مقاهي البريمي تقدم العصائر بزجاجات حليب الاطفال
مقاهي البريمي تقدم العصائر بزجاجات حليب الاطفال
Imageحياتنا

سلطنة عمان ليست كالإمارات.. هكذا قضت هيئة حماية المستهلك على ظاهرة دخيلة قبل انتشارها!

كتب وطن
0

أكدت هيئة المستهلك في سلطنة عمان، أنها تعاملت مع أحد المقاهي في محافظة البريمي، بعد إخلاله بالآداب العامة وقيامه بتقديم المشروبات في أطفال.

مشروبات باردة في الرضاعات

وذكرت هيئة حماية المستهلك في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن إدارتها في البريمي، تعاملت مع المقهى بعد ورود عديد من البلاغات ضده. لتقديمه المشروبات الباردة بالزجاجات المخصصة لشرب الحليب الخاصة بالأطفال.

وعبر أصحاب البلاغات عن استيائهم من هذه التقليعة الدخيلة على عادات المجتمع العماني، وباشرت الإدارة فورًا بالإجراءات الكفيلة بمنع تداولها.

وأشارت إلى أنها تعاملت مع المقهى بموجب المادة (21) و(26) من قانون حماية المستهلك، وينص الأول على أنه يجب على المزود. الالتزام باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد عند تزويد المستهلك بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة.

حظر تداول سلع خادشة للحياء

وجاء في اللائحة التنفيذية من نص المادة (26)، أنه يحظر تداول السلع التي تأتي على أشكال خادشة للحياء أو مخلة بالآداب العامة.

ودعت الهيئة في بيانها أصحاب الأعمال إلى الأخذ بعين الاعتبار عادات وتقاليد المجتمع العماني الأصيلة والابتعاد عن كل ما من. شأنه المساس بها، مهيبةً بأنها ستتحرك سريعاً ضد كل من يخالف ذلك.

عصائر في رضاعات أطفال

وكانت حسابات إخبارية عمانية قد ذكرت أمس السبت أن ظاهرة تقديم المشروبات في المطاعم والمقاهي للزبائن بالزجاجات المخصصة لشرب. الحليب للأطفال، وصلت إلى محافظة البريمي في السلطنة.

وذكر حساب عمان الحدث عبر “تويتر”، أن عصائر في رضاعات الأطفال وصلت إلى محافظة البريمي. وتحديداً في كافي “إكس فايف”. وسط سخط واستنكار المواطنين الذين طالبوا السلطات بتحرك فوري لمنعها.

اقرأ أيضاً

ميدل إيست آي: دبلوماسية سلطنة عمان المميزة قد تسفر عن إنهاء حرب اليمن

سلطنة عمان تستعد للعب دور قيادي جديد بالمنطقة.. خطوة هامة ستثير غضب الإمارات

محمد بن زايد غاضب من السلطان هيثم بن طارق بعد تدخله لوقف حرب اليمن

“ون مليون كافي”

وبدأت ظاهرة تقديم القهوة بالزجاجات المخصصة لشرب الحليب الخاصة بالأطفال قبل أيام في أحد المقاهي بدبي في الإمارات

كما أشار عدد من المغردين الى أن الصور تم التقاطها من دبي وتحديدًا من مقهى One Million Cafe.

وبحسب الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم وضع المشروبات التي يقدمها المقهى داخل. زجاجات الحليب قبل تقديمها للزبائن.

وأثارت الصور جدلًا على “تويتر” حيث اعتبرها البعض فكرة جديدة ومبتكرة للترويج والتسويق، فيما اعتبرها. البعض غير ملائمة لجذب المزيد من الزبائن دون الالتفات لجودة المنتج أو طريقة تقديمه.

الجدير بالذكر أن في سلطنة عمان، تشن حملة ضد التصرفات والمحتوى الخادشين للحياء.

كما أصدرت سلطنة عمان مؤخراً أحكاماً قضائية ضد بعض المشاهير بسبب محتوى منشوراتهم الخادشة للحياء. ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب العامة .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

ميدل إيست آي: دبلوماسية سلطنة عمان المميزة قد تسفر عن إنهاء حرب اليمن

الهدهد

سلطنة عمان تستعد للعب دور قيادي جديد بالمنطقة.. خطوة هامة ستثير غضب الإمارات

الهدهد

محمد بن زايد غاضب من السلطان هيثم بن طارق بعد تدخله لوقف حرب اليمن

الهدهد

“سامحني يا بني”.. رسالة مؤثرة من والدة المعتقل العماني عبدالله الشامسي…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More