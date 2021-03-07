ماذا قال ناصر الدويلة حتى استدعته المحكمة في قضية أمن دولة جديدة؟!

قال السياسي البارز ناصر الدويلة، إن محكمة أمن الدولة في الكويت استدعته للتحقيق في قضية جديدة، لا يعرف عنها أية تفاصيل. حسب قوله.

وأضاف الدويلة في تغريدة يتيمة رصدتها “وطن”، :” سأطلب من المحكمة امهالي وقتاً لأقرأ الاتهام والوقائع حتى اعد دفاعي. وبلا شك انني اواجه سلسلة من الملاحقات القضائية كلها تتعلق بحقي في التعبير ولا تمس اي انسان لكنها ضريبة يدفعها كل كتاب الرأي في العالم الثالث “.

سأمثل بعد قليل امام المحكمة في قضية امن دولة جديدة لا اعرف عنها اية تفاصيل و سأطلب من المحكمة امهالي لأقرأ الاتهام و الوقائع حتى اعد دفاعي وبلا شك انني اواجه سلسله من الملاحقات القضائية كلها تتعلق بحقي في التعبير ولا تمس اي انسان لكنها ضريبة يدفعها كل كتاب الرأي في العالم الثالث — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 7, 2021

تضامن واسع مع ناصر الدويلة

وتضامن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع السياسي البارز بعد تغريدته.

الله يحفظك من كل شر أستاذ ناصر ..

كنت ولازلت صوتا للأحرار وداعما لقضايا الأمة ومساندا لشعوبها ..

نؤمن بعدالة القضاء في الشقيقة الكويت .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 7, 2021

كان الله في عونك استاذ ناصر — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) March 7, 2021

حفظكم الله بوعلي وسلمكم، ودامت #الكويت صوتا الحرية بكم وبأمثالكم . — د. محمد الصغير (@drassagheer) March 7, 2021

ناصر الدويلة و نساء الكويت

وكان الدويلة قد أوضح تفاصيل تغريدته التي أثارت ضجة واسعة الاسبوع الماضي، والتي اتهم فيها نساء الكويت بأنهن سبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

والخميس الماضي، وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ادعى ناصر الدويلة، أن نساء الكويت هن السبب. الرئيسي في انتشار كورونا نظرا لكثرة ذهابهم للأسواق وطالب بتطبيق الحظر عليهم وحدهم ما أثار موجة جدل.

والسبت، خرج السياسي الكويتي يوضح بشأن تغريدته وقال:”غردت تغريدة عن الحريم اللي يدوجن ليل ونهار غير آبهات. بخطر انتشار الوباء وقلت على سبيل المزح اقصروا الحظر على الحريم و اللي تخالف الحظر نزوج رجلها.”

وتابع موضحا أن تغريدته كانت مجرد مزحة:” طارت هذه المزحة في الآفاق حتى تجاوزت مليونين من المشاهدات. ومئات الالوف من المشاركات والردود. وسأحلل هذه الانتفاضة العنيفة تاليا”

والأسبوع الماضي تباينت ردود الكويتيين ما بين مؤيد ومعارض لحديث ناصر الدويلة.

وهاجمه النساء مؤكدين ان السبب الرئيسي بانتشار الفيروس هو اجتماع الرجال في مقر الديوانيات الخاصة و في المزارع والسفر من دولة إلى أخرى.

براءة الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين، أيدت ‏محكمة التمييز في الكويت براءة المحامي، ناصر الدويلة، من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية. في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء الحكم موافقا لحكم محكمة الاستئناف والجنايات الذي صدر عام 2019، ببراءة الدويلة من الإساءة إلى السعودية وولي عهدها. الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدات.

وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده، بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإمارات.

من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

الكويت تفرض حظرا للتجول

والخميس، الماضي قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وذكر بيان للمجلس أن الحظر يشمل الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل.

قفزة قياسية بإصابات كورونا

هذا وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 1716 حالة جديدة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في آخر 24 ساعة.

وحسب البيان اليومي للوزارة، فقد ارتفع عدد الحالات الإجمالية المؤكدة الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد إلى 196.497 ألف حالة. منهم 12.071 حالة لا يزالون يخضعون للعلاج.

وأشار البيان إلى تماثل نحو 1125 حالة للشفاء من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي عند 183.321 ألف حالة.

وبشأن الوفيات، فقد سجلت الوزارة 8 حالات وفاة في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي عند 1.105 ألف حالة منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وقد سجلت الكويت قفزة قياسية في إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.

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