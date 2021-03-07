ظهور نادر للشيخ حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزا يثير تفاعلاً واسعاً

أثار ظهور أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر أمير قطر الوالد والشيخة موزا السبت ختام منافسات الجولة الأولى من جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكان حاضرا المسابقة أيضا شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، بصفته رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من كبار المسؤولين وجمهور من محبي رياضة الفروسية.

شهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ختام منافسات الجولة الأولى من جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز.❤️🇶🇦 pic.twitter.com/ffiKnHirTY — ريـــــانة (@raayYanaH) March 7, 2021

صور| صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يشهدان نهائي بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز 2021. pic.twitter.com/9qUlWn1DU1 — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) March 6, 2021

شهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مساء اليوم ختام منافسات الجولة الأولى من جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز التي نظمها الشقب عضو مؤسسة قطر على مدار ثلاثة أيام متتالية#قطر_قروب pic.twitter.com/Vd8uYxximF — شبكة قطر قروب ™ (@QATARNG) March 6, 2021

📸♥️ | سمو الأمير الوالد وصاحبة السمو أثناء حضورهما مساء اليوم السبت جانبًا من منافسات جولات "لونجين" العالمية لأبطال قفز الحواجز 🐎 في #الشقب عضو #مؤسسة_قطر 🇶🇦 #نديب_قطر pic.twitter.com/XgyHVHIvSz — نديب قطر (@NadeebQa) March 6, 2021

وأقيمت المناسبة وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الشيخة موزا تتوج الفائزين

وشاركت الشيخة موزا عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي صورا من حضورها هي وأمير قطر الوالد. الشيخ حمد بن خليفة آل صاني، منافسات الجولة الأولى من جولات لونجين العالمية قفز الحواجز.

وقامت الشيخة موزا بنت ناصر، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، حيث توج الفارس البلجيكي نيلز بروينسلس بلقب الجائزة الكبرى. بعد فوزه بالمركز الأول مع الجواد «ديلوكس فان تي أند ال» في الجولة التي أقيمت على ارتفاع 160 سم من جولة واحدة مع جولة تمايز.

وحل في المركز الثاني الإيطالي لورينزو دي لوكا، وفي المركز الثالث الكندي إريك لاماز.

وحضر المنافسات جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من كبار المسؤولين، وجمهور من محبي رياضة الفروسية. وذلك وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وفي منافسات الجولة الختامية للفرق التي أقيمت من مرحلتين ضد الزمن على ارتفاع 150 – 155 سم، حقق المركز الأول فريق «فالكنسوارد يونايتد». وجاء في المركز الثاني فريق «شانغاهاي سوانز»، وحل في المركز الثالث فريق برلين إيجل.

تألق البطلان ناصر وغانم في هذاب

وفي منافسات الجولة الكبرى ببطولة لونجين هذاب التي أقيمت من مرحلتين بمشاركة 17 فارساً على ارتفاع 130 – 145 سم. وبجوائز مالية قيمتها 45 ألف ريال، حقق المركز الأول الفارس ناصر الغزالي على الجواد «كويل هوم» محققاً زمناً قدره 35.68 ثانية بدون أخطاء، وحل ثانياً الفارس فارس سعد القحطاني على الجواد «هابي فييت. محققاً زمناً قدره 36.65 ثانية بدون أخطاء، وجاء في المركز الثالث الفارس القرغيزي كاميل سابيتوف على الجواد «كارمن» محققاً زمناً قدره 37.54 ثانية بدون أخطاء.

وحقق الفارس غانم ناصر القاضي لقب الجولة المفتوحة التي أقيمت على ارتفاع 115 – 125 سم من مرحلة واحدة ضد الزمن، وبمشاركة 47 فارساً. وبجوائز مالية قدرها 25 ألف ريال. وشارك القاضي على الجواد «كوبولد» محققاً زمناً قدره 57.13 ثانية بدون أخطاء. وحل في المركز الثاني الفارس ناصر الغزالي على الجواد «وات آبليجر» محققاً زمناً قدره 57.72 ثانية بدون أخطاء، وجاء في المركز الثالث الفارس علي محمد القاضي على الجواد «فايلي» محققاً زمناً قدره 58.65 ثانية بدون أخطاء.

الأسماء المتصدّرة حتى الجولة الـ 11

وأصدرت اللجنة المنظمة لبطولة جولات لونجين هذاب للفروسية قائمة أسماء ونقاط المتصدرين حتى نهاية الجولة الحادية عشرة حتى الآن.

كما يتصدر الجولة الكبرى الفارس ناصر الغزالي برصيد 196 نقطة، يليه الفارس سعيد ناصر القاضي 182 نقطة.

والثالث الفارس حمد ناصر القاضي 177 نقطة. والرابع الفارس فالح سويد العجمي 173 نقطة، والفارس سالمين سلطان السويدي 171 نقطة.

فيما يتصدر لائحة فرسان الجولة الوسطى الفارس محمد خليفة الباكر برصيد 194 نقطة، والثاني الفارسة سرين شرين 193 نقطة.

والثالث الفارس راشد تويم المري 181 نقطة، والرابع الفارس محمد سعيد حيدان 166 نقطة. والخامس الفارس غانم ناصر القاضي 158 نقطة.

أما بالنسبة لنتيجة الجولة الصغرى فيتصدر الفارس خليفة عبد الله الخالدي برصيد 198 نقطة، والثاني الفارس. محمد ناصر القاضي 191 نقطة، والثالث الفارس محمد جبر النعيمي 169 نقطة، والرابع الفارس محمد الغزالي برصيد 158 نقطة. والخامس سعود محمد الكواري 157 نقطة.

وكما تصدر ترتيب فرق الوسطى فريق «بزنس تريدنج كومباني» برصيد 194 نقطة، وفي المركز الثاني فريق «ليمتد إيدشن كارس» 190 نقطة. وفي المركز الثالث فريق «إكسون موبيل» 189 نقطة، والرابع فريق «الاتحاد» 174 نقطة. والخامس فريق «لوسيل» 169 نقطة.

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