ضاحي خلفان يعتبر إسرائيل دولة شقيقة ويهاجم حماس

عاد نائب رئيس شرطة دبي الأسبق ضاحي خلفان، لإثارة الجدل مجدداً، بتغريداته حول علاقة الإمارات مع إسرائيل مهاجماً في الوقت ذاته حركة حماس .

خلفان وفي تغريدة جديدة له أثارت موجة من التعليقات والانتقادات، ورصدتها “وطن” أشاد بالاحتلال ورئيسه وتحدث عن إسرائيل. وكأنها دولة شقيقة، كما أثنى على الاستقبال الحافل لسفير الإمارات بإسرائيل.

ارجو من كل مواطن اماراتي اعادة كلمة الرئيس الاسرائيلي الترحيبية بسفير الامارات التي القاها بمناسبة قدوم السفير الى اسرائيل ..ومقارنتها بحجم الاساءة التي وجهتها حماس لنا قبل ان تكون لنا علاقات مع اسرائيل… وانظر أي الفريقين اجدر بالاحترام. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 7, 2021

بينما هاجم فلسطين وحركة حماس وقال ما نصه: “أرجو من كل مواطن إماراتي إعادة كلمة الرئيس الإسرائيلي الترحيبية بسفير الإمارات. التي ألقاها بمناسبة قدوم السفير إلى إسرائيل، ومقارنتها بحجم الإساءة التي وجهتها حماس لنا قبل أن تكون لنا علاقات مع إسرائيل، وانظر أي الفريقين أجدر بالاحترام”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث خلفان، موجهين له سهام الانتقادات والتوبيخ لوصوله لهذا المستوى من الانحدار الوطني والأخلاقي.

وقال أحد المعلقين مهاجما خلفان: “إلى أي مستوى وصل هؤلاء القوم من الانحطاط يفاخر بعودته إلى أصله ومنبعه الأصلي عليك من الله ما تستحق”.

إلى اي مستوى وصلو هؤلاء القوم من الانحطاط يفاخر بعودته الى أصله ومنبعه الاصلي عليك من الله ما تستحق — yahya haby (@yahyahaby) March 7, 2021

فيما قال مغرد آخر: ” لم تكن إسرائيل في يوم من الأيام. (صديقاً صدوق لأحد من العالم حتى للأمريكان )الذين يحمونهم ويدافعون عنهم)هم أهل مصالح فقط”

لم تكن إسرائيل في يوم من الأيام. (صديقأ صدوق لاحد من العالم حتا للأمريكان )الذين يحمونهم ويدافعون عنهم)هم أهل مصالح فقط.) — alghamdi (@alghamdysyd14) March 7, 2021

ودون ناشط: “سيأتي الوقت المناسب يا حضرة الضابط الذي ستعترف فيه بجرمك العظيم بحق أمة الإسلام وسأذكرك بذلك حينها.”.

سيأتي الوقت المناسب ياحضرة الضابط الذي ستعترف فيه بجرمك العظيم بحق أمة الإسلام وسأذكرك بذلك حينها.. — معتصم أبوعمارة (@motasmabouemara) March 7, 2021

اتفاق التطبيع

ووقّعت الإمارات وإسرائيل، اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، مقابل رفض فلسطيني.

وفي 24 يناير/ كانون ثان الماضي، أعلنت حكومة الإمارات، المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبو ظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه، إلى العاصمة الإماراتية.

كما قدم محمد آل خاجة أول سفير إماراتي لدى تل أبيب أوراق اعتماده، الاثنين، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

واستقبل الرئيس الإسرائيلي، الاثنين، رسميا أول سفير إماراتي لدى دولة الاحتلال بعد اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي. الذي وقعه البلدان العام الماضي.

وخاطب ريفلين في مستهل كلمته السفير الإماراتي بالعربية ورحب به قائلا “أهلا وسهلا، سيادة السفير مرحبا بكم في أورشليم، في القدس”.

كما أضاف “الشعب الإسرائيلي فرح ويرحب بك”.

وقال الرئيس الإسرائيلي “ستكون مهمتك هذه الأكثر أهمية، الزعماء يوقعون المعاهدات لكن السلام الحقيقي والدائم تصنعه الشعوب”.

“الاتفاق التاريخي”

من جهته، أكد محمد آل خاجة أن “الاتفاق التاريخي للسلام يعمل على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا وسيخلق مسارا أفضل”.

وأضاف “بدأت الدولتان في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي والدولي كهدف مشترك”.

وقال “سأعمل بشكل دؤوب على تعزيز الروابط السياسية بين البلدين خدمة لشعبينا وللاستقرار الإقليمي”.

“يوم تاريخي”

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي وصول سفير الإمارات إلى إسرائيل لتسليم أوراق. اعتماده “يوماً تاريخياً إضافياً في الشرق الأوسط. وخطوة كبيرة لتعزيز السلام بين الدول والشعوب”.

كما جاءت أقوال أشكنازي خلال استقباله آل خاجة في مكتبه في القدس المحتلة.

وبارك أشكنازي سفير الإمارات و”أشاد بدورها في قيادة التغيير الذي نجم عن التطبيع في كل الشرق الأوسط”.

وتابع أشكنازي “لدينا فرصة تاريخية لطرح نموذج للسلام الدافئ والشامل بين الدول وبين الشعوب. إن افتتاح إسرائيل سفارة لها في أبو ظبي وقنصلية في دبي وافتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل هو أمر في غاية الحيوية لتعزيز العلاقات الثنائية ودفع عملية السلام”.

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