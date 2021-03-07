أكدت هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان، أنها تعاملت مع أحد المقاهي في محافظة البريمي، بعد إخلاله بالآداب العامة وقيامه بتقديم المشروبات في رضاعة أطفال.

مشروبات باردة في الرضاعات

وذكرت هيئة حماية المستهلك في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن إدارتها في البريمي، تعاملت مع المقهى بعد ورود عديد من البلاغات ضده. لتقديمه المشروبات الباردة بالزجاجات المخصصة لشرب الحليب الخاصة بالأطفال.

وعبر أصحاب البلاغات عن استيائهم من هذه التقليعة الدخيلة على عادات المجتمع العماني، وباشرت الإدارة فورًا بالإجراءات الكفيلة بمنع تداولها.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعاملت مع المقهى بموجب المادة (21) و(26) من قانون حماية المستهلك، وينص الأول على أنه يجب على المزود. الالتزام باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد عند تزويد المستهلك بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة.

حظر تداول سلع خادشة للحياء

وجاء في اللائحة التنفيذية من نص المادة (26)، أنه يحظر تداول السلع التي تأتي على أشكال خادشة للحياء أو مخلة بالآداب العامة.

ودعت الهيئة في بيانها أصحاب الأعمال إلى الأخذ بعين الاعتبار عادات وتقاليد المجتمع العماني الأصيلة والابتعاد عن كل ما من. شأنه المساس بها، مهيبةً بأنها ستتحرك سريعاً ضد كل من يخالف ذلك.

عصائر في رضاعات أطفال

وكانت حسابات إخبارية عمانية قد ذكرت أمس السبت أن ظاهرة تقديم المشروبات في المطاعم والمقاهي للزبائن بالزجاجات المخصصة لشرب. الحليب للأطفال، وصلت إلى محافظة البريمي في السلطنة.

وذكر حساب عمان الحدث عبر “تويتر”، أن عصائر في رضاعات الأطفال وصلت إلى محافظة البريمي. وتحديداً في كافي “إكس فايف”. وسط سخط واستنكار المواطنين الذين طالبوا السلطات بتحرك فوري لمنعها.

عصائر في مراضع الأطفال تسبب جدلاً واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بين الإستغراب والانتقاد وأنباء تفيد بوصول هذا المنتج الى محافظة البريمي!! pic.twitter.com/6c29GY25s4 — عُمان الحدث (@oman_event) March 6, 2021

“ون مليون كافي”

وبدأت ظاهرة تقديم القهوة بالزجاجات المخصصة لشرب الحليب الخاصة بالأطفال قبل أيام في أحد المقاهي بدبي في الإمارات

كما أشار عدد من المغردين الى أن الصور تم التقاطها من دبي وتحديدًا من مقهى One Million Cafe.

وبحسب الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم وضع المشروبات التي يقدمها المقهى داخل. زجاجات الحليب قبل تقديمها للزبائن.

لهذا الحد وصل الامر بالامارات ولا الشباب بشربوا بكل فخر …هزلت والله 😱

مقهى بالامارات يقدم المشروبات بـ رضاعات الأطفال 😫 pic.twitter.com/fiNUontPGD — Randa Tayeb (@Randa__official) March 2, 2021

وأثارت الصور جدلًا على “تويتر” حيث اعتبرها البعض فكرة جديدة ومبتكرة للترويج والتسويق، فيما اعتبرها. البعض غير ملائمة لجذب المزيد من الزبائن دون الالتفات لجودة المنتج أو طريقة تقديمه.

الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في سلطنة عمان، تشن حملة ضد التصرفات والمحتوى الخادشين للحياء.

كما أصدرت سلطنة عمان مؤخراً أحكاماً قضائية ضد بعض المشاهير بسبب محتوى منشوراتهم الخادشة للحياء. ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب العامة .

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