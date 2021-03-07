لابورتا يفوز في انتخابات رئاسة برشلونة وتصريح ناري عقب فوزه!

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي له في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، عن فوز المرشح الإسباني خوان لابورتا 58 عاماً. بالانتخابات برئاسة برشلونة للفريق لمدة 6 سنوات قادمة، أي حتى عام 2027م.

ليقود إدارة برشلونة في ولاية ثانية. بعد أن كان رئيس برشلونة الأسبق خلال الفترة ما بين(2003-2010م). حقق من خلالها الصفقات الذهبية للنادي.

🗳️ جوان لابورتا رئيساً لنادي #برشلونة بعد فوزه في انتخابات الأحد 7 مارس/آذار 2021 pic.twitter.com/IpmJxv0XQs — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 7, 2021

وكذلك التتويج بالعديد من المسابقات على الصعيد الدوري المحلي الإسباني. ودوري أبطال أوروبا.

تصريح ناري بعد الفوز

وتوعد الرئيس الجديد لإدارة برشلونة لابورتا أمام الحاضرين خلال الاحتفال بفوزه في الانتخابات داخل ملعب الكامبنو. قائلاً: ” دعونا نذهب إلى باريس سان جيرمان. هل يمكننا فعل الريمونتادا؟!”.

وأردف لابورتا، ” إن قدوم أفضل لاعب في العالم برفقة نجله. للتصويت في الانتخابات. يدلل على الحب والعشق الكبير لبرشلونة”.

مؤتمر الفوز

ووجه رئيس برشلونة الجديد لابورتا. الشكر لجميع أعضاء الذين شاركوا في هذه الانتخابات. والتي كانت الأهم في تاريخنا بسبب الوباء الذي غير حياتنا. وكذلك ووجه الشكر إلى مجلس الإدارة والمجلس الانتخابي، ولجنة الاقتراع والمنتخبين.

🗳️ ليو ميسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية للنادي 📩 pic.twitter.com/IIeMsp9j1Q — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 7, 2021

مردفاً لابورتا: ” كان اليوم احتفالاً بالديمقراطية والبارسا. واسمحوا لي أن أشكر كل من دعمنا في هذه الحملة. الأطول في تاريخ نادينا”.

إقناع ميسي

واستكمل حديثه لابورتا في أول مؤتمر له عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية لإدارة نادي برشلونة، قائلاً: ” سوف نحفز ميسي على الاستمرار في برشلونة. وهذا ما نريده جميعاً. ونستطيع التغلب على كافة العقبات التي نوجهها. وسنحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا”.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33عاماً. عقده مع فريق برشلونة الإسباني. في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

🙌 روح رياضية عالية بين المرشحين الثلاثة pic.twitter.com/bQ3m6CLkAd — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 7, 2021

أي مع نهاية الموسم الجاري. وفتح سوق الانتقالات الصيفية للاعبين. فهل سينجح الرئيس الجديد في إبقاء ميسي داخل الفريق؟!

وأضاف رئيس الجديد الإسباني خوان لابورتا، “سأتصل بميسي اليوم من أجل إقناعه في البقاء مع فريق برشلونة الإسباني. وعدم التفكير أو الرحيل عن النادي الصيف المقبل”.

نتائج الانتخابات

وقد أسفرت النسب النهائية لانتخابات على إدارة برشلونة الإسباني. بعد قرار تأجيلها والتي من المقرر عقدها في نهاية شهر يناير الماضي. بعد قرار من قبل السلطات الحكومية في البلاد.

بسبب تفشي وباء كورونا في المناطق المحيطة وفرض حظر التجوال لمكافحة من الفيروس. ليتم عقدها في يوم أمس الثامن من شهر مارس/ أذار الجاري. وسط إجراءات وقائية مشددة من الوباء.

🗳️ النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة pic.twitter.com/Q0uYWeGJep — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 7, 2021

كما وحصل المرشح المحامي “خوان لابورتا” الرئيس الأسبق في الانتخابات على نسبة 54.28% من نسب الأصوات. فيما حصل منافسه رجل الأعمال الإسباني ” فيكتور فونت” على نسبة 29.99% بعد فرز الأصوات بشكل نهائي.

بينما تحصل المنافس الثالث رجل الأعمال الإسباني كذلك ” توني فريسكا” على أدنى النسب في التصويت 8.58%. بعد الانتهاء من فرز الأصوات بشكل نهائي الليلة الماضية.

عملية التصويت

كما وبدأت عملية التصويت على انتخابات الرئاسية في فريق برشلونة الإسباني. في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الماضي. بتوقيت دولة إسبانيا.

وكما واستمر إجراء الانتخابات حتى الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم، فيما تم الإعلان عن نتائج الانتخابات بشكل النهائي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في ذات اليوم.

انتصار برشلونة الأخير

ويواصل فريق برشلونة الإسباني سلسلة انتصاراته وتقديم عروضه الجيدة في الدوري الإسباني ” الليغا”. ومواصلة الضغط على المتصدر الجار أتلتيكو مدريد.

من خلال تحقيقه الفوز خارج دياره على فريق أوساسونا ضمن منافسات الجولة ال 26. بهدفين نظيفين دون رد.

كما وقلص فريق برشلونة ” الكتالوني” الفارق مع المتصدر في ترتيب الدوري الإسباني. إلى نقطتين، في انتظار مواجهة لقاء الديربي والذي يجمع فريق ريال مدريد الإسباني أمام الجار أتلتيكو مدريد.

هدافي الدوري

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 15هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

#برشلونه •

الف مبروك ل البرشا الرئيس لابورتا 😍🔥

مرحبا ي هلا ب الذهبي 🏆🏅 pic.twitter.com/mWgjtZ84lv — شايب رياضي 🇰🇼🕵🏻‍♂️ (@shayebsport) March 7, 2021

متساوياً بذلك مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 13 أهداف.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين.

ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

صعود برشلونة وتعثر الريال

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

↖️ على نار هادئة 🔥🔥 pic.twitter.com/rAcuAaqA7t — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 7, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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