إن “العملية نفذت باستخدام صاروخ بالستي من نوع “ذو الفقار”، و15 طائرة مسيرة، بينها 9 طائرات. من نوع “صماد 3″ استهدفت مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض”.

كما أضاف: “كما استهدفت 6 طائرات مسيرة من نوع “قاصف 2k” مواقع عسكرية في مناطق أبها وخميس مشيط. وكانت الإصابة دقيقة”.

استهداف الديوان الملكي

وفي مفاجأة جديدة بشأن استهداف الديوان الملكي السعودي في الرياض الشهر الماضي بطائرات مسيرة. قال قيادي في ميليشيا مدعومة من إيران في بغداد إن هذه الطائرات انطلقت من العراق.

ويشار إلى أنه أواخر يناير الماضي كانت الرياض قد تعرضت لقصف مجهول، أثار جدلا واسعا حينها.

وبعد أيام أصدرت جماعة تُدعى “ألوية وعد الحق”، بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم.

المسؤول بالميليشيا العراقية المدعومة من إيران تحدث لوكالة “أسوشييدبرس” شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا عن الهجوم.

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